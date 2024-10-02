الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "HID"، الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول بطاقات الهويات الموثوقة والتقنيات البيومترية، عن توسيع نطاق أعمالها في المملكة العربية السعودية عبر الاستثمار باستقطاب الكفاءات، وجلب الابتكارات التكنولوجية المتقدمة إلى المملكة، وتعزيز منظومة شركائها في الدولة، وذلك ضمن استراتيجيتها الرَّامية إلى توسيع بصمتها بمنطقة الشرق الأوسط، وتطوير خدمات تُلبي الطلب المتزايد على حلول وأجهزة تنظيم أذونات الدخول المادي الآمن للمنشآت في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة "HID"، في النسخة السادسة من معرض "إنترسك السعودية العالمي 2024"، والذي تستضيفه العاصمة الرياض، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 شركة من 28 دولةٍ حول العالم، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتكشف شركةHID"" في جناحها رقم 1-B24 بمعرض "إنترسك السعودية" هذا العام، عن مجموعةٍ من أحدث تقنيات التحكم في أذونات الدخول المادي الآمن للمنشآت، والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الأمنية المتطورة في المنطقة، ومنها:

أجهزة تحكم MP من الجيل التالي، والتي تم تطويرها وتحسين كفاءتها بما يضمن توفير أمان ومرونة أعلى. تناسب هذه الأجهزة عمليات جميع الشركات على مختلف أحجامها، وتشمل ميزات متقدمة للأمن السيبراني مثل فحص الثغرات الأمنية، والتوافق مع معايير الامتثال واللوائح التنظيمية الأمنية.

مجموعة متنوعة وجديدة من أجهزة قارئ الهوية "HID Signo"، حيث تم إتاحتها الآن باللون الأبيض لتناسب احتياجات التصميم والمظهر الجمالي لأماكن المستخدمين وبيئة عملهم، فضلاً عن ميزانياتهم المالية.

تقنية التحكم في إذن دخول المنشآت عبر الهواتف المحمولة HID Mobile Access""، بدلاً من استخدام بطاقات الدخول التقليدية، مما يجعل عملية الدخول أكثر كفاءة وأمانًا وسهولة باستخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS أو Android.

تقنية دمج شارات الموظفين مع محفظة "آبل" الرقمية الآمنة، مما يسهل إذن الدخول للأبواب، والبوّابات الإلكترونية الدوّارة، والمصاعد، والولوج إلى الطابعات وغيرها.

وبهذا الصدد قال جوستافو جاسمان، نائب رئيس الأسواق الناشئة لحلول التحكم في أذونات الدخول المادي للمنشآت بشركةHID"": "تعتبر منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص المملكة العربية السعودية، بمثابة حجر الزاوية لاستراتيجيتنا التوَسعِّية، حيث تعد السوق السعودية واحدةً من أهم أسواق المنطقة التي تتمتع بفرص نموٍ واعدة، وهو ما يدفعنا إلى الاستثمار في عقد الشراكات وتوسيع شبكة الشركاء في الدولة وتوظيف أقوى المواهب. وأضاف جاسمان: "نمتلك التزام راسخ بتقديم أفضل الحلول التقنية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الأمنية الخاصة بالهيئات الحكومية والشركات في المملكة، وتحقيق نمو مستدام وريادة هذا القطاع".

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