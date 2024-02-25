أعلنت إندرايف inDrive، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية، التطبيق الأكثر تحميلاً في مصر خلال 2023 الماضي وللعام الثاني على التوالي، عن تعاون مع تطبيق Helpoo لتقديم خصم بنسبة 15% على خدمات مساعدة على الطريق لسائقيها، لتتضمن الخدمات كل من الوقود والإطارات وسحب السيارات والبطاريات وخدمات TPA motor and & Fnol. تعزز هذه الخدمات قدرة السائقين على مواصلة عملهم بطرق أمنة وسهلة خلال القيادة، وذلك من خلال تحديد ومعالجة الأعطال المحتملة قبل أن تؤثر بشكل كبير على السيارة.

وبهذه المناسبة، قال السيد معتز توبة، ممثل تطوير الأعمال في إندرايف inDrive الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "تحرص اندرايف على تقديم أفضل الحلول للسائقين من أجل تحسين جودة خدماتهم ومساعدتهم في تمديد عمر سياراتهم بأفضل الأسعار لخدمات السيارات في المدينة".

تحرص إندرايف inDrive على التفاعل مع السائقين ليس فقط لزيادة ثقة الركاب ولكن أيضًا لزيادة معدل الوعي والمعرفة بالعلامة التجارية وتقديم مساعدة ملموسة للسائقين، حيث أن نسبة كبيرة من السائقين يعتمدون في عملهم على سيارتهم الخاصة.

تعد إندرايف inDrive منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية، وهي واحدة من أسرع خدمات التنقل العالمية عبر الإنترنت في العالم. تتوفر خدماتها في أكثر من 700 مدينة في 47 دولة حول العالم. تم تنزيل تطبيق الشركة أكثر من 150 مليون مرة. وتمثل إندرايف inDrive سوق مفتوح من الخدمات بما في ذلك التنقل بين المدن وخدمات الشحن والبضائع والخدمات المحلية والبحث عن وظائف والتوصيل. وتستمر في توسيع وتنويع الخدمات التي نقدمها.

تعمل اندرايف وتدير مراكز إقليمية في الأميركتين وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ودول رابطة الدول المستقلة، وتوظف أكثر من 2400 شخص. في بداية عام 2021، أغلقت اندرايف جولة استثمارية بقيمة 140 مليون دولار مع إنسايت بارتنرز وجنرال كاتاليست وبوند كابيتال.

#بياناتشركات

-انتهى-