دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت Help AG، ذراع الأمن السيبراني لشركة (e& enterprise) إي آند إنتربرايز، والمزود الرائد لخدمات الأمن المدارة في المنطقة، عن تعاونها مع مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) لتعزيز إطار عمل الأمن السيبراني في واحدة من أهم مؤسسات الطيران في المنطقة. ويؤكد هذا التعاون التزام دبي بتحقيق التميز في جهود التحول الرقمي والحفاظ على أعلى معايير الأمان والمرونة في قطاعاتها الحيوية.

وبالاستفادة من قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجمع معلومات حول التهديدات، وعمليات الأتمتة لتسريع الاستجابة، وتقنيات تعلم الآلة لتوقّع المخاطر الناشئة والحدّ من تأثيرها، تتخذ دانز خطوات استباقية لتعزيز دفاعاتها ضد هجمات الأمن السيبراني المتطورة. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية دبي لتحقيق مستقبل آمن ومرن ومتطور رقمياً.

وتوفر Help AG حلول أمن سيبراني رائدة ومدعومة بأحدث التقنيات، إذ تُعد من أبرز المشاركين في تقييم IDC Marketscape لخدمات الأمن المُدارة (MSS) وخدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) والتي أطلقتها شركة البيانات الدولية (IDC). ويؤدي مركز عمليات أمن السحابة الشامل والقائم على الذكاء الاصطناعي التابع لشركة Help AG دوراً محورياً في هذا التعاون، إذ يدمج قدرات متقدمة في الأتمتة وجمع المعلومات عن التهديدات، لتعزيز المرونة والقدرة على المراقبة والتحكم في مختلف عمليات دانز.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة إبراهيم أهلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: "تتطلب مهمتنا لتوفير خدمات ملاحة جوية آمنة وموثوقة أعلى معايير الأمن السيبراني. ويؤكد تعاوننا مع Help AG التزامنا بدمج تقنيات متطورة، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، للتنبؤ بالتهديدات ومعالجتها قبل أن تؤثر على العمليات. كما يجسد التعاون نهجنا الاستباقي لتأمين البنية التحتية الحيوية وتعزيز سمعة دبي في صدارة مشهد الابتكار التكنولوجي".

وبهذا الصدد، قال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي لشركة Help AG: "يشكل التزام مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني المدعوم بالأتمتة دليلاً على رؤيتها التقدمية. ونضمن بتعاوننا الاستفادة من إطار عمل أمني متين ومتكيّف لحماية العمليات وتعزيز الكفاءة والمرونة".

وترسي هذه الشراكة معياراً جديداً لممارسات الأمن السيبراني المبتكرة في المنطقة، مما يؤكد خبرة Help AG بصفتها الشريك الموثوق لتعزيز أمان أكثر القطاعات حيوية في الشرق الأوسط.

نبذة عن مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)

دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) هي مزود خدمات الملاحة الجوية والتي تتولى إدارة المجال الجوي لدبي ولجزء من الإمارات الشمالية. كما توفر دانز خدمات الملاحة الجوية لسلطات المطارات ولعدد من خطوط الطيران المميزة، بما فيها مطار دبي الدولي، المطار الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين.

نبذة حول (Help AG)

تقدّم شركة (Help AG) خدمات وحلول الأمن السيبراني المتطوّرة كجزء من شركة "إي آند إنتربرايز". وتمزج الشركة بين الاستشارات الاستراتيجية وحلول وخدمات أمن المعلومات المخصّصة، لمساعدة الحكومات والمؤسسات في كلّ أنحاء منطقة الشرق الأوسط على تأمين مسار التحوّل الرقمي واكتساب ميزة تنافسية.

نحن شركة رائدة معترف بها في مجال الأمن السيبراني في المنطقة، مستفيدين من نقاط القوة الكامنة في موقعنا كجزء من شركة e&، والتزامنا بالابتكار في مجال الأمن السيبراني لا يتزعزع. نحن نضمن لعملائنا الاستفادة من المرونة القوية واللازمة للازدهار في العصر الرقمي المتنامي.

لمزيدٍ من المعلومات حول شركة (Help AG)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.helpag.com

نبذة حول " إي آند انتربرايز "، من " إي آند "

نحن في إي آند إنتربرايز متخصصون في دعم الحكومات والمؤسسات الكبيرة في إجراء عمليات تحوّل رقمي ناجحة. فمن خلال تحسين الكفاءات التشغيلية، وتعزيز مشاركة العملاء، وتمكين اتّخاذ القرارات القائمة على البيانات، نتيح الانتقال السلس والمستدام والآمن إلى العصر الرقمي المتطوّر دائماً.

تعمل إي آند إنتربرايز حالياً في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وسلطنة عُمان. حلولنا الرقمية المتطوّرة مُصمَّمة خصيصاً لتقديم قيمة ملموسة للأعمال ومعالجة التحديات الفريدة التي تواجهها المؤسسات والمدراء التنفيذيين في مختلف القطاعات.

وبفضل سجلنا الحافل والخبرة الاستشارية الواسعة والخبرة التقنية التي لا مثيل لها والقدرة على نشر الحلول المعقدة وإدارتها، نتعاون بشكل وثيق مع عملائنا ونقدّم حلولاً مُصمَّمة خصيصاً لتمكينهم من خوض تجربة التحوّل الرقمي الشاملة وتحويل رؤيتهم إلى واقع ملموس.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: https://eandenterprise.com/en/index.jsp

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

سوزانا سعود

مديرة أولى للعلاقات العامة

جامبت للعلاقات العامة

470 7155 97156+

Suzana@gambit.ae

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