(محتوى دعائي)

واصلت قمة مطوّري هواوي HDC·Together للنظام البيئي مهمتها لتعزيز التعاون بين الأسواق المحلية والعالمية، من خلال منتدى المملكة العربية السعودية في الرياض، في واجهة روشن، مركز "فضاء المستقبل"، يوم 30 نوفمبر.

بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة السعودية (STA)، وللمرة الأولى في السعودية، يمثل هذا الحدث الاستراتيجي تقاربًا عميقًا لنقاط القوة، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في مجالي التكنولوجيا والسياحة.

برزت مبادرة قمة مطوّري هواوي HDC·Together كجسر محوري يربط منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالصين، إذ يسهّل هذا التواصل الديناميكي الابتكار والشراكات والتبادلات التجارية عبر الأسواق، ويمهّد الطريق للنمو والتحوّل في المستقبل.

خلال القمة، أكّد المتحدثون على الدور المحوري للجهود التعاونية داخل النظام البيئي لشركة هواوي في التطوّر التكنولوجي والابتكار. وتحدّث المهندس منصور فهد العبيد، رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات لغرفة الرياض، ببلاغة عن أهمية مثل هذا التعاون في دفع التقدم، قائلاً: "في عصر يتميّز بالاتصال، تشكّل الشراكات قوة لا مثيل لها. ويوفر النظام البيئي لهواوي وخاصة من خلال الفرص التي أتاحتها رؤية ٢٠٣٠ أرضًا خصبة للتعاون مما يمكننا من الاستفادة من نقاط القوة الجماعية والدخول في عصر جديد من التقدم التكنولوجي."

وخلال المنتدى، شارك ممثلون عن هيئة السعودية للسياحة (STA)، في قمة النظام البيئي لشركة هواوي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمّ تقديم لمحة عن جوهر أهداف الهيئة تجاه السوق الصينية. داعين الحضور لاكتشاف الجمال الآسر للمملكة العربية السعودية، بدءاً من الكثبان الرملية اللامتناهية وصولاً إلى السواحل الرائعة والجبال الشاسعة والشامخة، التي تجعل منها كنزاً سياحياً وحضارياً. وتؤكّد المملكة العربية السعودية التزامها بأن تصبح وجهة سياحية عالمية، مما يدعو المغامرين والمسافرين المتحمسين والزوّار من حول العالم إلى تجربة رحلة أحلام شرق أوسطية فريدة في أحدث وجهة سياحية ترفيهية في العالم.

كذلك، تم تسليط الضوء على مسابقة تصميم التصوير الفوتوغرافي XMAGE، تحت عنوان "فكّ لغز السعودية"، حيث تتم دعوة المشاركين لالتقاط جوهر جمال وثقافة المملكة العربية السعودية باستخدام أجهزة هواوي. وتعد هذه المسابقة بتجربة بصرية فريدة من نوعها، تدمج بين التكنولوجيا والفن وتكشف أسرار الوجهات السياحية في المنطقة.

ومن أبرز الأحداث الأخرى في الرحلة هو استضافة متجر AppGallery بكل فخر لبطولة يلا لودو، وهو حدث ألعاب مرموق حوّل من مركز Vov للألعاب في الرياض إلى مساحة مليئة بالحماس والمنافسة في الأول من ديسمبر. عرضت هذه البطولة المبهجة مهارات الألعاب الرائعة للمشاركين وشكّلت علامة فارقة في رحلة متجر HUAWEI AppGallery.

وكانت المنافسة مليئة بالتشويق والمرح وشهدت معارك شديدة ومشاركة حماسية من اللاعبين في جميع أنحاء المنطقة، ما أكّد مرة جديدة على جهود متجر AppGallery المستمرة لتقديم تجارب ألعاب مميّزة وآسرة. وتحوّل مركز Vov للألعاب في الرياض إلى ساحة ديناميكية مليئة بالإثارة ومناورات الألعاب الإستراتيجية حيث استعرض اللاعبون مهاراتهم في بطولة يلا لودو المثيرة.

ختامًا، يشكّل منتدى قمة مطوّري هواوي HDC·Together للنظام البيئي الذي أقيم في المملكة العربية السعودية خطوة حاسمة نحو تعزيز الابتكار والتعاون، متسقًا مع رؤية الدولة الاستراتيجية. مع الإدراك العميق لأهمية السوق الصينية، لا يقوم هذا المنتدى فقط بتعزيز الروابط التكنولوجية ولكنه يسهم أيضًا في تحقيق الهدف الأوسع لاستقبال خمسة ملايين سائح صيني إلى المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، معززًا بذلك عمق الروابط بين هذين الاقتصادين الديناميتيتين."

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