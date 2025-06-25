دبي، الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات القمة العالمية للنظام البيئي التي عُقدت ضمن مؤتمر مطوّري هواوي HDC 2025، كشفت هواوي عن مجموعة من الإنجازات الابتكارية لشركائها ومطوريها العالميين، وذلك كجزء من جهودها لبناء منظومة تقنية مشتركة. وخلال الحدث، عرضت هواوي تطّوراتها في الأجهزة القابلة للارتداء، مؤكدة التزامها الراسخ بالابتكار المستمر وبناء منظومة مفتوحة تربط الصحة، ونمط الحياة، والتجارب الذكية، كما تهدف إلى تطوير تقنيات وحالات استخدام جديدة، وتحويل الأجهزة القابلة للارتداء إلى رفقاء حياة ومساعدين صحيين على مدار الساعة.

صرّح وو هاو، نائب الرئيس لقسم تطوير النظام البيئي العالمي والمبيعات لدى خدمات سحابة المستهلك من هواوي: "نحن نؤمن بأن الابتكار يزدهر داخل الأنظمة المفتوحة." وأضاف: "من خلال التعاون مع شركائنا العالميين، وتمكين المطورين عبر أدوات منظومة HarmonyOS، نعمل على تأسيس منظومة ابتكار للمستقبل، حيث تتحول الأجهزة القابلة للارتداء من مجرد أجهزة إلى شركاء لا غنى عنهم في جميع نواحي الحياة. " كما أشار إلى نجاح شراكات هواوي مع العلامات التجارية العالمية في التوسع الخارجي، مؤكدًا على تقديم خدمات مريحة، وآمنة، وموثوقة للعملاء حول العالم. وأضاف أن منصتها الإعلانية، المدعومة بعلوم البيانات المتقدمة، تُمكِّن شركاءها من تحقيق استهداف أدق، وتعزيز التفاعل، وتحقيق أقصى النتائج.

التحديث الاستراتيجي للأجهزة القابلة للارتداء: تحديث متكامل على جميع المستويات

خلال المؤتمر، كشفت هواوي عن تطوير شامل لاستراتيجية الصحة الرياضية المتكاملة على الأجهزة القابلة للارتداء، والتي تهدف إلى إعادة تعريف الأجهزة الذكية من مجرد أدوات تتبع إلى شركاء صحيين ومساعدين للحياة، وذلك عبر دمج الابتكار على صعيد الأجهزة، والبرامج، والمنظومة ككل. وتعزّز هذه الخطوة التزام هواوي بتحويل الأجهزة القابلة للارتداء إلى شركاء حياة وصحة ذكية، وذلك من خلال أربع قدرات محورية على مستوى القطاع، تفتح الباب أمام تطورات غير مسبوقة على صعيد الصحة الرقمية وتجارب المستخدم.

يرتكز جوهر هذه الاستراتيجية على تحديث متكامل يشمل مكوّنات الأجهزة، والنظام، والتقنية. ففي جانب الأجهزة، قدمت هواوي تقنية X-TAP للاستشعار الفائق، التي تفتح الباب أمام عصر جديد من الصحة الرقمية، حيث تقدم إمكانيات متقدمة للمراقبة الصحية والتفاعل عبر دمج أجهزة الاستشعار المتعددة. على صعيد النظام، تعتمد الأجهزة على نظام HarmonyOS المحسّن، مما يوفر سلاسة أعلى بنسبة 35%، إلى جانب تقديم تجربة استخدام ذكية، مبسطة، ومتكاملة. بينما تفتح منصة OpenXuanji المحسّنة بابًا للحصول على بيانات الصحة والحركة الحقيقية ومتعددة الأبعاد، مما يساعد على تسريع الابتكار على مستوى المنظومة.

بالإضافة إلى ذلك، تُمكِّن هواوي شركائها من تطوير حلول مخصصة تعتمد على الترابط الوثيق بين الأجهزة، حيث تقدم منصات الأبحاث والصحة المحسّنة خدمات صحية شخصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على تطوير خدمات الصحة الرقمية على عدة محاور، وتعزيز الجدوى الاقتصادية على مستوى القطاع. كما أطلقت هواوي رسميًا Industry Solution 1.0، الذي يوفر لشركائها خارطة طريق عملية للاستفادة من إمكانيات الصحة الرقمية على عدة أصعدة.

مع هذه الترقيات، تؤكد هواوي ريادتها لسوق الأجهزة القابلة للارتداء، وتعزّز نهجها الذي يتمحور حول المستخدم، حيث تفتح أبوابًا جديدة للشراكات القطاعية وتعزيز الابتكار على عدة محاور، محققة تحسينًا شاملاً على مستوى التجربة الصحية للمستخدم النهائي.

تجارب استخدام شاملة: الصحة، نمط الحياة، وشراكات الابتكار

انطلاقًا من تحديثها لاستراتيجية الصحة على الأجهزة القابلة للارتداء، تواصل هواوي تطوير هذه الأجهزة وتحويلها إلى أدوات نشطة لإدارة الصحة. كما تركز على تقديم حلول شاملة للحماية الصحية عبر مراحل الوقاية، والرصد، والتعافي، حيث تعمل على تطوير نموذج مغلق للحفاظ على الصحة، يعتمد على الدراسات السريرية، ومراقبة العلامات الصحية الحيوية، وتعزيز الصحة على عدة محاور، مثل الصحة التنفسية، ومراقبة النوم، وضغط الدم، وغيرها.

على صعيد الصحة الرياضية، عزّزت هواوي تجربة الرياضة على الأجهزة القابلة للارتداء عبر تقديم مزايا مخصصة للحالات والاستخدامات المتعددة، حيث شهد زوار الحدث تقديم نسخة محدثة من وضعية الجولف، التي تغطي حالياً أكثر من 15,000 ملعب جولف حول العالم، مزودة بخرائط ثلاثية الأبعاد وحساب المسافات الدقيقة، إلى جانب تقديم وضعية مخصصة للكراسي المتحركة ضمن حلقات النشاط، مما يساعد على تعزيز مبدأ الشمولية وإتاحة الرياضة للجميع. وتعتمد هذه الترقيات على إمكانيات محدثة للاستشعار وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على تقديم تحليلات أدق، وتنظيم تدريبات مخصصة، وتحسين النتائج الصحية على عدة محاور.

وعبر هذه التحديثات، تُمكِّن هواوي شركاءها من تطوير حلول مخصصة تغطي الصحة، اللياقة، وغيرها من المجالات، حيث تقدم خدمات رقمية عالية الدقة على مستوى الصحة، وتعزز إمكانية تطوير خدمات مخصصة لعدة قطاعات عبر سلسلة البيانات الصحية المتكاملة.

على صعيد نمط الحياة، تبلور هواوي نموذجًا شاملاً من الحلول عبر خمسة محاور استخدام على الأجهزة القابلة للارتداء. على سبيل المثال:

WatchPay : تُمكِّن المستخدم من الدفع بمجرد رفع معصمه، حيث تغطي 50,000 نقطة بيع في الفلبين، وتخدم حوالي 12 مليون مستخدم للساعات الذكية، من بينهم 7 ملايين من مستخدمي Huawei.

تُمكِّن المستخدم من الدفع بمجرد رفع معصمه، حيث تغطي 50,000 نقطة بيع في الفلبين، وتخدم حوالي 12 مليون مستخدم للساعات الذكية، من بينهم 7 ملايين من مستخدمي A Music App : تقدم خدمات بث الموسيقى على ساعة HUAWEI WATCH 5 ، مع خطط لإطلاق خدمات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل التوصيات الموسيقية وفقًا لملف تعريف المستخدم، والبحث الذكي عبر روابط عميقة .

: تقدم خدمات بث الموسيقى على ساعة ، مع خطط لإطلاق خدمات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل التوصيات الموسيقية وفقًا لملف تعريف المستخدم، والبحث الذكي عبر روابط عميقة Somnio Travel Assistant : مساعد ذكي مخصص للسفر، يعتمد على تقنية GPS ، وتنبيهات حالة الطقس، وخدمة المحادثات الذكية، حيث يساعد المستخدم على الحصول على تنبيهات حول النشاط البدني، وحالة الصحة، وحالة المحيط، مما يوفر تجربة سفر مريحة ومتكاملة على معصم اليد .

تعزّز هذه الابتكارات من دور الأجهزة القابلة للارتداء كمحور مركزي للحياة الرقمية، حيث تربط الصحة، الترفيه، جدولة الأعمال، والمدفوعات، مما يحول الساعة الذكية إلى عنصر محوري للحياة اليومية، ويوفر للمستخدم تجربة حياة مميزة ومتكاملة.

منظومة قائمة على الابتكار والتعاون

تستمر هواوي بتنمية منظومة الأجهزة القابلة للارتداء من خلال توطيد التعاون مع شركائها حول العالم، حيث أطلقت بالشراكة مع "أكسس" ACCESS، الشركة الرائدة في تقديم المحتوى، تطبيقA Music App على ساعات هواوي، مما يشكل معيارًا جديدًا للإعلام على الأجهزة القابلة للارتداء، مع خطط لإضافة مزايا مثل البحث الذكي، والتوصيات الموسيقية، ومساعد صوتي مخصص على هذه الأجهزة.

وعلى صعيد السفر، دخلت هواوي في شراكة مع شركة الطيران التركية، لدمج خدمات ساعة HUAWEI WATCH 5 ضمن التطبيق المحمول لشركة الطيران، مما يحسن تجربة الركاب منذ إطلاق الخدمة في أبريل 2025، مع خطط لتمديدها على سلسلة الساعات الجديدة .

بالإضافة لذلك، تواصل هواوي تعزيز خدماتها على الساحة الدولية، حيث عقدت شراكة مع أكبر شركات التكنولوجيا المالية بالفلبين لإطلاق خدمات الدفع عبر الأجهزة القابلة للارتداء، مما يفتح بابًا أوسع أمام خدمات الدفع الرقمية على الساعات الذكية. كما تعاونت هواوي مع Somnio، لإطلاق مساعد السفر الذكي على الأجهزة القابلة للارتداء، والذي يعتمد على تقنية GPS، وتنبيهات الصحة، وحالة المحيط، مما يساعد على تحسين جودة الحياة أثناء السفر.

على صعيد آخر، يشهد سوق السفر الخارجي من الصين نموًا متسارعًا، حيث أفادت الإدارة الوطنية للهجرة الصينية بزيادة قدرها 43.9% على مستوى الدخول والخروج عام 2024، مما يشير إلى تزايد الطلب على خدمات مخصصة، ومتكاملة، وذات قيمة مضافة. وفي هذا السياق، تقدم Huawei من خلال منصتها الإعلانية Petal Ads، حلولًا مميزة للشركات العالمية، حيث مكنت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة من استخدام مزيج متقدم من بيانات النظام، والجهاز، والتطبيق، مما ساهم في تحقيق الجائزة الذهبية للإعلان الذكي على OTT ضمن فعاليات الدورة 25 من جائزة IAI الدولية للإعلان عام 2025.

رؤية مبنية على الابتكار والتعاون

خلال مؤتمر مطّوري هواوي HDC 2025، عزّزت هواوي ريادتها على الساحة العالمية للأجهزة القابلة للارتداء من خلال المزج المتناغم بين الأجهزة المتقدمة، والبرمجيات الذكية، ومنظومة واسعة من الشراكات العالمية. ففي الوقت الذي تتطور فيه الأجهزة القابلة للارتداء من مجرد عدادات لخطوات النشاط إلى مراكز متكاملة لنمط الحياة الصحية، تواصل هواوي رسم ملامح مستقبل يعتمد على الصحة الذكية، والمحتوى الترفيهي، والتفاعل السلس، محققة بذلك نقلة نوعية على مستوى جودة الحياة وتقديم تجربة استخدام مميزة على معصم المستخدم حول العالم.

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