في مسعى لتبادل المعرفة ورفع الوعي بالنهضة التي تشهدها صناعة الحلال

لندن: وقعت شركة تطوير منتجات الحلال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون مع شركة تنمية صناعة الحلال في ماليزيا (HDC)، بهدف دعم نمو صناعة الحلال محليا وعالميا، وذلك خلال فعاليات معرض حلال إكسبو لندن 2023، أحد معارض الحلال العالمية التي تنظم في المملكة المتحدة.

ومن خلال هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات حول أنجح الممارسات وأفضل نماذج العمل المعتمدة في قطاع الحلال، وتعزيز العلاقات التجارية بين أصحاب المصلحة في مختلف قطاعات الحلال، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون عبر تيسير التواصل مع المستثمرين، ومختلف مقدمي المنتجات والخدمات الحلال.

وقد أكد الأستاذ فهد النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال، على أهمية الاتفاقية قائلاً "من خلال شراكاتنا واتفاقياتنا الاستراتيجية، نسعى في "تطوير منتجات الحلال" لربط البائعين والموزعين والشركات العاملة في صناعة الحلال على الصعيد المحلي والعالمي".

وأضاف الأستاذ النحيط "نتطلع في هذه الاتفاقية التي ستتيح لنا الاستفادة من الموارد المشتركة وتعزيز دورنا في النهوض بالصناعة وتوسيع حضورها. من خلال اتفاقيتنا، نطمح لتطوير منظومةٍ حيويةٍ لهذا القطاع في المملكة العربية السعودية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتستقطب المستثمرين، وترتقي بتجارة الحلال في مختلف أنحاء العالم".

من جهته، قال الأستاذ خيرالعارفين صحاري، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية صناعة الحلال في ماليزيا (HDC) " اتفاقيتنا مع "تطوير منتجات الحلال" لا تتوقف على المواءمة التجارية فحسب؛ بل تتعدى ذلك لتجسد رؤية مشتركة للارتقاء بصناعة الحلال إلى آفاق جديدة على مستوى العالم. واستناداً لخبراتنا الواسعة في تطوير منظومات الحلال الشاملة، نعتزم تقديم المشورة المختصة، والخطط الاستراتيجية للاستثمار والتعاون مع رواد القطاع في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، حيث تتطلع الهيئة لتقديم نموذجٍ تشغيليٍ فاعلٍ عالي الكفاءة، والمساهمة في استدامة منظومة الحلال السعودية، وتعزيز أثرها الإيجابي داخل المملكة وخارجها".

هذا، وسيعمل كلا الطرفين التعاون مع ذوي المصلحة في صناعة الحلال العالمية، والعمل معاً بما يعود بالنفع على منظومة الحلال، ويضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة.

وتعكف شركة تطوير منتجات الحلال على توطين منتجات الحلال في السوق السعودي، وتعزيز إمكانات القطاع على مستوى العالم، وإثراء الفوائد والميزات الشاملة لأسلوب الحياة الحلال، وتتطلع الشركة لترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ عالميٍ للحلال، ودعم جهود التنويع الاقتصادي عبر الاستثمار الرأس مالي والخدمات الاستشارية.

وأقيم معرض حلال إكسبو لندن في استاد توتنهام خلال الفترة 1 إلى 3 ديسمبر، حيث جمع العالمين والخبراء والمهتمين بصناعة الحلال من مختلف القطاعات، ويشكل الحدث منصة مهمة للشركات والأفراد والمنظمات لعرض منتجاتهم، والمشاركة في الحوارات الهادفة، والتواصل لاستطلاع آفاق صناعة الحلال العالمية.

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نبذة عن شركة تطوير المنتجات الحلال :(HPDC)

تأسست شركة تطوير المنتجات الحلال ("HPDC")، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2022 بهدف الاستثمار في توطين وتطوير صناعة منتجات الحلال في المملكة العربية السعودية من خلال الشراكة مع شركات رائدة محلياً وعالمياً متخصصة في هذا المجال. ستركز HPDC على توطين المعرفة والتقنيات الخاصة بتصنيع منتجات الحلال محليا من خلال التركيز على صناعات ضمن قطاع منتجات الحلال تشمل الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الدوائية، بهدف تطوير القطاع محلياً ورفع الكفاءة والتنافسية لمنظومة القطاع عالمياً، بالإضافة إلى دعم تطوير المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي. وستعمل الشركة على توسيع قدراتها من خلال تقديم خدمات متنوعة في صناعة منتجات الحلال لدعم القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة.

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للتواصل: info@hpdc.sa