دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن دبي الإسلامي، أول بنك إسلامي في العالم والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دخوله في شراكة استراتيجية مع HCLTech، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، وذلك لتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء منظومة البنك. وتم الإعلان عن هذه الشراكة التي تعزز التزام دبي الإسلامي بتشكيل مستقبل التمويل الإسلامي من خلال الابتكار المسؤول، على هامش معرض جيتكس جلوبال 2025.

وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون دبي الإسلامي مع HCLTech لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات المتقدمة للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خدماتها الاستشارية وتحالفاتها العالمية مع شركات تكنولوجيا عملاقة، بهدف تعزيز الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وفعالية وعلى نطاق واسع. ويهدف البنك من خلال دمج الذكاء الصناعي في مختلف عملياته، إلى تقديم تجارب مخصصة للمتعاملين، وتعزيز عملية اتخاذ القرار، وتبسيط العمليات، وترسيخ أطر العمل المتبعة في إدارة المخاطر والامتثال.

وتؤكد هذه الشراكة التزام دبي الإسلامي الراسخ بالابتكار الذي يستند إلى النزاهة، وضمان أن تتمتع ممارسات تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع التمويل الإسلامي بالمسؤولية والوضوح والتوافق التام مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي الإسلامي: "يرتكز الابتكار في دبي الإسلامي على التحلي بالمسؤولية وتحقيق الأهداف. وتُمثل شراكتنا مع HCLTech خطوةً مهمة للغاية نحو تحقيق رؤيتنا لمستقبلٍ قائمٍ على الذكاء الاصطناعي، ما يساهم بفعالية في تلبية احتياجات متعاملينا وخلق قيمة أكبر لهم، فضلًا عن أهميته في تمكين موظفينا، وتعزيز أطر الحوكمة المتبعة في البنك. ونحن مستمرون في التزامنا بالمضي قدماً في مسيرة تطور التمويل الأخلاقي من خلال تبني تقنيات متقدمة تجمع بين الذكاء والنزاهة. ويعكس هذا التعاون إيماننا العميق بأن الذكاء الاصطناعي قادر، عند تطبيقه بطريقة مسؤولة، على إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي، إذ يجعل منه منظومة أكثر شفافية وشمولية واستعدادًا للمستقبل".

من جانبه، قال فينيت شوكلا، رئيس الأعمال في الشرق الأوسط في HCLTech: "نتطلع من خلال هذا التعاون مع دبي الإسلامي إلى تحقيق أكبر استفادة من محفظة HCLTech المتكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي وخبرتها العميقة المتخصصة، لإطلاق العنان للابتكار وتعزيز المرونة التشغيلية، وتقديم تجارب متميزة لمتعاملي البنك".

وسوف تعمل هذه الشراكة مع تطورها والتقدم فيها، على إعادة تعريف أفضل الطرق لدمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث تتلاقى التكنولوجيا والقيم المبنية على الثقة وتحقيق الأهداف لإنشاء منظومات مالية أكثر ذكاءً وشمولاً واستدامة.

نبذة عن دبي الإسلامي

يعد "دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 100 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 17 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم دبي الإسلامي خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتمتع دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لدبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكل استحواذه على نور بنك علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. وتعزيزًا لاستراتيجيته الدولية، نجح دبي الإسلامي مؤخرًا بالاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 25% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" والتي تقدم خدمات مصرفية رقمية في تركيا.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي نموذجًا رئيسيًا ومستقلاً عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ويجسد تتويجه لقب "أفضل بنك إسلامي" في محافل مختلفة مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي. وكمؤسسة مالية رائدة، يحرص دبي الإسلامي على اغتنام الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الاستدامة في أعماله من خلال تقديم منتجات وخدمات مستدامة، وتعزيز دوره الحيوي في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية. وكان عام 2025 مميزًا لدبي الإسلامي حيث احتفل باليوبيل الذهبي، مستلهمًا برؤية جديدة ومستقبلية لمواصلة بناء إرث من النجاح خلال الأعوام القادمة.

-انتهى-

#بياناتشركات