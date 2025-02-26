توسُّع في خطة مركبات الأجرة الكهربائية كجزء من التزام هلا الطويل الأمد بالاستدامة.

توسُّع في خطة مركبات الأجرة الكهربائية كجزء من التزام هلا الطويل الأمد بالاستدامة. يمكن للعملاء اختيار سيارة أجرة كهربائية من خلال ميزة هلا على تطبيق «كريم» دون رسوم إضافية.

أكثر من 90% من أسطول هلا البالغ 13000 سيارة هو مركبات هجينة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة هلا، الشركة الرائدة بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة إلكترونيًا في دبي، عن إطلاق خدمة Hala EV، وهي ابتكار رائد في مجال الاستدامة يهدف إلى تطوير التنقل الحضري ودعم رؤية دبي لمستقبل أكثر اخضراراً. ومن خلال هذه الخطوة، أضافت الشركة التي تقدم أفضل خدمات طلب سيارات الأجرة إلكترونياً في دبي، أربعة موديلات جديدة من المركبات الكهربائية إلى أسطولها المتواجد في مناطق حيوية في المدينة وهي «بي واي دي» و«سكاي ويل» و«تسلا» و«جي إيه سي إمكو» ، ليصل إجمالي عدد المركبات الكهربائية في الأسطول إلى نحو 500 مركبة.

ويمثل إطلاق Hala EV بداية الطريق لجهود أكبر لتوسيع نطاق حلول النقل المستدام، ما يندرج في إطار طموح دبي في تحويل جميع سيارات الأجرة إلى هجينة أو عاملة بالهيدروجين بحلول عام 2027. ويؤكد موقع شركة هلا الرائد في مجال النقل الصديق للبيئة، والتزامها بالحد من الانبعاثات ودعم التغيير البيئي الإيجابي داخل قطاع النقل بالحجز المسبق.

يذكر أن 90% من أسطول هلا البالغ 13000 سيارة أجرة هو مركبات هجينة، ومع إضافة هذه النماذج الجديدة من المركبات الكهربائية، تكون هلا قد تقدّمت بخطوات واثقة نحو تشكيل أسطول مكون من مركبات صديقة للبيئة بشكل كامل، ويأتي هذا استكمالاً للتحديثات التكنولوجية المتواصلة، مثل نظام تحديد المواقع ذات الكثافة السكانية العالية (HDL) الذي يرفع القدرة على توفير سيارات الأجرة في المناطق المكتظة وبنفس الوقت يوفر الوقود ويعزز الاستدامة.

نحو مدينة أذكى وأكثر استدامة

وقال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي للشركة: «إطلاق خدمة Hala EV يرسخ دورنا كمكون أساسي في رؤية دبي للاستدامة مع الاستمرار في توفير حلول النقل الفعال والموثوق لعملائنا، وكل رحلة تقوم بها مركباتنا هي خطوة مهمة نحو مدينة أنظف وأذكى وأكثر استدامة».

وأضاف: «إن تبنّي نهج الاستدامة عبر هذه الخدمة لا يتمثل فقط في إضافة المركبات الكهربائية إلى أسطولنا، بل يتعدى ذلك إلى خلق صناعة أكثر وعياً بالبيئة في مجال النقل بالحجز المسبق، كما نعتزم توسيع نطاق هذه الخدمة في ضوء التزامنا الطويل الأمد بالاستدامة».

وابتداءً من الشهر الجاري، ستتوفر مركبات هلا الكهربائية الجديدة في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل دبي مارينا، أبراج بحيرات جميرا، مساكن شاطئ جميرا، نخلة جميرا، مدينة دبي للإعلام، البرشاء (1 و2 و3)، برشا هايتس، قرية المعرفة، الصفوح، وبلو واترز دبي. ويأتي هذا التوسع في توفير السيارات الكهربائية ضمن الجهود المبذولة لتقديم وسيلة تنقل مستدامة ومريحة للسكان والزوار، مما يسهم في تسهيل التنقل عبر بعض من أكثر مناطق دبي حيوية ونشاطاً.

يمكن للعملاء حجز سيارة هلا الكهربائية عن طريق تطبيق «كريم» بدون أي رسوم إضافية، وذلك بتحديد خيار Hala EV عند طلب الخدمة، بينما تخطط الشركة، مع الطلب المتزايد، لتوسيع أسطولها من المركبات الكهربائية ليغطي المزيد من المناطق في المدينة.

ويعدّ تقديم شركة هلا للمركبات الكهربائية ركيزة أساسية في استراتيجيتها الشاملة للاستدامة، ما يعزز مكانتها كشريك موثوق به في قطاع النقل المتطور في دبي، فطالما كانت هلا في طليعة المبتكرين حيث أحدثت ثورة في عالم النقل والسياحة داخل المدينة عقب انطلاقها في عام 2019 كمشروع مشترك بين كريم وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وتماشياً مع هدف دبي الطموح المتمثل في أسطول من سيارات الأجرة الصديقة للبيئة بنسبة 100% بحلول عام 2027، تشكّل خدمة Hala EV قفزة نوعية تسرّع من وتيرة التحول إلى النقل المستدام، ومع انتهاج الإمارة خيارات لمستقبل أكثر اخضراراً، تؤكد هلا التزامها بتقديم أفضل خدمات النقل بموثوقية عالية وبدون الإضرار بالبيئة.

وتضم الشركة نحو 24000 كابتن على تطبيقها ضمن أسطول يتكون من 13000 مركبة يوفرها شركاؤها في الامتياز لخدمة سكان دبي وزوارها.

نبذة عن شركة هلا

شركة هلا هي الشركة المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونيًا في دبي عبر تطبيق كريم. نظرًا لشراكتها مع شركة كريم وهيئة الطرق والمواصلات أر تي إيه، توظّف هلا تقنيات كريم المتخصّصة بحجز سيارات الأجرة إلكترونيًا، وكذلك معلومات هيئة الطرق والمواصلات بالمناطق المحلية، بهدف ضمان رحلات موثوقة وملائمة في جميع أرجاء دبي ورأس الخيمة. مع الدافع للارتقاء المستمر بتجربة العملاء في وسائل النقل العام، حيث تعمل هلا على إبقاء دبي في أعلى مستويات التواصل والحركة في المنطقة.www.halaride.com

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