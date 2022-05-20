أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت »مايكروسوفت للشركات الناشئة« عن بلوغ نسختها الثانية من برنامج GrowthX Accelerator منتصف الطريق، حيث اكتسبت الدفعة الثانية من الشركات المشاركة في البرنامج والمتمثلة بـ 21 شركة ناشئة المعرفة اللازمة لتمكينهم من توسيع أعمالهم وتطويرها.

ويأتي برنامج مسرع الأعمال GrowthX Accelerator الذي يمر في عامه الثاني ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين »مكتب أبوظبي للاستثمار« و »مايكروسوفت للشركات الناشئة« ، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة الفرص المتاحة للشركات الناشئة وسد الثغرات التي بينها وبين الشركات الكبيرة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك من خلال تزويدها بالدعم والتقنيات والموارد التي تحتاجها لتسريع عملية نموها ومعالجة التحديات التي تواجهها.

وبهذا الصدد، قال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: "تتمتع الشركات الناشئة بالقدرة على تقديم حلول مبتكرة وإبداعية للتحديات التي تواجهها المؤسسات والمجتمعات، ولذلك من المهم أن يتم توفير الدعم اللازم لهم عبر برامج مثل GrowthX Accelerator الذي يتيح لهم التدريب العملي لتمكينهم من تنمية أعمالهم وتوسيع نطاق الأهداف المنشودة منها على المدى القصير والطويل. وإننا سعداء جداً بردود الفعل الإيجابية التي وصلتنا من المجموعة الثانية من الشركات الناشئة. وبالاستفادة من هذه البرامج المميزة، تواصل إمارة أبوظبي جهود تطوير بيئة داعمة للأعمال تمكن الشركات الناشئة من الحصول على الدعم الذي يحتاجونه للنمو والنجاح".

وعلى صعيد مستجدات البرنامج منذ انطلاق نسخته الثانية في مارس 2022 ، ساهم بالتعاون مع كل من فرق عمل »مايكروسوفت للشركات الناشئة« وشركاء البرنامج الرئيسيين الممثلين بــ »اتصالات« ؛ «Koç Holding»؛ «DHL»؛ «EY» ؛«PwC» في تمكين 21 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، وذلك من خلال تقديم التدريب العملي اللازم وتوفير التوجيه والإرشادي المناسب.

وفي إطار الفعاليات التي تضمنها البرنامج، فقد شهد تقديم برامج استشارية مخصصة من أجل الشركاء المؤسسين، حيث يتم إرشادهم بشأن أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها لتعزيز استثماراتهم ومبيعاتهم . في حين شاركت المجموعة الثانية المشاركة من الشركات الناشئة في جلسات أسبوعية حول موضوعات عدة سلطت الضوء على أفضل الطرق لاكتساب العملاء خلال المراحل المبكرة ، وكيفية تعزيز عمليات المبيعات والتواصل. بالإضافة إلى جلسات أخرى بارزة تمحورت حول تقديم معلومات حيوية لمساعدة الشركات الناشئة على وضع خطة تنموية واضحة لتحقيق التطور المستمر.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج الذي يمتد على مدار 12 أسبوعًا يضم ورش عمل ودورات تدريبية افتراضية وحضورية ، بالإضافة إلى سلسلة من العروض والفعاليات ، وستشمل المجالات الرئيسية التي يتناولها البرنامج التمكين التكنولوجي والابتكار والتوجيه الارشادي ، ودعم عملية الانتقال للوصول إلى سوق العمل ، واعداد المستثمرين والشركات بالشكل اللازم ، فضلًا عن أيام مخصصة لعرض تجارب ومشاريع الشركات والمستثمرين.

ومن جهته، قال أندرو ماكادام مؤسس »مايكروسوفت للشركات الناشئة« عالميًا ورئيس شؤون الإنجاز "إنه لمن دواعي سروري مشاهدة كيف استطاعت الشركات الناشئة الاستفادة من شركائنا وخبرائنا في البرنامج لتعزيز مجالات أعمالهم، حيث اكتسبت الشركات الناشئة على سبيل المثال خبرات ثرية من خلال ما قدمته شركة «Stripe» احدى شركائنا في البرنامج، والتي قدمت جلسة متعمقة حول كيفية اختبار الأسعار وتحقيق الدخل وفهم شخصيات العملاء. بينما قامت «LinkedIn» خلال الجلسة التي ألقتها بتسليط الضوء على كيفية تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التقنيات التسويقية وتطبيقها على فرق أعمالهم لتعزيز نموهم وتطورهم على صعيد المنطقة".

ومن المُقرر أن يستمر برنامجGrowthX Accelerator حتى يونيو 2022. ولمزيد من المعلومات حول مايكروسوفت للشركات الناشئة.

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.