أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت »مايكروسوفت للشركات الناشئة« بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، بتخريج الدفعة الثانية المكونة من 21 شركة ناشئة من برنامجGrowthX Accelerator'' ". وشهد الحفل مشاركة العديد من القائمين على هذه الشركات؛ والشركاء ؛ والمستثمرين، ونخبة من المسؤولين الحكوميين ؛ بالإضافة إلى مجموعة من الجهات المعنية بمنظومة الشركات الناشئة على صعيد المنطقة.

وقد عملت الشركات الناشئة المشاركة في الدفعة الثانية من البرنامج طيلة 12 أسبوعًا عن كثب مع شركاء البرنامج الرئيسيين الممثلين بــ «DHL» ؛ «EY» ؛ «PwC» ؛ «Koç Holding»، وذلك للمشاركة في إنشاء حلول تقنية تعالج التحديات الحقيقية التي تواجه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قاموا بعرض حلولهم على مجموعة من الشركاء الذين بدورهم سجلوا ملاحظاتهم على المشاريع المطروحة.

وأكد المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لدى مكتب أبوظبي للاستثمار أن الشركات الناشئة تُعد محركًا أساسيًا لتحفيز الابتكار ودافعًا قويًا لخلق المزيد من فرص العمل ، مشيرًا إلى ضرورة تقديم جميع الفرص المتاحة لهم للوصول إلى الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق التأثير الإيجابي على مستوى تنمية البلاد وازدهارها، منوهًا على أن إطلاق برنامجGrowthX Accelerator بالشراكة مع مايكروسوفت جاء من أجل دعم الشركات لتنمية وتطوير أعمالها وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الابتكارات الفريدة . كما عبّر عن سعادته وتهنئته بالفوج الثاني من الشركات الناشئة التي تخرجت من البرنامج، مُعربًا عن أمله في رؤية ما ستقدمه الحلول التي ابتكروها من أثر ملموس على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة كافة.

ومن جانبه صرح سيد حشيش مدير عام مايكروسوفت الإمارات قائلًا: "لقد شهدنا على مدار البرنامج التطور المذهل الذي حققه رواد الأعمال ، حيث تمكنوا من استغلال كل الفرص المتاحة في البرنامج من أجل تعزيز مهاراتهم وتطوير حلولهم التي بدورها تساهم في تنمية وتوسيع نطاق أعمالهم. وأود التنويه بأن برنامج GrowthX Accelerator'' " صمم خصيصًا لتمكين الشركات الناشئة عبر اتاحة الأدوات والدورات واكتساب المعرفة التي يحتاجون إليها لكي يتطورا، كما يتيح البرنامج للشركات الأخرى فرصة تعزيز مساعيها الرامية إلى اشراك الشركات الناشئة المبتكرة بطرق فعالة تمكنهم من تقديم حلول فريدة للتحديات التي يواجهونها. وفي ختام النسخة الثانية من البرنامج نقدم شكرنا للجهود الكبيرة التي قدمها الشركاء ونهنئ الشركات الناشئة التي تخرجت بنجاح".

وكجزء من التزام مايكروسوفت تجاه تمكين الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان، سيُتاح للشركات الناشئة المتخرجة بنجاح من البرنامج إمكانية الوصول إلى الأدوات المناسبة والدعم اللازم من فريق مايكروسوفت للشركات الناشئة، في حين ستعمل بعض الشركات الناشئة أيضًا مع شركاء مايكروسوفت في المستقبل لتحديد فرص الأعمال المحتملة والمطروحة.

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.