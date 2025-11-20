انطلاقًا من خطة عمل طموحة تتضمن محفظة استثمارية كبيرة تستهدف الشركة تنفيذها الفترة القادمة، أطلقت شركة Grit Properties أول مشروعاتها في السوق العقاري المصري وهو مشروع " RATIO" بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، وشهد حفل اطلاق المشروع حضورًا مميزًا من رجال الأعمال ونجوم المجتمع.

من جانبه قال المهندس محمد حسن، مؤسس شركة جريت بروبرتيز– Grit Properties، إن حجم التنمية العمرانية الشاملة التي يتم تنفيذها حاليًا تتضمن فرصا استثمارية واعدة للشركات الجادة في جميع القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن السوق العقاري المصري يشهد مرحلة توسع غير مسبوقة مدفوعة برؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للشركة: "يعد مشروع "RATIO" بمثابة خطوة أولى لانطلاقة قوية لـ Grit Properties في السوق المصري، فنحن نسعى بالعمل الجاد والطموح لأن نكون ضمن أبرز مطوري الجيل الجديد القادرين على تقديم مشروعات ذات رؤية مستقبلية قائمة على الابتكار، والكفاءة، ومعايير الجودة العالمية، في ضوء ما تطرحه الدولة من فرص استثمارية واعدة".

وكشف عن خطة الشركة للتوسع خلال الفترة المقبلة في مشروعات سكنية بمنطقة شرق القاهرة، وجاري دراسة بعض الفرص الاستثمارية الجادة لتحقيق هذا الهدف، فالشركة تستهدف طرح مشروعات تجمع بين التخطيط المتقن والجودة والتسليم في المواعيد المحددة، وخاصة مع ما تمتلكه الشركة من خبرات واعدة وملاءة مالية قوية.

وأضاف المهندس هيثم حسن، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة جريت بروبرتيز– Grit Properties، أن مشروع RATIO يقع على مساحة 13 ألف متر مربع، وهو مشروع متعدد الاستخدامات (تجاري إداري طبي) يتواجد في موقع استراتيجي يطل على شارع التسعين مباشرة أمام مشروع هايد بارك، ويتميز المشروع بتصميم معماري فريد تم وضعه بالتعاون مع أكبر الاستشاريين، ويتميز المشروع بمساحات مرنة تتراوح بين 45 و200 متر.

ولفت إلى أن المشروع يتكون من 2 بدروم ودور أرضي و5 أدوار، ومن المخطط بدء تنفيذه خلال عام، على أن يتم تسليمه خلال 3.5 سنوات، ويضم الطرح الأول من المشروع 30% فقط من إجمالي المشروع، وتقدم الشركة أنظمة سداد مرنة تبدأ بمقدم 10% والباقي على 7 سنوات،

وأوضح أن الشركة تستهدف ملياري جنيه مبيعات تعاقدية بالمشروع خلال 2026، حيث يتم طرح المشروع ضمن خطة قائمة على التدرج لضمان تحقيق التوازن بين المبيعات والتنفيذ مع التحوط لمواجهة أي تغيرات اقتصادية، مما يحافظ على استمرار التنفيذ بالمشروع والالتزام بمواعيد التسليم.

وتابع أنه تم التعاون مع كيانات قوية وأسماء بارزة لضمان خروج المشروع بأعلى المواصفات والمزايا، حيث تم التعاون مع شركة معمار جروب لتتولى دور استشاري التصميم المعماري للمشروع، وشركة AVA لتتولى الاستشاري العام للمشروع، حيث يمثل هذا التعاون اهتمامًا من الشركة بأدق التفاصيل التي تضمن تنفيذ مشروع استثنائي.

وشهدت احتفالية الشركة لإطلاق المشروع حضورًا بارزًا من رجال الأعمال ونجوم المجتمع ونخبة من الصحفيين والإعلاميين، حيث أثنى الجميع على أفكار الشركة وخططها الجادة والواقعية القابلة للتنفيذ ورؤية مسئوليها للعمل في السوق العقاري.

