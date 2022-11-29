سوديك أولى شركات التطوير العقاري في مصر التي قامت بإحتساب الأثر الكربوني كخطوة أولية للبدء في خفض الانبعاثات الكربونية بصورة تدريجية

القاهرة- أعلنت سوديك، الشركة المصرية الرائدة في قطاع التطوير العقاري، عن نشر أول تقرير لها للاستدامة طبقًا لمعايير مبادرة التقارير العالمية GRI، هذا بالإضافة لقيام الشركة بإحتساب الأثر الكربوني لعملياتها التشغيلية بكافة المشروعات، وهو ما يتيح لها العمل على استراتيجية طويلة الامد لتقليل الانبعاثات الكربونية بالشركة.

جاء إعلان سوديك عن إطلاق هذا التقرير على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) الذي أقيم في شرم الشيخ، وشاركت فيه الشركة كراع وداعم للمؤتمر. تجدر الإشارة أن سوديك هي أولى شركات التطوير العقاري في مصر التي تنشر تقرير الاستدامة طبقًا لمعايير مبادرة التقارير العالمية GRI وتعلن عن الأثر الكربوني لكافة أعمالها.

وتعليقًا على تلك الخطوة الهامة، يقول ماجد شريف-العضو المنتدب لشركة سوديك: "تفخر سوديك دائمًا بالخطوات والإجراءات الجادة التي تتخذها لتحقيق ودمج معايير الاستدامة ضمن كافة أعمال الشركة، ومن اهمها قيامنا بتقييم شامل للمعاير البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة المؤسسية. يغطي تقرير الأثر الكربوني للشركة النطاقين 1 و2 وجزء كبير من النطاق 3، كما ستواصل الشركة العمل على جمع البيانات واعداد تقارير الاستدامة بما يساعدنا على اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الانبعاثات الكربونية في كافة المشروعات التي نطورها".

انطلقت مسيرة سوديك في مجال الاستدامة عام 2014 عندما وقعت على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة في تطبيق مبادئ الاتفاقية في مجالات حقوق الانسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد في جميع عملياتها التشغيلية. وكمثال على ممارسات الاستدامة بالشركة، فقد قامت سوديك بتوفير إمدادات الطاقة لمقرها الرئيسي اعتمادًا على حلول الطاقة الشمسية، هذا بالإضافة لسعيها الان للحصول على شهادة المباني الخضراء لمشروعها التجاري الكبير EDNC. بدأت سوديك أيضًا في التعاون مع عدد من الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير مواد بناء مستدامة، وهو ما يأتي ضمن برنامجها للابتكار.

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