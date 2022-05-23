استكمالاً لإرث معرض إكسبو 2020، تستعدّ الشركة التشيكيّة الناشئة التي عرضت مزرعتها المبتكرة ضمن الفعاليّة المذكورة، للتواجد بدوام كامل في مطعم ثمار البحر الشهير في الفندق، فيش ماركت.

تأسّست GreeenTech في يوليو 2020 وتُعتبَر الشركة التشيكيّة السبّاقة في إنتاج حاويات للزراعة المائيّة كحلّ تكنولوجيّ يتيح الزراعة المحلّية للخضار، والأوراق الخضراء الصغيرة والفواكه الصغيرة في أيّ مكان في العالم. وفي هذا الإطار، صرّح ديميتري ليبوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة GreeenTech، قائلاً:"أسّست الشركة بالتعاون مع كاروكينا بومبروفا وميلان سوسيك، بهدف إنتاج أنظمة للزراعة المائيّة. تعود الزراعة المائيّة بفوائد رئيسيّة متعدّدة، بما فيها توفير حتى 95% في استهلاك المياه، وتقليص ملحوظ لمسافات النقل، ناهيك عن إمكانيّة الزراعة من دون بخاخات وقائيّة والنموّ السريع للنباتات".

وقد عرضت الشركة الناشئة حلولها المُبتكَرة في الجناح الخاص بجمهوريّة التشيك ضمن فعاليّات معرض إكسبو 2020 دبي لهذا العام. وهناك بالذات، لفتَت المزرعة المائيّة انتباه جان هاناك، المدير العام التشيكي لفندق راديسون بلو ديرة خور دبي. وبما أنّ مجموعة فنادق راديسون تلتزم بسياسة "صفر انبعاثات كربون"، تشوّق جان لتطبيق هذه التكنولوجيا في الفندق. يُعتبَر فندق راديسون بلو ديرة خور دبي أوّل فندق مصنّف من فئة الخمس نجوم يفتح أبوابه في دبي عام 1975، وإذا به يؤدّي دوراً رياديّاً تجاه الاستدامة من خلال اعتماد تكنولوجيا وحلول حديثة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الفندق قد نال جائزة المباني الخضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي بعد تركيب ألواح شمسيّة لتشغيل السخّانات.

وفي هذا السياق، أوضح جان هاناك، المدير العام لفندق راديسون بلو ديرة خور دبي، قائلاً:“يسرّ فندقنا أن يكون أحد الشركاء الرسميّين القلائل في خدمة تزويد الطعام ضمن معرض إكسبو 2020 وهذا شرف كبير بالنسبة إلينا. فقد اختبرنا بصورة يوميّة الحلول التكنولوجية المُبتكرة التي ستُطرح مستقبلاً والتي تمّ عرضها في الأجنحة. وفور اجتماعنا بالفريق في شركة GreeenTech، قرّرنا المساهمة في استكمال إرث معرض إكسبو. فلطالما كان فندقنا سبّاقاً في مختلف المجالات، إذ شكّل أوّل فندق مُصنّف من فئة الخمس نجوم يفتح أبوابه في المدينة ويطلق أوّل تجربة برانش في دبي. يُسعدنا جداً مواصلة مسيرتنا مع تدشين أوّل مزرعة مائيّة في دبي وأنا متأكّد من أنّ فريق شركة GreeenTech يشاركنا الحماس نفسه".

سوف يتمّ إنشاء المزرعة في مطعم ثمار البحر فيش ماركت الشهير في الفندق. فلطالما افتخر فريق المطعم بتقديم مجموعة كاملة من المنتجات الطازجة والمستقدمة من مصادر مستدامة، وسوف يتمكّن الآن من إضافة خضاره المزروعة محلّياً إلى قائمة الطعام التي يقدّمها. يُذكَر أنّ هذا المطعم الحائز عدّة جوائز قد أبصر النور في العام 1989 ويشتهر بإطلالاته الآسرة على خور دبي الأخّاذ.

تستعدّ المزرعة لفتح أبوابها رسميّاً في نهاية هذا الشهر ليتسنّى للضيوف التلذّذ بالخسّ والفجل المزروعَين مباشرةً في المطعم.

لمزيد من المعلومات حول فندق راديسون بلو ديرة خور دبي، الرجاء زيارة: creek-deira-dubai-blu-us/hotels/radisson-https://www.radissonhotels.com/en

للحصول على المزيد من المعلومات حول شركة GreeenTech، يُرجى زيارة:

https://www.greeen.tech/

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للاتصالات الإعلاميّة:

كوليت سوليفان، مديرة التسويق والعلاقات العامة، فندق راديسون بلو ديرة خور دبي

colette.sullivan@radissonblu.com

نبذة عن راديسون بلو

تعتبر راديسون بلو علامة للفنادق الراقية، إذ تقدّم خدمات مميّزة تراعي المتطلبات الشخصية في مساحات تفيض أناقة. تولي علامة راديسون بلو أهمية خاصة للتفاصيل الصغيرة التي تشكل فرقاً كبيراً وتحرص على تلبية جميع متطلّبات ضيوفها وتطلّعاتهم، كما تقدّم لهم باقة من التجارب التي ستُحفر في ذاكرتهم ليستمتعوا بإقامة استثنائية. فضلاً عن ذلك، تعدّ كل إقامة بين أحضان فندق راديسون بلو تجربة مميزة بحدّ ذاتها ولا يمكن أن تُنسى، وذلك بفضل الخدمات المصمّمة لتلبية احتياجات كل ضيف والأجواء المحليّة المتميّزة التي يقدّمها. تتواجد فنادق راديسون بلو في أبرز المدن والمطارات الرئيسية والوجهات الترفيهية حول العالم. يمكن للضيوف المسافرين في رحلة عمل أو ترفيه تعزيز تجربتهم بين ربوع فنادق راديسون بلو من خلال المشاركة في برنامج المكافآت العالمي راديسون ريواردز الذي يقدّم مزايا ومكافآت استثنائية.

تندرج علامة راديسون بلو في إطار مجموعة فنادق راديسون التي تشمل أيضاً راديسون كوليكشن، راديسون، راديسون رِد، راديسون إنديفيديوالز، بارك بلازا، بارك إن باي راديسون، كاونتري إن أند سويتس باي راديسون وبرايزيوتل، وتنضوي جميعها تحت راية فنادق راديسون.

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مجموعة فنادق راديسون

تُعدّ مجموعة فنادق راديسون من أكبر المجموعات الفندقية في العالم إذ تضمّ تحت رايتها تسع علامات فندقية مميّزة وأكثر من 1700 فندق شغّال وقيد الإنشاء في 120 بلداً. وتعتمد العلامة الشاملة للمجموعة شعار "كل لحظة مهمة" وتقدّم خدمة استثنائية لتلبية كافة متطلبات الضيوف وتطلعاتهم.

تشمل محفظة المجموعة راديسون كوليكشن، راديسون بلو، راديسون، راديسون رِد، راديسون إنديفيديوالز، بارك بلازا، بارك إن باي راديسون، كاونتري إن أند سويتس باي راديسون وبرايزيوتل، وتنضوي جميعها تحت راية فنادق راديسون.

يقدّم برنامج المكافآت العالمي راديسون ريواردز طرقاً فريدة وشخصية للاستمتاع بلحظات لا تُنسى. سيتيح برنامج راديسون ريواردز لضيوفنا والمسؤولين عن تخطيط الاجتماعات لدينا ووكلاء السفر اختبار تجربة لا تضاهى في أكثر من 640 فندقاً ينتشر في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

تقدّم راديسون ميتينغز حلولاً مخصصة لأي فعالية أو اجتماع، بما فيها الحلول الهجينة التي تضع الضيوف واحتياجاتهم في قلب عروضها. ترتكز الخدمة التي توفّرها راديسون ميتينغز على ثلاثة مبادئ متينة، ألا وهي الصفة الشخصية والاحترافية والتميّز، وتقدّم العلامة الخدمات الرئيسية بالاعتماد على مفهوم حياد الكربون القائم على الحد من انبعاثاته.

تشكّل صحة وسلامة الضيوف وأعضاء فريق العمل أولى الأولويات لدى مجموعة فنادق راديسون. وتخضع جميع الفنادق والمنتجعات التي تضمها محفظة المجموعة لشروط الصحة والسلامة الصارمة، وذلك التزاماً ببروتوكول فنادق راديسون للسلامة. وهو برنامج يُعنى بإجراءات النظافة والتعقيم الصارمة وقد تمّ تطويره بالتعاون مع شركة "إس جي إس" العالمية الرائدة فى مجال الفحص والتحقق والاختبار ومنح الشهادات، بهدف ضمان سلامة وراحة بال الضيوف منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم. يشكّل بروتوكول فنادق راديسون للسلامة جزءاً لا يتجزأ من برنامج السلامة والأمن الخاص بمجموعة فنادق راديسون، وذلك تأكيداً على اهتمامنا بضيوفنا وبأعضاء فريقنا.

يعمل أكثر من 100 ألف موظف في مجموعة فنادق راديسون وفي الفنادق المرخصة للعمل وفقاً لأنظمتها.للمزيد من المعلومات، يرجى زيارةالموقع الإلكتروني لشركتنا أو التواصل مع فنادق راديسون على:

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