Grande الذراع التنفيذي لمنصات لأعمال التصاميم الداخلية والفرش والديكور

وقعت شركة Grande -Sabbour إحدث شركات الأهلي صبور عقود شراكة استراتيجية مع شركة Menassat Developments الشركة الرائدة في التطوير العقاري في مصر بحضور المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور والمهندس احمد امين مسعود رئيس مجلس ادارة شركة منصات للتطوير العقاري والمهندس تامر فؤاد الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من قيادات الشركتين بقيمة اعمال تقديرية تقارب٦٠٠ مليون جنية مصري، بمقتضي هذا العقد تقوم شركة Grande- Sabbour بتقديم خدمات متكاملة استثنائية في التشطيبات والفرش والديكور لمشروع بوديا تاور العاصمة الإدارية الجديدة و مشروعي ايكليبس واكسيل بالقاهرة الجديدة حيث تقوم بتقديم خدمات تشطيبات وفرش وديكور عقارية متميزة، خاصة وأنها تعتبر من الشركات الصاعدة والواعدة في هذا المجال حيث تعتمد في تصميم التشطيب والفرش على أحدث النظم العالمية، وتقدم تشطيبات فريدة تفوق توقعات العملاء بفضل فريقها المتميز والموهوب من المصممين والمهندسين، حيث تقدم الشركة حلولًا مبتكرة تلبي احتياجات كل عميل.

وقد عبرت المهندسة رشا مصطفي الرئيس التنفيذي لشركة Grande -Sabbour ،عن سعادتها البالغة بالتعاون مع شركة منصات مؤكدة أنها واحدة من الشركات المتميزة التي تقدم مشروعات علي أعلي مستوي ذات تصميمات متفردة وهو ما يعطي لشركتنا الفرصة في الإبداع وتقديم خدمات كاملة تليق بعملاء الشركة حيث نعتمد في التشطيبات علي تقديم مجموعة شاملة من الخدمات لتلبية جميع احتياجات العملاء بداية من تصميم الديكورات وتنفيذها والأشراف علي التنفيذ وتقديم خدمة الفرش للوحدات، ونحن متحمسون لهذا المشروع وكلنا ثقة في النجاح في ظل المعطيات الكثيرة الموجودة في المشروع بجانب الخبرات المتميزة في شركة Grande وتوفير نماذج التشطيبات المتنوعة التي دائما ما تحوز علي إعجاب العملاء، ونحن سعداء للتعاون مع شركة منصات للتطوير العقاري فهي شركة ذات خبرة طويلة وسمعة ممتازة في مجال التطوير العقاري، وهذا يجعلها شريكًا مثاليًا لنا في هذا المشروع الطموح. نحن متحمسون للغاية للبدء في العمل سويًا على هذا المشروع والعمل على تحقيق الرؤية المشتركة لتقديم خدمات عصرية ووظيفية تلبي احتياجات وتوقعات عملائنا. ففريق شركة Grande وفريق شركة منصات للتطوير العقاري سيعملان معًا بكل تفاني واجتهاد لضمان نجاح هذا المشروع وتقديم منتج نهائي يفوق التوقعات. سنعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار في هذا المشروع.

واستكملت أن شركة Grande Sabbour نجحت خلال الفترة الماضية في تسليم عدد كبيرمن الوحدات المشطبة في مشروعات الأهلي صبور وغيرها وهو الأمر الذي نال استحسان الجميع في ظل التزام الشركة الكبير في المواعيد والجودة العالية التي تقدمها الشركة وهو ما جعل حجم الطلب علي الشركة لتقديم هذه الخدمات كبير جدا خاصة في المشروعات الجديدة وقد وقعنا عقود كثيرة جدا خلال الفترة الماضية لاعتمادنا علي تقديم قيمة مضافة للعميل ولاستثماراته بشكل كبير ومتميز تجعله يحقق مكاسب كبيرة حال بيعه للوحدة بجانب أن الشركة قدمت باقات متنوعة يشرف عليها فريق هندسي متخصص في التصميم والتنفيذ والأشراف تناسب كل الأذواق بأنظمة سداد مريحة للغاية.

وأضافت أن الشركة تستهدف تحقيق نجاحات متتالية خاصة وان السوق العقاري والنهضة العمرانية الكبيرة التي تعيشها مصر والمدن الجديدة والتوسعات شرق وغرب القاهرة وفي العلمين والعاصمة الإدارية يساعد على النجاح وبالتالي لدينا خطة طموحة نسعي لتنفيذها ليكون عام 2023 وعام 2024 هما الانطلاق لتقديم هذه الخدمات مستغلين قيام العديد من الشركات بالتسليم للوحدات للمشروع وهو ما ظهر جليا من توقيع مئات العقود مع عملاء مشروع جايا في الساحل الشمالي بعد استلامهم الوحدات.

علي الجانب الأخر عبر المهندس تامر فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة منصات للتطوير العقاري، عن سعادته البالغة للتعاون مع شركة Grande Design House مؤكدا أنها شركة صاعدة وواعدة نظرا لثقل وخبرة المؤسسين والشركات الشقيقة وتقدم خدمات متميزة ومختلفة تماما عن الموجودة حاليا في السوق العقاري مستمدا أسم الأهلي صبور وهو أسم له تاريخ كبير في القطاع العقاري والشركة لها تجارب كثيرة في هذا المجال ووجدنا أن شركة Grande تهتم بأدق للتفاصيل وهو ما ضمن لمسات نهائية لا تشوبها شائبة تضفي الأناقة والرقي على كل المشروع، وهو ما نبحث عنه في مشاريعنا بوديا تاور بالعاصمة الإدارية الجديدة وايكليبس واكسل بالتجمع الخامس خاصة وأنه يستهدف نوعية من العملاء المتميزين.

وأضاف المهندس تامر فؤاد أن شركة منصات للتطوير العقاري واحدة من الشركات الرائدة في المجال العقاري وأضاف أنه يأتي في مقدمة المشروعات التي تمتلكها شركة منصات، مشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية، والذي يقع في واحدة من أفضل المواقع الإستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، مباشرة على المحور الشمالي لمحمد بن زايد، بالقرب من منطقة الأعمال المركزية وعلى بعد دقائق من فندق " الماسة " ويتم تنفيذه بتكلفه استثمارية تتخطى الـ 4.3 مليار جنيه. ومشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية الجديدة الحاصل على شهادة fitwell لبيئة العمل العالمية للمكاتب الإدارية هو أحد أهم مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة والذي استطاعت شركة منصات للتطوير العقاري العمل على إمداده بمجموعة كبرى من مميزات الاستثمار التي تنافس بها مختلف المشاريع الاستثمارية على أرض مصر، واهتمت الشركة بتوفير مجموعة متنوعة من الوحدات الاستثمارية التي تلبي احتياجات المستثمرين في سوق عقارات مصر والتي من أبرزها أنواع الوحدات المختلفة ما بين التجاري والإداري والطبي بمساحات متفاوتة تتناسب مع كافة أغراض الاستثمار لكل المستثمرين.

كما تمتلك الشركة أيضا، مشروع “إيكليبس" وهو يمثل أحدث مشروعات شركة منصات والذي تم إطلاقه في فبراير 2022، ويُعد "إيكليبس" أحد أبرز مجتمعات الأعمال، إذ يضم وحدات تجارية وإدارية وطبية تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات الناشئة وكذلك الشركات الراغبة في التوسع، ويبلغ تكلفته الاستثمارية 685 مليون جنيه.

وأكد أن الشركة تمتلك مشروع اكسل – AXLE، ويعد أحدث مشروعات شركة "منصات" للتطوير العقاري، وهو مبني تجاري إداري طبي متعدد الاستخدامات تم إطلاقه في فبراير 2023، وأوضح أن المشروع يقع بقلب القاهرة الجديدة؛ على محور جمال عبد الناصر مباشرة.، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع "اكسل" الي مليار ثمانمائة وستة مليون جنيه، ومن المقرر تسليم المشروع خلال 3 سنوات.

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