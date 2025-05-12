دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن إطلاق خدمة وحدات معالجة الرسومات "GPUaaS" للجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف توفير قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي المُتقدمة لتمكين الابتكار وتعزيز النمو المُتسارع وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية. وتُمكّن هذه الخدمة الجهات العامة والخاصة من الوصول إلى البنية التحتية الرقمية اللازمة لتلبية احتياجاتها المتزايدة في مجال الحوسبة المتطورة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويُعد هذا الإطلاق من "du Tech"، التي تقود قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين عملية التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوة نوعية نحو تحويل العمليات التشغيلية في مؤسسات الأعمال من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح خدمة وحدات معالجة الرسومات "GPUaaS" للمؤسسات والجهات الحكومية الاستفادة من حوسبة مُتقدمة عالية الأداء، ما يسهم في خفض التكاليف، وتعزيز القدرة على التوسع، وزيادة دقة المخرجات. وتشكّل هذه المزايا وغيرها عوامل أساسية لتطوير وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي بفعالية وسرعة غير مسبوقة.

وبهذه المناسبة، قال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو": إن "تصميم خدمة وحدات معالجة الرسومات كخدمة (GPUaaS) يُلبي الاحتياجات المُتنامية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث توفّر حلولاً مرنة تتماشى مع بيئات الحوسبة عالية الكثافة. وتُتيح هذه الخدمة للمؤسسات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة أو إدارة بنى تحتية رقمية مُكلفة. ومن خلال الاستفادة من قدراتنا المُتقدمة في الحوسبة، يمكن للعملاء من الجهات الحكومية والخاصة تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والنماذج اللغوية الكبيرة، وسير العمل الذكي المُعتمد على الذكاء الاصطناعي." وأضاف: أن "بنيتنا التحتية الرقمية المتطورة، والتي تشمل مراكز بيانات ذكية، وشبكات ثابتة شاملة، وشبكة الجيل الخامس واسعة النطاق مدعومة بخدمة (GPUaaS)، تعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية. وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع التحول الرقمي على مستوى الدولة، وترسيخ مكانتها المرموقة في هذا المجال عالمياً من خلال دعم الابتكار والتقدم التكنولوجي."

وتشمل فوائد الاستفادة من تقنية خدمة وحدات معالجة الرسومات "GPU" تسريع عمليات المعالجة، مما يُمكّن من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع، وتسريع إطلاق الحلول. كما تُساهم في تحقيق كفاءة اقتصادية من خلال تقليل النفقات التشغيلية واستهلاك الطاقة على المدى الطويل. وتوفر هذه التقنية قابلية للتوسع بما يسمح بزيادة قدرة مجموعات "GPU" على استيعاب بيانات أكبر ونماذج أكثر تعقيداً، دون التأثير على الأداء.

وتتميّز تقنية وحدة معالجة الرسومات كذلك بقدرتها على تعزيز دقة اتخاذ القرار، وتقديم رؤى فورية لتطبيقات ذات حساسية زمنية، إلى جانب تحسين قدرات التعلم العميق، وزيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتوفير مرونة سحابية عالية، فضلا عن توافق سلس مع أبرز أطر العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي الرائدة. كما تُسهم في تسريع الابتكار في مجالات متنوعة تشمل التشخيص الطبي، والصيانة التنبؤية، والتحليل المالي. وتضع "GPU" كخدمة المؤسسات على مسار سريع نحو تحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز ميزتها التنافسية في الأسواق.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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