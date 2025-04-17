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- يمكن لمستخدمي Gemini Advanced توليد ومشاركة الفيديوهات عبر ميزة Veo 2 سواء على الموبايل أو الحاسوب
- ميزة Veo 2 متوفّرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغات التي يدعمها Gemini من ضمنها العربية والإنجليزية
الرياض، المملكة العربية السعودية: اعتبارًا من اليوم، يمكن لمستخدمي Gemini Advanced إنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو باستخدام نموذج الفيديو المتطور من Google - باسم Veo 2. تمّ الإعلان عن نموذج توليد الفيديو Veo 2 السنة الماضية، وقد أصبح متاحًا اليوم في أداة Gemini بمختلف اللغات بما في ذلك العربية والإنجليزية، ويمكن للمستخدمين تجربة الميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.
تمثّل ميزة Veo 2 خطوة رئيسية في مجال توليد الفيديو، حيث تم تصميمه لإنشاء مقاطع فيديو عالية الدقة ومفصلة. من خلال فهم أفضل لفيزياء العالم الحقيقي وحركة الإنسان، تقدم الميزة مشاهد نابضة بالحياة وتفاصيل بصرية أدق تعكس أنماطًا سينمائية متنوعة.
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