احتفالًا بيوم السياحة العالمي، تطلق Google أدوات مجّانية لمساعدة قطاع السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحديد الطلب على السفر في الوقت المناسب واتّخاذ قرارات مدروسة بشكلٍ أفضل. سيتم إطلاق الأداتَين الجديدتين وهما "مؤشرات السفر" و"توجهات الفنادق" ضِمن الموقع الإلكتروني "إحصاءاتالسفرمعGoogle" وباللغتَين الإنجليزية والعربية.

وفقًا لمؤشرات Google بحَث المستخدمون في المملكة العربية السعودية عن عدد كبير من الدول خلال الأشهر الثمانية الماضية، بما في ذلك أذربيجان ومصر وجورجيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة (تحديدًا لندن). بالإضافة إلى ذلك، سجّلت عمليات البحث في السعودية عن عبارة "حجز تذاكر" ارتفاعًا بنسبة %153 خلال هذه السنة مقارنةً بالسنة الماضية.

وفقًا لمؤشرات Google، بحَث المستخدمون في الإمارات العربية المتحدة عن وجهات ترفيهية محلية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وشملت هذه الوجهات "نافورة دبي" و"حديقة الفراشات في دبي"، فضلاً عن فنادق محلية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. إضافةً إلى ما سبق، سجّلت عمليات البحث في الإمارات العربية المتحدة عن عبارة "أسعار التذاكر" ارتفاعًا بنسبة %122 خلال هذه السنة مقارنةً بالسنة الماضية.

تساعد هذه الإحصاءات الأنشطة التجارية في التواصل مع المستخدمين الذين يجرون عمليات بحث بهدف السفر، وكذلك في التخطيط للحملات.

يمكن للأنشطة التجارية العاملة في قطاع السياحة والسفر الاستفادة من هاتين الأداتَين للاطّلاع على إحصاءات من شأنها المساعدة في الوصول إلى المسافرين العالميين، سواء كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة انطلاقهم أو وجهتهم، وذلك في كل مرحلة من مراحل السفر، بدءًا من التخطيط لزيارة الوجهة التالية وصولاً إلى حجز الرحلات الجوية والفنادق.

مؤشرات السفر

تقدّم أداة "مؤشرات السفر" للأنشطة التجارية والحكومات والهيئات السياحية صورة واضحة عن أهم مصادر الطلب على وجهة معيّنة وأهم الوجهات التي يُظهر المسافرون اهتمامًا كبيرًا بزيارتها ضمن بلد محدّد. وتتيح أيضًا للأنشطة التجارية استكشاف كيفية تغيُّر الطلب على السياحة مقارنةً بالأشهر أو السنوات الماضية وتعديل الحملات التسويقية بما يتناسب مع ذلك.

أداة مؤشرات السفر متوفّرة باللغة العربية

توجهات الفنادق

كل يوم، يبحث الملايين من المستخدمين عن فنادق على Google، ما يساهم في إنشاء قدر هائل من الإحصاءات بشأن الاهتمامات المحلية بالفنادق والعمليات التي ينفّذها المسافرون. أصبح الآن بإمكان المعنيين في الفنادق الصغيرة والمستقلة استخدام أداة "توجهاتالفنادق" للحصول على معلومات مفصّلة حول مدى اهتمام المسافرين بفنادقهم وبالتالي فهم مصدر هذا الاهتمام والتعرّف على كيفية جذب نزلاء جدد من خلال تحسين حضور تلك الفنادق على المنصات الرقمية.

توفّر أداة "توجهات الفنادق" إحصاءات تبين اهتمامات المسافرين بتجربتهم مع الفنادق

ويقول أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي في Google الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن قطاع السفر والسياحة في تطوّر مستمر وتحديدًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتوقّع دراسة أخيرة وصول عائد القطاع إلى 246 مليار دولار أمريكي في عام 2022. واستنادًا إلى محادثاتنا المستمرة مع شركاء السفر في جميع أنحاء المنطقة، لاحظنا أنّ الإحصاءات التي تُقدَّم في الوقت المناسب ضرورية جدًّا لقطاع السفر في هذه الفترة، لا سيما مع اقتراب موعد الكثير من الفعاليات المحلية والإقليمية. لهذا السبب، يسعدنا إطلاق بوابة إحصاءات جديدة خاصة بقطاع السياحة والسفر في المنطقة لمساعدة الأنشطة التجارية المعنية في الوصول إلى المسافرين المنتظمين والجدد على حد سواء".

أصبح بإمكان جميع الأنشطة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استخدام الموقع الإلكتروني "إحصاءات السفر مع Google" الذي يشمل الأدوات الجديدة. وستواصل Google إنشاء أدوات مستنِدة إلى التكنولوجيا لمساعدة الأنشطة التجارية العاملة في قطاع السياحة والسفر في التفاعل مع عدد أكبر من المسافرين والنمو بشكلٍ مستدام.

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