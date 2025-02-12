الرياض: تتعاون شركة "أكسنتشر" (بورصة نيويورك: ACN) مع شركة Google Cloud بهدف تعزيز تبني الحوسبة السحابية السيادية المشتركة والذكاء الاصطناعي التوليدي في السعودية. وترمي هذه المبادرة إلى مساعدة المؤسسات على إتاحة فرص تجارية جديدة وتحسين تجربة العملاء عن طريق إنشاء نواة رقمية حديثة وتوسيع نطاق الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وذكاء المؤسسة.

وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع "أكسنتشر"، يمكن لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة أربعة في المئة. وللاستفادة من تلك الفرصة المتميزة، ستتعاون "أكسنتشر" مع "غوغل كلاود" على تعميم مبادرات الذكاء الاصطناعي محلياً.

وتوسيعًا لتعاونهما العالمي، تعتزم شركتا "أكسنتشر" وGoogle Cloud توسيع نطاق مركز التميز المشترك للذكاء الاصطناعي التوليدي (CoE) ليشمل المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تزويد المؤسسات بحلول ومنتجات وأصول صناعية متطورة، بما في ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويهدف ذلك التوسع إلى التحويل السريع للأفكار إلى قيمة ملموسة عبر الجمع بين أحدث تقنيات Google السحابية وحلول وخدمات "أكسنتشر" المجربة في القطاع مع مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي الضخمة قيد الإنتاج. وسيتعاون خبراء من كلا الشركتين عن قرب مع العملاء لتحديد حالات الاستخدام التحويلية وتطويرها بسرعة وتوسيع نطاقها في مرحلة الإنتاج لتحقيق تقدم استراتيجي. وسيمكّن ذلك التعاون المؤسسات من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحفاظ على أمن البيانات والامتثال للمتطلبات القانونية المحلية عبر منطقة Google السحابية في الدمام.

وقال الدكتور ماجد التويجري، رئيس ومدير عام شركة أكسنتشر في السعودية: "يعتمد الاستعداد للتجديد المستمر على وجود نواة رقمية حديثة لاغتنام كل الفرص المتاحة بسرعة. نوسّع حالياً مركز التميز المشترك بين "أكسنتشر" و Google Cloud للذكاء الاصطناعي التوليدي بهدف توفير قدرات جديدة في المنطقة وإحداث تغيير نوعي في كيفية إعادة ابتكار المنتجات والخدمات والتجارب في المؤسسات السعودية. تهدف شراكتنا مع Google Cloud إلى مساعدة العملاء في السعودية على تسريع المخرجات التجارية بطرق جديدة. تتفرّد استراتيجيتنا بحشدها لأهم الأطراف المعنية لريادة السيادة الرقمية وتطوير أنظمة آمنة ومتوافقة، ومرنة وجاهزة للمستقبل."

وقال بدر الماضي، المدير العام لشركة Google Cloud في السعودية: "تحتاج المؤسسات إلى الجمع بين التكنولوجيا الرائدة والخبرة في الخدمات لنشر الذكاء الاصطناعي التوليدي بنجاح. ومع قدرات Google Cloud المتقدمة وخبرة "أكسنتشر" في القطاعات المختلفة، سيتمكن العملاء من الوصول إلى الموارد اللازمة لتخطيط مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشرها وتحسينها."

ويتزامن هذا التعاون مع لحظة حاسمة بالنسبة للمؤسسات عبر مختلف القطاعات، إذ تسعى إلى تسريع رحلاتها الرقمية واستخلاص قيمة الحوسبة السحابية السيادية والذكاء الاصطناعي التوليدي عبر المؤسسات ككل. مثلاً، تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مهمة مؤثرة تتمثل في توفير منتجات وخدمات تأمينية اجتماعية مبتكرة لجميع المشاركين وأسرهم في المملكة.

وانطلاقاً من قيمها الأساسية المتمثلة في الابتكار والتميز، وظّفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخراً قوة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تصميم بيئة ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتطوير بسرعة ووضع نموذج أولي لها. ومكّنت تلك المبادرة المطورين وعلماء البيانات والباحثين في المؤسسة من تجربة أحدث نماذج وأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة عملية، مما أثمر عن تسريع قيمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية السيادية عبر المخرجات الملموسة المحققة.

وإلى جانب الارتقاء بتأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي، تلتزم "أكسنتشر" وGoogle Cloud برعاية المواهب والمهارات المحلية. وسيتضمن تعاونهما المحلي برامج تدريبية وفعاليات هاكاثون ومختبرات عملية لعقد تجارب وتزويد المهنيين بالمهارات اللازمة للاستفادة من قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي بفعالية. يمثل ذلك التركيز على تنمية المهارات والمواهب عاملاً بالغ الأهمية لدفع عجلة النمو المستدام والابتكار في السعودية. مثلاً، يمكن للعملاء المحليين والمواطنين الآن الاستفادة من خدمات "أكسنتشر" للتدريب والتعلم التكنولوجي عبر منصة "أكسنتشر LearnVantage" لبرامج الارتقاء بالمهارات المصممة خصيصاً؛ وأكاديميات التكنولوجيا المتخصصة والمصممة مسبقاً؛ وخدمات اعتماد المنظومات؛ والخدمات المدارة لقدرات التعلم الخاصة بالعميل.

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