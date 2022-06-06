مهندس رأفت ماهر : نستهدف سلسله متنوعه وفريده من المشروعات ولاسيما بالعاصمه الإداريه الجديده.

رأفت ماهر : حجم اعمالنا تجاوز ال ٥مليار جنيه.

تعلن شركة (GOLDEN TOWN) للتطوير العقارى إحدى الشركات الرائده فى السوق العقارى عن خطتها التوسعيه للعام الجارى ٢٠٢٢ والتى تستهدف خلالها ضخ ٢مليار جنيه كإستثمارات فى مجموعه متنوعه ومتميزة من المشروعات.

كشف المهندس رأفت ماهر رئيس مجلس الإداره عن الخطه التوسعيه للشركه التى تستهدف من خلالها تنفيذ سلسله من المشروعات متعددة الإستخدام (mixed use) بالعاصمه الإداريه الجديده مابين إدارى تجارى فندقى طبى بأفضل مواقع الداون تاون بالإضافة للتوجه للإستثمار بالساحل الشمالى ضمن بنود الخطه التوسعيه.

قال رئيس مجلس الإداره ان الشركه تمتلك محفظه إستثماريه تقدر بنحو ٥مليارات جنيه لعدد من المشروعات التى تم تنفيذها بالسوق العقارى المصرى والتى لا قت خلالها قبول كبير وحازت على ثقة فئه عريضه من المجتمع ونجحت الشركه من خلالها فى تكوين قاعده كبيره من العملاء واستكمالا لمسيرة الشركه الناجحه تدرس الشركة عدة مشروعات بمناطق مختلفه أهمها على الإطلاق العاصمه الإداريه الجديده لمواكبة خطه التنميه للدوله وتحركاتها الإستثماريه والمساهمه فى تنفيذ جزء من مشروعاتها كما تخطط الشركه للتوجه للإستثمار بالساحل الشمالى باعتباره من المدن الساحلية عالية الطلب والتى نالت مؤخرا إهتمام الدوله..

والجدير بالذكر ان شركة (GOLDEN TOWN) شركه لها خبرات كبيره بالسوق العقارى لها سابقة أعمال تتجاوز ال٣٠ عام فى مجال العقارات والتشطيبات داخل مصر وخارجها نفذت خلالها محفظه كبيره من المشروعات بالمواصفات المعتمده طبقا للكود المصرى الحديث والمواصفات الهندسيه والقياسية على أعلى مستوى من الدقه وذلك من خلال شركاء النجاح سواء الإستشارى الهندسي الدكتور ياسر البلتاجى اوشركة (MRB) من افضل شركات الإداره وتشغيل المولات والمراكز.

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