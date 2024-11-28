الإمارات العربية المتحدة - كشفت GoDaddy، الشريك الأبرز للشركات الصغيرة والناشئة في دولة الإمارات، أن 95% من مالكي الشركات الصغيرة في دولة الإمارات يعتبرون أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم سيسهم في إحداث تأثير إيجابي على مستوى الإيرادات، حيث يبرز فارق بسيط بين مرحلة الازدهار عند توفير الوقت والمال والتأخر عن ركب باقي الشركات عند التغاضي عن مواكبة التطور.

ووجدت GoDaddy أن مالكي تلك الشركات يواجهون مجموعة من التحديات عند اتخاذهم قرار اعتماد الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم، وأبرزها التكاليف المحتملة (46%) والجهل بالحلول المتوفرة (44%) وعدم معرفة المزايا التي توفرها الحلول (37%) وعدم وجود الوقت الكافي لتطبيق هذه الأدوات (25%). وفي إطار سعيها لتسريع وتسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، أطلقت GoDaddy ™GoDaddy Airo، وهي تجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتوفير وقت مالكي الشركات الصغيرة عند تأسيس حضورهم عبر الإنترنت واستقطاب عملاء جدد.

الحل الأمثل للشركات الصغيرة

تتوفر™GoDaddy Airo باللغة الإنجليزية، وتسهّل عملية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للأشخاص الراغبين في تأسيس شركة أو تطوير شركاتهم القائمة.

وتعتمد ™GoDaddy Airo على أداة البحث عن النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي من GoDaddy، مما يتيح لها اقتراح أسماء نطاقات جذابة مع وصف لمجال عملها. وفي غضون دقائق من شراء النطاق من GoDaddy، يمكن لأداة ™GoDaddy Airo إنشاء محتوى فوري للمشروع أو الشركة، بما في ذلك:

تصاميم فريدة وجذابة للشعار يمكن تخصيصها بسهولة لتناسب الشركة أو المشروع.

موقع إلكتروني متكامل باستخدام خدمات التسويق وتصميم المواقع من GoDaddy مع اشتراك مدفوع، بما في ذلك الصور والمحتوى المصمم لمساعدة الشركة على تعزيز مشاركة العملاء واستقطابهم.

مع اشتراك مدفوع، بما في ذلك الصور والمحتوى المصمم لمساعدة الشركة على تعزيز مشاركة العملاء واستقطابهم. حساب بريد إلكتروني احترافي مع اشتراك مدفوع يعزز مصداقية ومكانة الشركة.

وفي حال أرادت شركة جديدة أو قائمة تحقيق النمو بصورة ملموسة، فيمكنها الحصول بسرعة على الخطط والمقترحات من خلال ميزات ™GoDaddy Airo في ثوانٍ قليلة، بما في ذلك:

حملات تسويق شاملة عبر البريد الإلكتروني بمحتوى وصور مقترحة.

تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي مع توصيات حول الموعد الأمثل للنشر.

™GoDaddy Airo تتميز بالتطور المستمر

تتوفر™GoDaddy Airo حالياً للشركات الصغيرة، وتَعد بمزيدٍ من الإمكانات والميزات في المستقبل القريب.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية في GoDaddy: "إن ™GoDaddy Airo هي تجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتطور بصورة مستمرة وتحافظ على تصدّر الشركات الصغيرة لمشهد التكنولوجيا المتقدمة. وتساعد GoDaddy رواد الأعمال من خلال الأدوات والحلول الإلكترونية التي تجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وسهولة الاستخدام المعهودة لدينا، مما يعزز قدرة الشركات الصغيرة على دفع عجلة النمو والمحافظة على تواصلها مع عملائها".

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