القاهرة: شاركت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، دليلها الشامل لنجاح الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في منطقة الشرق الأوسط لرواد الأعمال المصريين. إذ تتاح العديد من فرص النمو لرواد الأعمال والأعمال الصغيرة مع الزيادة الكبيرة في النمو والابتكار في القطاع.

إذ تؤكد سيلينا بيبر، نائب رئيس GoDaddy للأسواق الدولية، قائلة: "من المتوقع أن يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في مصر نموًا كبيرًا بمعدل يبلغ 21%، حسب استطلاع GoDaddy للشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022. فهذه الطفرة تمثل فرصة كبيرة للأعمال للازدهار، وبالأخص في ظل الدور المحوري الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعد فيسبوك وواتساب أدوات مهمة تساهم في تحقيق إيرادات بنسبة تبلغ أكثر من 20% للأعمال الصغيرة، وذلك بنسبة (91%) و(67%) لكل منهما على التوالي‏."

ولمواكبة التحولات الكبيرة في مشهد التجارة الإلكترونية، ينبغي على رواد الأعمال تبني تدابير استراتيجية تشكل الأساس لضمان نجاح أعمالهم. وفقًا لاستطلاع GoDaddy للشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يلحظ أن هناك توجهات أكثر تفاؤلًا بين الأعمال الصغيرة في مصر، حيث يخطط 21% من أصحاب هذه الأعمال لزيادة جهودهم في التسويق عبر الإنترنت، في حين يلتزم 19% بتعزيز حضورهم عبر الإنترنت‏. ويسلط المقال الضوء على الخطوات الأساسية الواجب اتباعها لإطلاق متجر إلكتروني مزدهر، وفي مقدمتها أهمية اختيار اسم نطاق مميز.

الخطوة الأولى: التأسيس للنجاح يبدأ باختيار اسم نطاق مناسب

تبدأ رحلة نجاح الأعمال باختيار مدروس لاسم النطاق، والذي يقابله في المتاجر التقليدية اسم المتجر. ويمثل اسم النطاق الهوية الرقمية للشركة، حيث يعزز اتساق العلامة التجارية ويسهم في تحسين ظهور اسمها في محركات البحث. ويمكن لرواد الأعمال استخدام خدمات النطاق الخاصة بشركةGoDaddy للعثور على اسم نطاق مناسب لعلامتهم التجارية.

الخطوة الثانية: بناء الثقة باستخدام عنوان بريد إلكتروني احترافي

بعد اختيار اسم نطاق مميز ومناسب، يمكن لرواد الأعمال بناء المصداقية باستخدام عنوان بريد إلكتروني احترافي مرتبط باسم النطاق الخاص بهم (على سبيل المثال: info@yourdomain.com). ويسهم ذلك في بناء الثقة مع العملاء وتعزيز شرعية عمليات البيع عبر الإنترنت، ويسلط الضوء على اتباع العلامة لمنهجية احترافية في جميع قنواتها.

الخطوة الثالثة: إعطاء الأولوية دائمًا لراحة العملاء

يولي قطاع التجارة الإلكترونية الأولوية لراحة العملاء. ويمكن لتوفير مجموعة متنوعة من طرق الدفع والشحن، ومعلومات الشحن الشفافة، والسياسات الواضحة، بما في ذلك عمليات الاستبدال والإرجاع، أن يساعد في تحسين رضا العملاء وتجنّب امتناعهم عن إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت. وتتوفر في مصر العديد من خيارات الدفع، مثل البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم والمحافظ الإلكترونية، التي تلبي احتياجات العملاء.

الخطوة الرابعة: ضمان إجراءات الحماية الأمنية

تُعد الحماية الأمنية أمرًا بالغ الأهمية في التعاملات الإلكترونية. وتوفر شهادة البروتوكول SSL التي تمنح للمواقع الإلكترونية العديد من المزايا المهمة، مثل إمكانية تشفير بيانات العملاء والمصادقة على هوية الموقع وضمان حماية تبادل البيانات، مما يساهم بدوره في بناء الثقة وتعزيزها. ويعد اتباع بروتوكولات HTTPS عاملاً مهماً في السوق الرقمي اليوم، بما يمتاشى مع استراتيجية مصر الوطنية للأمن السيبراني. ومع سعي رواد الأعمال لإطلاق أعمالهم عبر الإنترنت، يصبح دمج الخدمات الأمنية، كتلك التي تقدمها GoDaddy، جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز الثقة والموثوقية الضرورية لازدهار تجارتهم الإلكترونية.

الخطوة الخامسة: تصميم تجربة تسوق سلسة

تعد تجربة العميل أحد العوامل الأساسية لتحقيق النجاح. لذا ينبغي على المتاجر الإلكترونية التركيز على جانب سهولة التصفح، واستخدام صور عالية الجودة، واعتماد تصميم تفاعلي، بما يوفر تجربة تسوق مريحة على جميع الأجهزة. وتشمل الاستراتيجيات الفعالة في جذب العملاء في مصر تبسيط عملية الدفع، وتوفير عمليات دفع خاصة للزائرين، ودمج تسجيل الدخول من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض تقييمات العملاء.

الخطوة السادسة: المستويات الرفيعة من خدمة العملاء تترك انطباعًا إيجابيًا دائمًا

وفي الختام، يُعد تقديم مستويات رفيعة من خدمة العملاء عاملًا أساسيًا في ضمان ولاء العملاء. ويسهم توفير معلومات الاتصال ووسائل الاتصال المتنوعة، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني الاحترافية وأرقام الهواتف ونماذج الاتصال والدردشة المباشرة، في تعزيز الموثوقية وسرعة الاستجابة بما يتماشى مع توقعات العملاء في مصر.

باختصار، يمكن لرواد الأعمال في مصر الاستفادة من نمو قطاع التجارة الإلكترونية من خلال اختيار اسم نطاق مميز، واستخدام بريد إلكتروني احترافي، واعتماد تصاميم ترويجية مؤثرة، وتوفير مجموعة مختارة من خيارات الدفع والشحن، وتعزيز مستويات الحماية الأمنية، وضمان تجربة مستخدم سلسة، وتقديم خدمة عملاء مميزة. وتعد الخطوات الست السابقة حجر الأساس في إطلاق الأعمال بقطاع التجارة الإلكترونية وتحقيق النمو في المستقبل.

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لمحة حول شركة GoDaddy:

تقدم شركة GoDaddy الدعم لملايين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم لبدء أعمالهم وتنميتها وتوسيع نطاقها. وتعد الشركة الخيار المثالي للراغبين بمناقشة أفكارهم وبناء مواقع إلكترونية احترافية واستقطاب العملاء وبيع منتجاتهم وخدماتهم وقبول المدفوعات عن طريق الإنترنت وبشكل شخصي. وتقدّم GoDaddy أدواتٍ سهلة الاستخدام تساعد أصحاب الشركات المتناهة الصغر على إدارة جميع عملياتهم في مكانٍ واحد، فضلاً عن توفير فريق من المختصين على مدار الساعة لتقديم المساعدة والدعم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.GoDaddy.com