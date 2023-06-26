أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اتصالات من &e اليوم عن نجاح تطبيق GoChat متعدد الاستخدامات في تجاوز خمسة ملايين تحميل خلال أقل من عام على إطلاقه رسمياً، إلى جانب إطلاقه لخدمة روبوت الدردشة الجديدة GoChat GPT بهدف دعم وتطوير الحلول التي يوفرها التطبيق للعملاء.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من أحدث التقنيات عبر خدمة GoChat GPT، التي تعد نقلة نوعية في طريقة تنفيذ مهامهم اليومية، وتشكل إضافة إلى الخدمات المتعددة التي يوفرها تطبيق GoChat Messenger من الحصول على المعلومات، وكتابة النصوص، والإجابة على الأسئلة المعقدة، وعرض الأفكار المبتكرة.

وتهدف اتصالات من &e إلى تعزيز الخدمات الأساسية للتطبيق من خلال إضافة خدمة GoChat GPT لتجعله أكثر من مجرد مساعد آلي عبر المشاركة في الإنتاجية والاستكشاف، بالإضافة إلى ذلك يمكن لمستخدمي GoChat الآن مشاركة تفاعلاتهم ومحادثاتهم مع GoChat GPT بسهولة مع أسرهم وأصدقائهم باستخدام خاصيات الدردشة.

وتستفيد اتصالات من &e من تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تعمل على خدمة Azure OpenAI من مايكروسوفت لتمكين المشتركين من الوصول إلى خدمة GoChat GPT، بشكل ملائم وموثوق، ولا يحتاج المستخدمين إلى تسجيل الدخول أو الاشتراك في الخدمة، ويمكنهم الحصول عليها من خلال شاشة الدردشة والقيام بطرح أسئلتهم.

ولا يتطلب التسجيل في التطبيق سوى رقم هاتف متحرك فقط، ويتيح للمقيمين في دولة الإمارات الاتصال الدولي، ويقدم مجموعة من الميزات الفريدة التي تجعله تطبيقاً شاملاً مصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات المستخدمين في الدولة.

ويوفر التطبيق متعدد الاستخدامات، خدمات تحويل الأموال محلياً ودولياً، ودفع الفواتير، والألعاب، ومتابعة أحدث الأخبار وغير ذلك الكثير، بالإضافة إلى مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية المجانية عالية الدقة، كما أنه متاح للتنزيل في جميع أنحاء العالم على نظامي التشغيل Android وiOS.

كما يقدم GoChat Messenger العديد من الميزات سهلة الاستخدام، ومجموعة متنوعة من العروض مثل "اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً"، وطلبات البقالة، وخيارات التأمين المتنوعة بالإضافة إلى توفير خصومات حصرية. ويمكن للمستخدمين أيضاً متابعة العلامات التجارية المفضلة لديهم من خلال قنوات GoChat وكسب المكافآت عن طريق دعوة الأصدقاء والعائلة.

وتعزز عضوية VIP في GoChat Messenger تجربة المستخدمين الذين يبحثون عن لمسة إضافية من التميز، من خلال المزايا العديدة لهذه العضوية مثل: الملصقات الحصرية، والتمتع بالخدمات بدون إعلانات، وحتى القدرة على تخصيص أيقونة الشاشة الرئيسية للتطبيق وغيرها الكثير.

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لمحة حول اتصالات من &eـ، الإمارات

تعد "اتصالات من &e" ركيزة قطاع الاتصالات لمجموعة &e في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة للشركة، إلى تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب مميزة للعملاء، وتطوير الأداء لتحقيق النجاح والنمو المستدام.

وللاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، تسعى اتصالات من &e إلى تطوير الخدمات الأساسية والرقمية من خلال الارتقاء بالحلول التي تقدمها للمستهلكين ودعم تحولهم الرقمي الذي يلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الألعاب والصحة والتأمين. وتواصل اتصالات من &e العمل كشريك موثوق ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين الاتصال وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية.

ومن خلال تعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة تدعم العملاء في عالم رقمي تسوده تقنيات الاتصال، تعمل اتصالات من &e على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

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