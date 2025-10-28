الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة ايجكس للخدمات اللوجستية عن افتتاح أول منشأة من نوعها في المملكة العربية السعودية، حاصلة على اعتماد GMP (ممارسات التصنيع الجيدة) وGxP، في خطوة رائدة نحو تطوير سلسلة الإمداد في قطاعيّ الرعاية الصحية وعلوم الحياة. تقع المنشأة الجديدة في الرياض، وتمتدّ على مساحة 3000 متر مربع، وقد تم تصميمها خصيصاً لتلبية الطلب المتزايد على التخزين والتوزيع الخاضع للرقابة الحرارية، بما يواكب تطلعات المملكة نحو التميز في هذا المجال الحيوي.

وجاء الإعلان على هامش معرض CPHI فرانكفورت، أكبر حدث عالمي في قطاع الأدوية، والذي أُقيم في مركز ميسي فرانكفورت في ألمانيا بين 28 و30 أكتوبر 2025، حيث استعرضت ايجكس حلولها المتقدمة في سلسلة التبريد.

يشير مصطلح GxP إلى مجموعة من أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في تطوير وتصنيع وتوزيع المنتجات الخاضعة للتنظيم، مثل ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) ، والممارسات السريرية الجيدة (GCP) ، والممارسات المخبرية الجيدة (GLP) ، وممارسات التخزين الجيدة (GSP) ، وغيرها، وهي معايير تعتمدها كبرى شركات علوم الحياة حول العالم.

وفي هذا السياق، قالت جاستينا ليمان، المديرة التنفيذية لسلسلة التبريد والرعاية الصحية في ايجكس: "هذه المنشأة، التي تُعد الوحيدة من نوعها في المملكة، تضع ايجكس في موقع فريد كشريك موثوق لشركات الأدوية التي تتطلع إلى دخول السوق السعودية أو التوسع فيها. ومع التوسع العالمي في التجارب السريرية، وارتفاع الطلب على التخزين المنظم ضمن سلسلة التبريد، فإن منشأتنا المعتمدة تمنح المصنعين المحليين والدوليين مستوى جديداً من الثقة والجاهزية."

تضم المنشأة مناطق تخزين متعددة بدرجات حرارة مختلفة، مصممة للحفاظ على سلامة المنتجات الحساسة، بما في ذلك غرفة بدرجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية لتخزين اللقاحات والمستحضرات البيولوجية، وغرفة بدرجة -20 مئوية مخصصة للمنتجات المجمدة مثل بعض العلاجات الخلوية. وتخضع هذه الغرف لمراقبة مباشرة، مدعومة بأنظمة إنذار وبنية احتياطية لضمان الاستمرارية والتحكم الكامل.

كما تحتوي المنشأة على غرفة مخصصة لإعادة وضع الملصقات، ما يتيح تخصيص التغليف والوثائق حسب متطلبات كل سوق - مثل الملصقات باللغة العربية للسوق السعودي - مما يدعم تخصيص المنتجات في مراحلها النهائية ونماذج التوزيع الفوري، مع الحفاظ على معايير التتبع والتوثيق.

وقد تم التحقق من جميع البنى التحتية والمعدات داخل المستودع واعتمادها بالكامل، مع تحديد مناطق درجات الحرارة ومعايرة أجهزة الاستشعار. وتعمل المنشأة وفق إجراءات تشغيل قياسية صارمة، مع مناطق نظيفة وبروتوكولات دخول خاضعة للرقابة لمنع التلوث. وتتماشى جميع العمليات مع معايير GxP الدولية ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA)، بما يضمن الامتثال الكامل لعمليات التدقيق، وتتبع الدُفعات، ومعالجة الانحرافات، والإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA).

ومن خلال هذه المنشأة، يمكن نقل المنتجات بسلاسة إلى شبكة التوصيل النهائية التابعة لشركة ايجكس، مع خيارات توصيل خاضعة للرقابة الحرارية تضمن استمرارية سلسلة التبريد حتى نقطة التسليم. كما تتيح خدمات التخليص الجمركي المتكاملة، والتغليف المعتمد، والتوثيق التنظيمي، والتوافق مع سير العمل المحلي، تجربة سلسلة إمداد سلسة ومتوافقة للعملاء.

ويأتي هذا الاستثمار في وقت تشهد فيه المملكة جهوداً كبيرة لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً في تصنيع الأدوية، والتجارب السريرية، وابتكارات علوم الحياة. وتدعم المنشأة الجديدة هذه الأولويات الوطنية ضمن رؤية السعودية 2030، من خلال توطين البنية التحتية الحيوية وجذب المزيد من الأنشطة الدوائية العالمية إلى المملكة.

وأضافت ليمان: "نفخر بتقديم حل عالمي المستوى للمملكة يواكب أعلى المعايير الدولية. ومع هذه المنشأة، أصبحت ايجكس في موقع فريد لدعم شركات الأدوية العالمية التي تتطلع إلى دخول السوق السعودية أو التوسع فيها، من خلال حلول تخزين ومناولة وتوزيع متقدمة."

لمحة عن "ايجكس"

تعدّ شركة "ايجكس" للخدمات اللوجستية من الشركات الرائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست الشركة في عام 2021 وتتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وتستلهم من "رؤية السعودية 2030" لتقديم حلول لوجستية مبتكرة تربط منطقة الشرق الأوسط بالعالم بسلاسة وكفاءة.

تتخصص "ايجكس" في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط، ولها حضور قوي في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والصين. وتضم شبكتها الواسعة أكثر من 60 منشأة، و1200 مركبة، وفريقاً مكوناً من 2000 متخصص.

تقدم "ايجكس" مجموعة شاملة من الحلول المصمّمة بعناية لتلبية احتياجات العملاء، تشمل توزيع الطرود، وحلول التجارة الإلكترونية، وخدمات النقل البري، بالإضافة إلى خدمات التخزين، وسلاسل التبريد اللوجستية، والحلول المخصّصة لقطاع الرعاية الصحية.

الموقع الالكتروني: aj-ex.com/news

تابعونا على: linkedin.com/company/AJEX/

-انتهى-

#بياناتشركات