​​​​​​​الشرق الأوسط: أعلنت ديلويت إطلاق Global Agentic Network، المبادرة الاستراتيجية المصممة لتوسيع الحلول الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي للقوى العاملة في مختلف المؤسسات حول العالم، مع إمكانية كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في عمليات الشركات ضمن الشرق الأوسط.

وفي ضوء تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي في المنطقة، يشكل الوكلاء الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي من ديلويت حلاً برؤية مستقبلية يجمع بين الأتمتة الذكية والخبرة البشرية. وبالاستفادة من شبكتها العالمية الممتدة عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الشمالية، تمكّن ديلويت الشركات من الاستفادة من وكلاء افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، لتحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع النمو وابتكار أساليب عمل جديدة.

وكلاء الذكاء الاصطناعي هم برمجيات ذكية يمكنها تنفيذ المهام باستقلالية، وتنظيم سير العمل، والتأقلم مع مدخلات المستخدمين أو الأنظمة الأخرى. وصُممت هذه البرمجيات، المدعومة بنماذج لغوية كبيرة وتقنيات تعلم الآلة، لتتعلم وتتطور، ما يجعلها خياراً مثالياً في بيئات الأعمال المعقدة والديناميكية.

وفي منطقة الشرق الأوسط، حيث تركّز أجندات الحكومات والقطاع الخاص على التحول الرقمي، تدعم مبادرة Global Agentic Network الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتنويع الاقتصاد. وتقدم ديلويت دعمها بالفعل لعدد من العملاء في المنطقة ضمن قطاعات مثل الطاقة، والحكومة، والخدمات المالية، لتنفيذ حلول ذكية مستقلة تُسهّل عملية اتخاذ القرار، وتعزز الكفاءة، وتحقيق قيمة مضافة على نطاق واسع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوسف برقاوي، مسؤول الذكاء الاصطناعي والبيانات في ديلويت الشرق الأوسط: "تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولًا متسارعًا تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويُعد وكلاء الذكاء الاصطناعي نقطة تحوّل حاسمة في طريقة عمل الشركات. وفي ديلويت، نساعد عملاءنا على خوض رحلة التحول هذه من خلال تصميم وبناء القدرات اللازمة وترسيخ الثقة، لتمكينهم من توسيع نطاق استخدامهم لهذه التقنيات وتحقيق تحوّل جذري في جوهر أعمالهم. ويكتشف عملاؤنا فرصًا جديدة لتحقيق الكفاءة، من خلال تسهيل عملياتهم التشغيلية، وإعادة تصوّر سلاسل القيمة بالكامل. ويشكل إطلاق هذه المبادرة لحظة فارقة نُسهم من خلالها في رسم ملامح مستقبل العمل في منطقتنا، لا سيّما في ظل تركيز الحكومات والقطاعات المتزايد على الابتكار والاستعداد للمستقبل".

وتشمل شبكة Global Agentic Network تحالفات مع أبرز المنصات التكنولوجية، وإطلاق حلول مثل Zora AI™، وهي مجموعة من الوكلاء الذكيين الذين طوّرتهم ديلويت حصرياً، والقادرين على أداء مهام معقدة بشكل مستقل. وقد بدأت ديلويت بالفعل في استخدام هذه الأدوات ضمن عملياتها الداخلية، في إطار رؤيتها الأشمل للتحوّل إلى مؤسسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالكامل بحلول عام 2030.

وتدعم الشبكة أيضًا التزام ديلويت بتطوير مهارات موظفيها ودمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها الأساسية، مما يمكّن الشركة من تقديم حلول أسرع، وأكثر عمقًا وتكيفًا للعملاء.

وفي إطار هذه المبادرة العالمية، تعمل ديلويت الشرق الأوسط على تسريع بناء القدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتعاون مع العملاء لدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة في رحلات التحول لديهم، مما يحقق التكامل بين الأتمتة التقليدية والذكاء المؤسسي الحقيقي.

عن ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة:

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) هي شراكة مرخص لها من الباطن من قبل ديلويت (ن س إي) دون ملكية قانونية لديلويت توش توهماتسو المحدودة. ديلويت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة (ن س إي) هي شركة عضو مرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة

د إم إي هي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية الاستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها منذ سنة ١٩۲٦ في المنطقة من خلال 26 مكتبا" في 15 بلداً وتضم قرابة ٥,٠٠٠ شريك ومدير وموظف. إن وجود شركة د إم إي في منطقة الشرق الأوسط وقبرص مكرّس من خلال الشركات الحائزة على ترخيص لتقديم الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شركة د إم إي. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة أو كيان بشكل مستقل مع العملاء الخاصين بهم وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.

تقدم د إم إي خدماتها في مجال التدقيق والمراجعة، والاستشارات الإدارية والمالية، وخدمات استشارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بها عبر 23 مكتباً منتشرو في 15 دولة، ويعمل فيها أكثر من 7,000 شريك ومدير ومهني.

عن ديلويت :

يشير اسم ”ديلويت“ إلى واحدة أو أكثر من شركات ديلويت توش توهماتسو المحدودة، والشركات الأعضاء في شبكتها العالمية بالإضافة إلى الجهات المرتبطة بها (يُشار إليها مجتمعة ”شركة ديلويت“). تُعتبر ديلويت توش توهماتسو المحدودة (يُشار إليها أيضاً باسم ”ديلويت غلوبال“) وكل واحدة من الشركات الأعضاء فيها والجهات المرتبطة بها كيانات منفصلة عن بعضها البعض، ويتمتع كل منها بالشخصية القانونية والاستقلالية. وبالتالي، لا يستطيع أي كيان منها إلزام أو إجبار الكيانات الأخرى تجاه أي طرف خارجي، كما لا يتحمل كل كيان منها المسؤولية عن أفعال وحالات الإهمال الخاصة بالكيانات الأخرى، بل يتحمل المسؤولية عن أعماله وخالات الإهمال الخاصة به فقط. لا تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة، ولا ديلويت شمال جنوب أوروبا، ولا ديلويت الشرق الأوسط أي خدمات للعملاء.

تقدم ديلويت مجموعة من الخدمات الرائدة في مجال تخصصها، وهي خدمات التدقيق والضمان، الضرائب والشؤون القانونية، والاستشارات العامة، والاستشارات المالية، بالإضافة إلى استشارات المخاطر إلى حوالي ٩٠% من أفضل الشركات العالمية المدرجة في مجلة فورتشن غلوبال ٥٠٠، بالإضافة إلى آلاف الشركات الخاصة في العالم. يقدم المهنيون العاملون لدينا خدماتهم التي تحقق نتائج قابلة للقياس، ومستدامة، وتساعد على تعزيز الثقة العامة بأسواق المال، وتمكّن عملاءنا من التطور والازدهار، وتمهد الطريق نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة، ومجتمع أكثر مساواة وعالم أكثر استدامة. تفخر ديلويت بإرثها العريق الممتد لأكثر من ١٧٥سنة، ومكاتبها المنتشرة في أكثر من 150 دولة ومنطقة جغرافية والتي يعمل فيها حوالي ٤٥٧,٠٠٠ مهني واستشاري.

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