منصة سيمنس الرقمية لإدارة المخزون هي الأولى من نوعها في مصر وتوفر حلولًا عملية لإدارة المخزون بصورة لحظية في مستودعات شركة جبر للخدمات الصناعية والبترولية طبقًا لأعلى معدلات الكفاءة والدقة

القاهرة : أعلنت سيمنس، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التشغيل الآلي والتحول الرقمي، عن دعم تعاونها مع شركة جبر للخدمات الصناعية والبترولية، من خلال توريد وتشغيل وصيانة منصة رقمية متكاملة لإدارة المخزون في مستودعات الشركة. تصل قيمة هذه الصفقة إلى 2 مليون دولار (أكثر من 100 مليون جنيه) على مدار عدة سنوات.

منصة سيمنس الرقمية للمخزون هي أداة إلكترونية مبتكرة طورتها وتديرها سيمنس لمساعدة الشركاء والعملاء في مراقبة وإدارة المخزون الخاص بهم. تم تصميم هذه المنصة لتكون حلاً شاملاً يتيح للعملاء معرفة الحالة الفعلية للمخزون المتاح في أي وقت، مما يسهل عملية الشراء ويقلل من الوقت اللازم للوصول إلى السوق. تتيح المنصة للعملاء مراقبة المخزون المتاح من منتجات سيمنس في مستودعات الشركاء في الوقت الفعلي، مما يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة بشأن الشراء وإدارة المخزون. ومن خلال توفير بيانات دقيقة وفورية حول المخزون، يمكن للعملاء تقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق، مما يساعدهم على تلبية احتياجات العملاء بسرعة وفعالية.

وتعليقًا على هذا التعاون، يقول السيد/مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في مصر: "تمثل حلول منصة سيمنس الرقمية لإدارة المخزون أحدث تكنولوجيا رقمية متخصصة في إدارة المخزون والتي يتم نشرها لأول مرة في مصر من خلال تعاوننا مع شركة جبر للخدمات الصناعية والبترولية التي ستتمكن الآن من الحصول على تحليلات لحظية دقيقة عن حالة المخزون، واستخدام هذه البيانات في اتخاذ قرارات مستقبلية هامة. يأتي ذلك أيضًا في إطار جهود سيمنس لدعم التحول الرقمي في مصر اعتمادًا على أحدث تكنولوجيا متاحة في السوق"

يضيف السيد/وائل عمر، نائب الرئيس الأول و لرئيس قطاع الصناعات الرقمية في سيمنس: " جاءت هذه الفكرة الرائدة كحلٍ أمثل لما يواجهه العالم من مشاكل في سلاسل الإمداد وتأخر الشحنات حيث تتيح منصة سيمنس الرقمية لعملائنا إدارة الطلبات المقدمة من العملاء وتقديم العروض المناسبة بناءً على المخزون المتاح، بالإضافة لتوفيرها تقارير وتحليلات تفصيلية تساعد الشركاء والعملاء على فهم اتجاهات المخزون وتحسين استراتيجيات الشراء، فضلًا عن سهولة تكاملها مع الأنظمة الأخرى المستخدمة، مما يضمن سلاسة العمل وتحسين تدفق العمل.

من الجدير بالذكر أن جبر للخدمات الصناعية والبترولية تعتبر الشريك المعتمد لشركة سيمنس في تكامل النظم لأكثر من عقد من الزمان. وباعتبارها أول منصة من نوعها في مصر، فمن المتوقع أن تساهم منصة سيمنس رقمية لإدارة المخزون في تقديم خدمات مخصصة للشركة، وهو ما سيكون له انعكاس كبير في القرارات الاستراتيجية التي تتخذه الشركة مستقبلًا.

وتعليقًا على هذا التعاون، يقول المهندس احمد ياسر جبر الرئيس التنفيذي ومدير عام شركة جبر للخدمات الصناعية والبترولية: "تمثل إدارة المخزون بصورة دقيقة تحديًا للشركات الصناعية الكبيرة، خاصة مع تعدد الأصناف والمستودعات، بالإضافة لزيادة الفاقد والتالف نتيجة ظروف التخزين المتنوعة. ولهذا السبب قررنا توسيع التعاون بين شركة جبر وسيمنس بنشر حلول سيمنس المتخصصة في الإدارة الرقمية للمخزون، بما يتيح لنا تحقيق سلسلة من المزايا والفوائد، حيث توفر المنصة جردًا دقيقًا لأكثر العناصر شيوعًا وتتيح لعملائنا الشراء مباشرةً في أقصر وقت تسليم، وهو ما يضمن وقتًا أسرع للوصول إلى السوق ويقلل الموارد المطلوبة. وفي هذا الإطار، تمثل سيمنس أفضل شريك لنا في السوق المصري، خاصة وأننا نتمتع بمسيرة طويلة من التعاون والعلاقات القوية لأكثر من عشر سنوات"

توفر المنصة أيضًا أدوات تحليلية متقدمة تسمح بتحليل البيانات المستخرجة من المخزون تتيح للعملاء اتخاذ قرارات تجارية مبنية على معلومات دقيقة بناءً على اتجاهات المخزون واستخدامه، مع تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الفاقد. تطبق المنصة أعلى معايير الأمن السيبرانية لضمان حماية البيانات الحساسة والحفاظ على سرية المعلومات.

سبق لشركة جبر للخدمات الصناعية والبترولية توقيع عقد مع سيمنس لمدة 20 عامًا لشراء منتجات سيمنس وتقديم حلولها للعملاء في السوق المصري، تم توسيعه ليشمل شراء العناصر المخصصة للمخزون وإدارة منصة المخزون من خلال مراقبة الطلبات وتقديم عروض لمنتجات المخزون الخاصة بهم.

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