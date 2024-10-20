الكويت: في إطار سعي مجموعة GII إلى توسعة نشاطاتها الاستثمارية في المنطقة، حيث تُعد الكويت واحدة من أبرز الوجهات المستهدفة. يقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، السيد محمد الحسن: "نحن نرى في الكويت أرضاً خصبة للاستثمار البديل، بفضل النمو الاقتصادي الملحوظ والتحولات الكبيرة التي يشهدها السوق الكويتي، إلى جانب امتلاك GII قاعدة قوية من المستثمرين الكويتيين الذين يشاركوننا الرؤية في تحقيق نمو مستدام ومتنوع، مما يعزز مكانتنا كشريك استثماري موثوق في المنطقة."

وأضاف: "تُعَد الكويت موطناً لعدد كبير من كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، إذ تُعرف بوجود نخبة من الأفراد والمؤسسات التي تمتلك ثروات هائلة وخبرات استثمارية عميقة."

تؤمن GII بقدرة الكويت على أن تكون محوراً إقليمياً للاستثمارات الاستراتيجية في المستقبل القريب، ونسعى لاتخاذ خطوات واضحة في هذا الاتجاه. الجدير بالذكر أن الشركة تقترب من إطلاق صندوق استثماري جديد، بقيمة لم يتم الإفصاح عنها، مخصص للاستثمار في الأسهم الخاصة داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

شركة GII هي مجموعة استثمار بديل عالمية رائدة، وتدير أصولًا تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار أمريكي. تشمل استثمارات GII الحالية في المملكة العربية السعودية حصة الأغلبية في عيادات المسواك الطبية (أكبر سلسلة لعيادات الأسنان والأمراض الجلدية في المملكة، بالشراكة مع شركة جدوى للاستثمار وإدارة الأصول)، وحصة الأغلبية في شركة عبير الطبية، بالإضافة إلى مشروع مشترك في قطاع الخدمات اللوجستية مع شركة لوجي بوينت، التي تتخذ من جدة مقرًا لها. كما تشمل الاستثمارات أيضًا عمليات استحواذ على شركات سعودية متخصصة في قطاع تصنيع الأغذية من خلال شركة جرين كورب المملوكة بالكامل لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي. من بين هذه الشركات، "مزارع بادية"، وهي شركة رائدة في مجال الاستدامة، تعمل على تطوير وإنتاج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والنباتات بجودة عالية. إلى جانب ذلك، "مخابز عماد" أكبر مخبز صناعي لإنتاج الخبز العربي الطازج في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، لتلبي احتياجات السوق المتنامية بجودة وكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تدير GII مؤسسة مصرفية خاضعة لرقابة هيئة السوق المالية في الرياض، تقدم خدمات الاستشارات المالية للشركات، التمويل الهيكلي، وإدارة صناديق الاستثمار.

إن رؤيتنا للكويت لا تقتصر على تحقيق منافع مالية فقط، بل نهدف إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعاتنا التي تسعى إلى خلق قيمة مضافة ومستدامة. وفي الوقت الحالي، نحن في مرحلة التخطيط لاستثمارات جديدة تُعزز من تواجدنا في السوق الكويتي، ونتطلع إلى إطلاق تلك المشاريع في أقرب وقت ممكن.

نبذة عن شركة الخليج الإستثمار الإسلامي

تُعد شركة الخليج الإستثمار الإسلامي واحدةً من أكبر الشركات الرائدة في مجال الإستثمار البديل. وتزيد قيمة الأصول التي تديرها الشركة على 4.5 مليارات دولار، تسعى من خلالها إلى تقديم عائدات عالية، وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، من خلال الإستثمار في فرص رائعة لتحقيق الدخل والنمو.

تؤمن شركة الخليج الإستثمار الإسلامي بفكرة "الابتكار الهادف لتحقيق الغرض"، وبالتالي تعمل على تحقيق استدامة المنظومة التي تعمل فيها. وتحت قيادة فريق إداري ملتزم يدعمه مساهمون بارزون من المنطقة، توظف شركة الخليج الإستثمار الإسلامي رأس المال الخاص ضمن فئات أصول بديلة متنوعة، مثل العقارات والملكية الخاصة، ورأس المال الإستثماري. وأبرز مستثمرين الشركة هم أصحاب الثروات الضخمة والشركات العائلية والبنوك والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

يقع المقر الرئيسي لشركة الخليج الإستثمار الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع جهاتها في الإمارات لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية.

الموقع الإلكتروني: www.gii.ae ‏‏‏‏‏

لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/giigroup

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