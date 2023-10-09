أعلنت شركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) عن تخارجها الناجح من صفقة استثمار في مؤسسة تعليمية بدبي، محققةً عائدًا إجماليًا قدره أكثر من 600 مليون دولار أمريكي في السنوات الأربع الماضية.



تهدف الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) إلي تعزيز القيمة المضافة للمساهمين وذلك من خلال تخطيطها للعديد من صفقات التخارج في النصف الثاني من العام 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أنجزت مجموعة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) صفقة بيع لمجمع مدارس "Amity School" في دبي مقابل مبلغ يقارب 50 مليون دولار أمريكي، وهذه العملية تمثل البيع الأحدث في سلسلة من عمليات التخارج التي ترمي إلى تعزيز قيمتها المستمرة لمساهميها الدوليين.

تعد شركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) شركة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقرها الإمارات العربية المتحدة وتمتلك أصولًا خاضعة للإدارة بقيمة تزيد عن 4 مليار دولار أمريكي. وقد أدارت الشركة "Amity School" لمدة ستة سنوات وقد حقق هذا التخارج الأخير عائدًا على الاستثمار بنسبة 66%. يأتي هذا التخارج الأخير في أعقاب بيع مجمع المكاتب القائم في مجمع سيلتك سبرينغز للأعمال بالقرب من نيوبورت، جنوبي ويلز (المملكة المتحدة) في وقت سابق من هذا العام، ليصل إجمالي توزيعات المستثمرين الخاص بشركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) إلى أكثر من 600 مليون دولار أمريكي. مع التخطيط لعملية تخارج أخري تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار أمريكي.

يوظف نموذج الأعمال هذا التابع لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) رأس المال الخاص على مستوى كافة فئات الأصول بمختلف أنواعها، بما في ذلك التطوير العقاري والملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري. الأولويات الحالية لدى شركة الخليج للإستثمار الإسلامي تركز حول قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم وإنتاج الأغذية وتجهيزها، و الخدمات الاستهلاكية، و الخدمات اللوجستية والتخزين.

بهذه المناسبة، علق محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII): "هذا البيع الأخير يثبت تركيز شركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) على تحقيق أقصى عوائد لمساهميها من خلال عمليات الاستحواذ والتخارج المدروسة. يمتلك فريقنا خبرة واسعة في تحديد وكشف القيمة الكامنة في الشركات والعقارات، ويتميز بقدرته على إدارة الأصول وإعادة موضعتها لتحقيق إمكاناتها بالكامل".

من جهته، أضاف بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII)، بقوله: "إن هذا الخروج يؤكد على قدرة شركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) على إدارة الأصول وفقًا لخطة الأعمال، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة للعقارات. لقد كان استثمارًا رائعًا لمستثمرينا، مما عزز موقعنا في مجال الاستثمار البديل".

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نبذة عن عن شركة الخليج للإستثمار الإسلامي(GII)

تُعد مجموعة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) واحدةً من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار البديل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولمّا كانت قيمة الأصول التي تديرها المجموعة تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، فهي تسعى إلى تحقيق عوائد عالية ومستدامة وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، من خلال الاستثمار في الفرص الرائعة لتحقيق الدخل والنمو مع تقديم استشارات مالية لا نظير لها.

تؤمن مجموعة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) بفكرة "الابتكار الهادف لتحقيق الغرض"، وبالتالي تعمل على تحقيق استدامة المنظومة التي تعمل فيها. وتحت قيادة فريق إداري ملتزم يدعمه مساهمون بارزون من المنطقة، توظف مجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي رأس المال الخاص ضمن فئات أصول متنوعة، مثل العقارات والملكية الخاصة، ورأس المال الاستثماري. وتضم شبكة عملائها أفرادًا من ذوي الأرصدة المالية الضخمة جدًا، والمكاتب العائلية، والبنوك، والمؤسسات، وصناديق الثروات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

ويقع المقر الرئيسي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) في دولة الإمارات العربية المتحدة ولها مكاتب أخرى في دبي وأبوظبي وفرانكفورت ولندن، وتخضع الشركة الأم، وهي شركة الخليج للاستثمار الإسلامي ذ.م.م بالإمارات العربية المتحدة، لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع.