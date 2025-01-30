المساحة التفاعلية تتيح للعملاء التعرف عن قرب على الميزات والإمكانيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتيحها هواتف Galaxy S25 التي جرى الإعلان عنها مؤخراً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت سامسونج جلف للإلكترونيات عن افتتاح مساحة تفاعلية مؤقتة في دبي فستيفال سيتي مول، احتفالاً بإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Galaxy S25. وتوفر المساحة للزوار تجربة حصرية لأحدث الهواتف الذكية من سامسونج والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وتشغل المساحة التجريبية المؤقتة، التي تستقبل الزوار من 23 يناير لغاية 19 فبراير، موقعاً رائعاً في الهواء الطلق ومطلّاً على عرض النوافير الذي يشتهر به المول، متيحةً شهراً من التجارب المبتكرة والترفيه، فضلاً عن ظهور خاص لشخصيات مشهورة.

وكشفت سامسونج عن إنجازها الكبير في تجارب الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة لأول مرة خلال فعالية Galaxy Unpacked في 22 يناير، حيث ارتقت مجدداً إلى مستويات أعلى في هذا المجال لتضع بصمتها في الحاضر والمستقبل.

إطلاق العنان لقوة تقنية Galaxy AI

تتضمن المساحة المؤقتة مناطق تفاعلية، حيث يمكن للزوار استكشاف القدرات المبتكرة لسلسلة Galaxy S25. وتتيح الأجهزة التقاط صور خلّابة للمناظر الطبيعية باستخدام ميزات الكاميرا المتطورة فيها ضمن مسابقة التصوير AI Edit. ويمكن للاعبين التنافس في بطولات Call of Duty وPUBG المشوقة يومي 7 و8 فبراير، للفوز بجوائز حصرية.

تجربة Galaxy المميزة

وتتيح المساحة المؤقتة للزوار طرائق جديدة للتواصل والإبداع بالاستفادة من ميزات Galaxy S25، مع تكامل سلس بين التطبيقات مثل Circle to Search، وNow Brief، وWriting Assist. ويمكن لجميع الراغبين بتحسين مهاراتهم في التصوير باستخدام الهاتف المحمول، الاستفادة من نصائح سريعة وحيل ذكية، وحضور ورش عمل وعروض حية لمساعدتهم في التعرف أكثر على حساس الكاميرا ذات الزاوية العريضة بدقة 50 ميغابكسل، والمُحدّث من 12 ميغابكسل سابقاً، لتوفير وضوح استثنائي وألوان مفعمة بالحياة.

وتتضمن سلسلة Galaxy S25 مجموعة من الأدوات التي كانت حصريةً على البرمجيات المتخصصة، مما يجعل قدرات التعديل والتحرير المتقدمة في متناول الجميع. وتسهم ميزة Audio Eraser في تبسيط عملية التخلص من أصوات الضجيج غير المرغوبة في مقاطع الفيديو، من خلال عزل نوعيات الأصوات.

وعلى مدار شهر، ستشهد المساحة المؤقتة زيارة العديد من الشخصيات الشهيرة لمفاجأة الضيوف وإضفاء البهجة على الأجواء. ولمزيد من التشويق، تستضيف المساحة عروضاً كوميدية يوم الجمعة 31 يناير، وتوفر كذلك جلسات يومية حول الاستفادة من ميزات الأجهزة لتسهيل الحياة اليومية، بدءاً من تجاوز الحواجز اللغوية وصولاً إلى تحسين عملية إنشاء المحتوى.

وتدعو سامسونج عشاق التقنية والعائلات ومحبي الإبداع إلى استكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة في دبي فستيفال سيتي مول، خلال شهر كامل من الابتكار والتكنولوجيا والترفيه، للاستفادة من أفكار جديدة واستلهام طرائق جديدة للتواصل والإبداع.

تفاصيل الفعالية:

الموقع: دبي فستيفال سيتي مول

التواريخ: يومياً، الخميس 23 يناير - الأربعاء 19 فبراير 2025

التوقيت: 2 ظهراً حتى 12 صباحاً

الدخول مجاناً

لمزيد من المعلومات حول سلسلة هواتف Galaxy S25، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني samsung.com/ae.

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حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

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