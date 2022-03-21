المجموعة ستتوسع في خدماتها الرقمية وستدفع بتطبيقات الجيل الخامس إلى آفاق جديدة

الكويت - اختارت مجموعة زين شركة هواوي العالمية لتسريع الانتقال من شبكة الجيل الرابع 4G، إلى شبكة الجيل الخامس 5G التي ستشمل أيضا تقنية الجيل الخامسG 5.5، حتى توفر قائمة خيارات أفضل تعتمد على أحدث الابتكارات التكنولوجية، ومواكبة التحولات الرقمية والتطبيقات التي تقدمها تقنية الجيل الخامس لمختلف المجالات والقطاعات.

وقامت مجموعة زين بتوقيع اتفاقية التعاون خلال فعاليات مؤتمر الاتصالات العالميMWC في برشلونة، وحضر حفل التوقيع الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي، والمدير التنفيذي للشبكات في مجموعة زين محمد المرشد، ورئيس خط منتجات هواوي اللاسلكية يانغ تشوبين، ورئيس علاقات مجموعة زين الدولية لدى "هواوي" ريكو لين، وستدعم هواوي من خلال هذا التعاون مجموعة زين في تحسين بنية شبكاتها لتوسيع إمكانات وحلول تقنية الجيل الخامس، وفتح آفاق أوسع أمام خدمات إنترنت الأشياء.

الجدير بالذكرأن مجموعة زين وشركة هواواي سيعملان معا لاستكشاف حالات استخدام جديدة، وتحديد المعايير التقنية المناسبة لنشر الجيل الخامس بما يتماشى مع احتياجات القطاع وبحسب أولويات كل سوق، بما يسهم في تطوير الأعمال وتعزيز سلسلة القيمة وتوحيد المعايير المتبعة، وسيفتح هذا الاتفاق الفرصة أمام التعرف على سيناريوهات جديدة في هذا المجال، منها نقاط الاتصال المركزي لشبكات النطاق العريض المتنقلة، والاتصال في الوقت الفعلي لشبكات النطاق العريض المتنقلة، والاتصال والاستشعار المتناسقين.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي "تهدف زين إلى توفير تجربة متقاربة، وسلسة لقاعدة العملاء على شبكة الجيل الخامس، لذلك، ستلعب التقينات الحديثة التي تقدمها شركة هواوي دورا كبيرا في انتقال وترقية تجربة عملائنا إلى تقنية الـ 5.5G، وما تقدمه من ابتكارات تكنولوجية، وخدمات ذكية".

وأكد الغربللي قائلا "إن ترقية الشبكات يتطلب بدوره ضرورة الإسراع نحو تبني المزيد من الخدمات الرقمية الجديدة، لذا تعمل مجموعة زين مع شركائها في مجالات التكنولوجيا على توفير أحدث التقنيات لحلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية التي تواكب التحولات التكنولوجية".

ومن ناحيته قال رئيس خط منتجات هواوي اللاسلكية يانغ تشوبين "تلتزم شركة هواوي بصفتها مزودا عالميا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الشبكات، بدعم مجموعة زين لتحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى توفير تجربة متقاربة سلسة لقاعدة عملائها، إذ تعد شركة زين من أعلى الشركات في المنطقة من حيث نسبة حركة البيانات على شبكة الجيل الخامس مقارنة مع الجيل الرابع، حيث تعد من المشغلين الرائدين في أسواق الشرق الأوسط. "

وأضاف قائلا "تحتاج شبكة الجيل الخامس في المستقبل إلى دعم الخدمات متعددة الأبعاد مثل AR / VR ، والألعاب السحابية، وإنترنت الأشياء، والقيادة الذاتية، وما إلى ذلك، وهو ما سيحتاج من كلا الطرفين إلى مزيد من التعاون الوثيق/ بالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانات شبكة القيادة الذاتية من هواوي (ADN) تدعم شركة زين في تحسين كفاءة الشبكة وخدمة المجتمع بشكل أكثر كفاءة ".

الجدير بالذكرأن مجموعة زين من أولى شركات الاتصالات في المنطفة التي قامت بإطلاق خدمات الجيل الخامس، وهي تمتكل أكبر شبكات للجيل الخامس في الشرق الأوسط، في أسواق الكويت، السعودية، والبحرين، ومنذ ذلك الحين شهدت نموا سريعا في قاعدة عملاء الجيل الخامس، وتمثل حركة بيانات شبكة الجيل الخامس لشركة زين الكويت 46٪ من إجمالي حركة البيانات اللاسلكية، ومن المرجح أن تصبح أول مشغل لخدمات الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لديه حركة مرور على شبكة الجيل الخامس أكثر نشاطًا من شبكة الجيل الرابع، وحاليا توفر شركة زين السعودية التي تملك أكبر شبكة اتصالات للجيل الخامس خدماتها بهذه التقنية في 51 مدينة.

وتهدف مجموعة زين إلى تمكين قاعدة عملائها من خلال توفير حلول التحول الرقمي، ويتم تحقيق ذلك من خلال ضمان الوصول الشامل إلى الاتصال، وإنترنت الأشياء، ورقمنة منتجات والخدمات الأساسية، وتطوير القطاعات الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل زين عن كثب مع شركة هواوي لتطوير تطبيق خدمات الجيل الخامس الجديدة، والشبكات الذكية لتسريع التحول الرقمي.

#بياناتشركات

- انتهى -