أنقرة، تركيا: أعلنت شركة خزنة داتا سنتر (خزنة)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البنية التحتية الرقمية، عن خططها لإنشاء مركز بيانات متطور يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تركيا، بسعة محتملة تصل إلى 100 ميجاوات، وذلك بعد تأمين موقع في منطقة باشكنت الصناعية المنظمة في العاصمة أنقرة.

ويأتي إعلان "خزنة" في وقت يشهد فيه مجال الذكاء الاصطناعي في تركيا اهتمامًا متزايدًا واستثمارات متواصلة، حيث كشف مؤشر الذكاء الاصطناعي لجامعة ستانفورد لعام 2025 عن نموّ بنسبة 198% في تركيز المواهب المتخصّصة بالذكاء الاصطناعي بين عامي 2016 و2024، كما يتزامن هذا الإعلان مع توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا في عام 2023، تجاوزت قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار أمريكي.

وتواصل "خزنة" توفير الأساس الرقمي للاقتصادات المستقبلية، عبر بنية تحتية مستدامة وقابلة للتوسع من خلال واحدة من أسرع شبكات مراكز البيانات الضخمة توسّعاً على مستوى العالم. وتُمكّن "خزنة" الحكومات والشركات والمجتمعات من الازدهار في العصر الرقمي من خلال مراكز بيانات مصمّمة خصيصًا لتلبية متطلبات الحوسبة عالية الكثافة، اللازمة لدعم الجيل الجديد من التطبيقات الذكية التي تشكّل ركيزة اقتصاد المستقبل.

تمّ تصميم مركز البيانات الجديد في أنقرة ليكون مرنًا ومتكيفًا مع مختلف أنواع أحمال العمل، بدءًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووصولًا إلى الحوسبة السحابية والتطبيقات المهمة الأخرى. وبينما تُركز المرحلة الأولى على خدمات الحوسبة السحابية، يُمكن توسيع المنشأة القائمة على وحدات معيارية، بما يلبي الاحتياجات التكنولوجية المتغيرة، ويضمن جاهزية البنية التحتية لدعم الابتكارات المستقبلية.

وكما هو الحال مع منشآت "خزنة" الأخرى، سيركز مركز البيانات الجديد في أنقرة على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. ويتضمن التصميم المتقدّم مجموعة من الميزات لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي، مثل استخدام مبرّدات منخفضة الاحتباس الحراري وخالية من مركبات الهيدروفلوروكربون، وتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية، واستخدام مواد منخفضة الكربون ومعاد تدويرها. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل المنشأة على استكشاف استخدامات أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، فضلاً عن استخدام مبردات حرارية عالية الكفاءة تعمل على زيادة استخدام التبريد الطبيعي قدر الإمكان. كما ستضمّ المنشأة أنظمة تسخين مياه بالطاقة الشمسية، ومبرّدات حرارية عالية الكفاءة، وسيُعزز اعتماد التبريد الطبيعي قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التصميم أنظمة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، إلى جانب مولدات كهربائية تعمل بوقود الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين، بما يساهم في تقليل البصمة الكربونية للمنشأة بشكل أكبر.

وفي هذا السياق، صرّح حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة خزنة داتا سنتر، قائلًا: "نحن فخورون بدعم جهود تركيا الهادفة إلى تمكين اقتصاد متطور قائم على الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن نُسهم من خلال بنيتنا التحتية الرقمية في تحقيق هذا الهدف. كما أننا على ثقة بأن مركز البيانات الجديد سيساهم في دفع عجلة النموّ الاقتصادي المتسارع في تركيا، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التحول الرقمي."

ومن جانبه، قال سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التركية: "يُجسّد توسع شركة "خزنة" في تركيا عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا؛ حيث تمثل العلاقات مع تركيا ركيزة محورية في استراتيجية دولة الإمارات الهادفة لتعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع نطاق التعاون المشترك في شتى المجالات."

ومن المقرر أن تعيّن "خزنة" مقاولاً عاماً للمنشأة خلال الربع الثاني من عام 2025، وبعد اكتمال إنجازها، تعتزم الشركة مواصلة استثماراتها وتعزيز شبكة مراكز البيانات الخاصة بها في تركيا.

نبذة عن "خزنة داتا سنتر"

شركة "خزنة داتا سنتر" هي المزوّد الرائد بحلول تكنولوجيا مراكز البيانات الحديثة؛ حيث تمتلك واحدة من أسرع شبكات مراكز البيانات الضخمة توسّعاً على مستوى العالم. وتعمل "خزنة" على تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونموّ الاقتصادات الرقمية من خلال توفير بنية تحتية متطوّرة بكفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة، كما تُوفّر الشركة حلولًا رائدة تجمع بين الابتكار والمرونة والاستدامة. وتساهم "خزنة" في دعم ازدهار الحكومات والشركات والمجتمعات في العصر الرقمي من خلال دعمها بمراكز بيانات مُصمّمة لتلبية متطلبات الحوسبة عالية الكثافة، وهي متطلبات أساسية للجيل الجديد من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم اقتصاد المستقبل.

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