- المنصة الإماراتية الناشئة «فيوز Fuze» أصبحت من أولى الشركات التي تحصل على الترخيص التشغيلي "مزود خدمة الأصول الافتراضية" (VASP) من (VARA)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Morpheus Software Technology المعروفة تجاريًا بإسم «فيوزFuze»، منصة البنية التحتية للأصول الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم عن حصولها على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، الأمر الذي سيخوّل فيوز من تقديم أنشطة الأصول الافتراضية المنظمة لخدمات الوساطة.

وتهدف "فيوز Fuze"، المنصة الرائدة والأولى من نوعها في المنطقة إلى تمكين البنوك والمؤسسات المالية والشركات من عرض منتجات أصول رقمية مرخصة لعملائهم بسهولة وسلاسة ومن خلال تطبيقاتهم المحلية. كما تدعم منصة التكنولوجيا الرائدة من خلال بنية تحتية عالمية المستوى تداول كلٍ من العملات المستقرة، والعملات الرقمية المشفرّة، فضلاً عن الأصول المشفرّة والعملات الرقمية للبنوك المركزية.

وفي تعليقٍ له قال محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "فيوز Fuze": "نشكر سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على تقييمهم وموافقتهم لمنحنا هذه الرخصة، الأمر الذي يعكس النهج الاستشاري الشامل التي تتبعها (VARA) وحصانة المنظومة التي يرتكز عليها هذا القطاع النابض والمتنامي، حيث تشهد شركات الأصول الرقمية في جميع أنحاء الإمارات ترحيبًا ضمن نظام بيئي خصب يستند على لوائح تنظيمية تساهم في سرعة التبني والابتكار. وبينما نمضي قدمًا بجهودنا لتعزيز مركز الأصول الرقمية الأسرع نموًا في العالم، أصبح من الممكن الآن للمؤسسات أن تضع ثقتها الكاملة لاعتماد البنية التحتية المرخصة التي توفرها فيوز Fuze".

وانطلاقًا من حرصها لاستيفاء جميع متطلبات لوائح سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2023، تم منح فيوز الترخيص لدعمها في مزاولة نشاطها وخدمة عملائها عبر خطين أساسيين. أولاً: "توفير الأصول الرقمية كخدمة" وذلك بهدف تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من دمج وتضمين منتجات الأصول الرقمية المرخصة بطريقة تخدم تسيير العمليات بين الشركات بعضها مع بعض، وبين الشركات والمستهلكين. وثانيًا: "التداول اللامركزي للخدمات المتاحة “OTC، من خلال تزويد المستثمرين بخدمات مرخصة ترتكز على التكنولوجيا أولاً، للقيام بتداول الأصول الرقمية على الصعيد المؤسسي بسلاسة وأمان.

هذا وقد تم منح الترخيص لفيوز نظراً لتلبيتها كامل المتطلبات المحددة للوائح سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2023. ومن خلال هذا الترخيص، ستتمكن الشركة من خدمة العملاء من خلال خطي خدمة أساسيين. أولاً: "توفير الأصول الرقمية كخدمة" (DAAS) وذلك بهدف تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من دمج وتضمين منتجات الأصول الرقمية المرخصة بطريقة تخدم تسيير العمليات بين الشركات بعضها مع بعض، وبين الشركات والمستهلكين. وثانياً: "التداول اللامركزي للخدمات المتاحة" (OTC) من خلال تزويد المستثمرين بخدمات مرخصة ترتكز على التكنولوجيا أولاً، للقيام بتداول الأصول الرقمية على الصعيد المؤسسي بسلاسة وأمان.

ويتألف فريق عمل فيوز Fuze من قادة متمرسين في المجال ومتخصصين في تكنولوجيا القطاع المصرفي ورواد التمويل اللامركزي والعملات المشفرّة والتكنولوجيا المالية والبلوك تشين. وأعلنت المنصة مؤخرًا عن إغلاقها جولة تمويل بذري (Seed) بقيمة 14 مليون دولار، تعد الأكبر من نوعها ضمن الجولات التمويلية في قطاع الشركات الناشئة في البنية التحتية للأصول الرقمية في المنطقة. ويعد الحصول على الترخيص التنظيمي من (VARA) أمرًا أساسيًا ينعكس إيجابًا على مسيرة الشركة وانطلاقتها كخطوة رائدة وهدفًا استراتيجيًا لاستشراف مستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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نبذة عن VARA

هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي [VARA] هي أول مؤسسة تنظيمية متخصصة في العالم لقطاع الأصول الافتراضية. تأسست VARA في مارس 2022، بعد تبعات القانون رقم 4 لعام 2022، وهي الجهة المختصة المسؤولة عن تنظيم أنشطة VAs و VA ومراقبتها والإشراف عليها في جميع المناطق في إمارة دبي، والتي تتضمن مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي.

تلعب VARA دورًا رئيسيًا في إنشاء إطار قانوني متقدم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية، مع دعم الرؤيا لاقتصاد بلا حدود.



نبذة عن «فيوز Fuze»

«فيوز Fuze»، هي منصة البنية التحتية للأصول الرقمية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتمد نهجًا قائمًا على توفير حلول تُمكن مزودي الخدمات المالية من إطلاق منتجات مرخصة عالمية المستوى بسرعة وسلاسة وأمان من خلال وضع استراتيجيات وتنظيم وتطبيق بنية تحتية للأصول الرقمية.

وتوفر فيوز "منصة الأصول الرقمية كخدمة" بهدف تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على دمج وتضمين منتجات الأصول الرقمية المرخصة محليًا بطريقة تخدم تسيير العمليات بين الشركات بعضها مع بعض، وبين الشركات والمستهلكين. فضلاً عن "التداول اللامركزي لخدماتها المتاحة OTC" ودعم المؤسسات والصناديق والأثرياء للتواصل والقيام بعمليات تداول الأصول الرقمية على نطاق أكبر.

وفي أغسطس 2023، أعلنت فيوز عن إغلاقها جولة تمويل بذري (Seed) بقيمة 14 مليون دولار أمريكي بقيادة «فيرذر فينتشرز» وبمشاركة «Liberty City Ventures» في نيويورك، تعد الأكبر من نوعها ضمن الجولات التمويلية في قطاع الشركات الناشئة في البنية التحتية للأصول الرقمية في المنطقة. وتدعم المنصة من خلال أعضاء فريق عملها النمو المتسارع للنظام البيئي الخاص بالأصول الرقمية بينما تتعاون عن كثب مع الجهات التنظيمية حول رؤية طويلة المدى عن القطاع.