دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم عن إطلاق برنامج "Future X" للخريجين الجدد من المواطنين الإماراتيين، والمُصمم لرعاية وتمكين المواهب الجديدة ليصبحوا موظفين متميزين ومحترفين في الابتكار الرقمي ورواد أعمال في المستقبل. ويؤكد إطلاق برنامج "Future X" على التزام "دو" بالتميز وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، من خلال إعداد قادة المستقبل الرقمي، ووضع هيكل متكامل لتنظيم انتقال الخريجين من الحياة الأكاديمية إلى البيئة العملية الاحترافية.

ويعد برنامج "Future X" للخريجين ، رحلة مطورة والذي تم تأسيسه على مبادئ التعلم والابتكار وتعزيز القدرة على الانسجام مع التطورات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتزويد المواطنين الذين تخرجوا حديثاً من مرحلة التعليم العالي بالمهارات الرقمية التي تتماشى مع تطور الأعمال، والاستراتيجيات في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لتسريع وتيرة العمل في عالم الابتكار الرقمي، وذلك من خلال تعزيز سبل التطوير العملي، وترسيخ مبادئ الابتكار الرقمي.

وصرحت فاطمة العفيفي، مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في "دو": "تلتزم "دو" بتعزيز مسيرة التميز في مجال الابتكار؛ استجابةً للمتغيرات الديناميكية في الأسواق، إذ أن التوطين والحاجة إلى الخبرة التكنولوجية، هما أساس استراتيجيتنا المتجددة لتنمية وتطوير قوة عاملة رائدة في مجال التكنولوجيا المستقبلية. كما يُعد "Future X" للخريجين برنامج تم تطويره بعد فهمنا وإدراكنا لاحتياجات السوق، والتكيف معها، وذلك لصقل المواهب لبناء المستقبل الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقد تم تصميم برنامج "Future X" للخريجين لتعزيز عملية تمكين الكوادر الوطنية من خلال برامج التدريب التي تركز على التكنولوجيا الحديثة والمُصممة خصيصاً لتلبية متطلبات السوق في عالم رقمي مُبتكر. ومن خلال هيكل تستند رؤيته على أربعة ركائز أساسية، تضم التعلم الرقمي للمواهب، ونشر ثقافة الابتكار والتميز، ودعم القدرة على التكيف والنزاهة، وترسيخ التعاون والمشاركة، يضمن برنامج "Future X" للخريجين أن تكون المواهب الإماراتية متعددة المهارات، ولديها أسس قوية للسلوك المهني، وقادرة على التعاون والمشاركة، بحيث تكون قادرة ومستعدة للتفاعل مع المشهد الرقمي في المستقبل. ويحتوي البرنامج على منهج شامل مع أجندة تدريبية مُنظمة لتزويد المشاركين بمجموعة من الأدوات والمعرفة والتدريب العملي المطلوب للنجاح والتميز في تخصصات متعددة. ومن خلال ورش العمل التفاعلية، والتوجيه الشخصي، والمشاريع التعاونية، والتعامل مع ديناميكيات الصناعة، يكتسب المشاركون مجموعة قوية من المهارات اللازمة لرحلتهم المهنية. لمزيدٍ من المعلومات وللانضمام إلى برنامج "Future X" للخريجين للجدد، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.du.ae/FutureX

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