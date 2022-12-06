شركة ايجكس للخدمات اللوجستية تطلق حلولاً عبر الحدود للواردات والصادرات بين الصين والشرق الأوسط كجزء من مرحلة توسع رئيسية.

الخدمتان الجديدتان- أي الشحن الدولي السريع للتجارة الالكترونية (ICX) والخدمة الدولية السريعة (IXS)- تتيحان وصول الشحنات من الصين إلى المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة خلال أربعة إلى سبعة أيام.

الخدمات اللوجستية الجديدة سوف تسهّل التجارة المتنامية بين الصين والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

الرياض- أعلنت اليوم شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، الشركة المتخصصة في حلول التوزيع والشحن السريع في الشرق الأوسط، وهي شراكة بين مجموعة عجلان القابضة وشركة إس إف إنترناشونال، عن إطلاق خدمتين جديدتين كجزء من مرحلة توسع مهم للشركة.

الخدمتان الجديدتان، أي الشحن الدولي السريع للتجارة الالكترونية (ICX) خدمة الشحن الدولية السريعة (IXS)، توفران للشركات في الصين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والبحرين مجموعة معززة من خدمات التوصيل السريع عبر الحدود لفئتيّ B2C (مباشرة إلى المستهلك) و B2B (معاملات الشركات).

تتيح خدمة الشحن الدولي السريع للتجارة الالكترونية (ICX) لعملاء B2C (مباشرة إلى المستهلك) شحن بضائعهم من الصين إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين خلال أربعة إلى سبعة أيام فقط، سواء كانت الشحنات من قطعة واحدة أو قطع متعددة لغاية 30 كيلوغراماً لكل طرد. ومن خلال مساعدة شركات التجارة الإلكترونية على تلبية متطلبات المستهلكين، توفر خيارات التصدير والاستيراد لخدمة الشحن الدولي السريع للتجارة الالكترونية (ICX) شحناً آلياً، وتتبعاً في الوقت الفعلي، وإشعاراً استباقياً وخدمة توصيل مخصصة.

أما الخدمة الدولية السريعة (IXS) فتوفر لزبائن B2B (معاملات الشركات) خدمة متكاملة من الصين إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والبحرين خلال أربعة إلى سبعة أيام عمل، فيما وقت العبور الدقيق يرتبط بمواقع المنشأ والوجهة النهائية.

الخدمتان الجديدتان للشحن الدولي السريع اللتان أطلقتهما شركة ايجكس هما في الواقع جزء من جهود الشركة لدعم الطلب المتزايد على التجارة عبر الحدود، مع الإشارة إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول للسعودية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والمملكة العربية السعودية 65.2 مليار دولار في عام 2020. ومن المتوقع أن يصل سوق الشحن الدولي السعودي (عادي، وسريع، وطرود) إلى 1،032 مليون دولار أمريكي سنة 2027 فيما بلغ 665 مليون دولار أمريكي في عام 2022 ، أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.9٪.

تقول ناتالي أميال فيرو، رئيسة التسويق و تجربة العميل في شركة ايجكس: "لا شك في أن إطلاق خدمتيّ الشحن الدولي السريع للتجارة الالكترونية (ICX) والخدمة الدولية السريعة (IXS) في الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين هو تعزيز مهم لمحفظة خدماتنا، مدفوعاً بحاجات عملائنا إلى السرعة والموثوقية والشفافية... "تعدّ المملكة العربية السعودية أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، ويتوقع المستهلكون النهائيون المرونة، والتسليم في وقت متأخر من الليل، وسهولة الدفع، حيث إن الدفع عند التسليم بات يشكّل أكثر من 30٪ من التجارة الإلكترونية. والواقع أن خبرتنا في تسليم البضاعة إلى المناطق السكنية في المملكة جعلت خدماتنا جذابة جداً لعملائنا الصينيين والدوليين".

من جهتها، قالت تيا تشانغ ، رئيسة الشحن السريع في ايجكس: "خلال الأشهر الـ 12 الماضية، عمل فريق ايجكس على تطوير شبكتنا والبنية التحتية من خلال افتتاح 20 مركزاً إضافياً للتوزيع و19 مركز شحن في المملكة العربية السعودية لنكون أقرب إلى عملائنا. وبفضل هذه المرحلة الرئيسية من النمو لشركتنا اليوم، يمكننا ضمان المزيد من السرعة والمرونة، مما يسمح لنا بتلبية الطلب المتزايد ونمو الحجم من عملائنا الصينيين والسعوديين، والذي كان استثنائياً".

لمعرفة المزيد عن الشحن الدولي السريع للتجارة الالكترونية (ICX) خدمة الشحن الدولية السريعة (IXS)، يرجى زيارة AJ-EX.com.

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تأسست شركة ايجكس للخدمات اللوجستية عام 2021، وهي شركة خبيرة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل في المملكة العربية السعودية.الشركة متخصصة في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط، وهي موجودة في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية والصين. ومع شبكة تضمّ أكثر من 40 منشأة لوجستية، تقدم ايجكس مجموعة كاملة من الحلول المخصصة للعملاء تراوح بين التوزيع السريع وحلول التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، وخدمات المستودعات، وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحية. ايجكس هي شراكة بين مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، شركة استثمارات رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وشركة إس إف إكسبرس، شركة رائدة في الصين للنقل والخدمات اللوجستية.