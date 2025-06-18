استطاعت إريكسون، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (ERIC)، المحافظة على لقبها كرائدة في سوق البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس للعام الخامس على التوالي، وذلك وفق تقرير Frost Radar™ لعام 2025 من شركة فروست آند سوليفان. وتعكس المحافظة على هذا اللقب التزام إريكسون بالابتكار والنمو، بالإضافة إلى قدرتها على تلبية الاحتياجات المتطورة لمزودي خدمات الاتصالات والشركات حول العالم.

وحدد تقرير Frost Radar™ من شركة فروست، بشكل مستقل، أفضل 23 شركة من بين أكثر من 100 شركة عالمية غطاها التقرير. وتعد هذه الشركات رائدة أو مبتكرة في قطاعات مختلفة من السوق.

ويُسلّط التقرير الضوء على مساهمات إريكسون في مجال شبكة الجيل الخامس، كما أنه يرسخ مكانتها كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل تقنيات الهاتف المحمول. وقد حظيت الحلول المبتكرة التي طرحتها الشركة على مدار السنوات الخمس الماضية، بالتقدير في هذه الدراسة المستقلة، باعتبارها مجموعة منتجات رائدة في مجال البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس.

وتتضمن محفظة إريكسون الشاملة منتجات وحلولاً تغطي شبكات النفاذ اللاسلكي التقليدية، وشبكات النفاذ الراديوي المفتوحة والافتراضية، والشبكات الأساسية والطرفية، والشبكات الخاصة. وتتوقع فروست آند سوليفان تحولاً نحو شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة والافتراضية في جميع أنحاء القطاع، كما تشير أبحاثها إلى أن دخول إريكسون إلى مجال حلول شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة سيساعد على تحقيق ذلك الأمر، لا سيما وأن عملاءها الأوائل هم من كبار مزودي خدمات الاتصالات حول العالم.

ويرى تقرير Frost Radar™، أن استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة عروض الشبكة وتعزيز واجهات برمجة التطبيقات للشبكة يوضح بشكل أكبر نهج إريكسون المبتكر في شبكات الهاتف المحمول.

وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال بير نارفينجر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة شبكات الأعمال في إريكسون: "تُظهر محافظتنا على مركز الصدارة في تقرير Frost Radar™التزامنا بالابتكار في سوق ديناميكي للغاية. ونحن نعمل باستمرار على تحسين قابلية برمجة الشبكات، من خلال الاهتمام بتطوير حلول تُركز على العملاء، واستخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة القائمة على النوايا. ويتيح لنا هذا توفير اتصال مُتمايز، فضلا عن أنه يدعم عملاءنا في رحلتهم نحو تبني الشبكات المستقلة بذاتها."

من جانبه، قال تروي مورلي، كبير محللي الصناعة في مجموعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لفروست آند سوليفان: "تمثل ريادة إريكسون لسوق البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس العالمية لخمس سنوات متتالية إنجازاً مذهلاً بالفعل. لقد تفوقت إريكسون باستمرار على منافسيها التقليديين، وحالت دون دخول منافسين جدد إلى هذه السوق الصعبة. ورغم صغر حجمها، تشهد السوق تقلبات كبيرة، تتخللها فترات من النمو والتراجع. وقد نجحت إريكسون في تجاوز هذه التعقيدات ببراعة من خلال تطوير محفظة أعمالها، وضمان استقرارها المالي مع الحفاظ على ريادتها".

وأشار التقرير إلى أن إريكسون قد أثبتت من خلال قاعدة عملائها المنتشرين في أكثر من 175 دولة، قدرتها على توسيع نطاق ابتكاراتها عالمياً مع تقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع، والآن الجيل الخامس. كما أن التزام الشركة بالبحث والتطوير، مع استثمار 21.6% من إيراداتها في عام 2024 وحده في هذه المجالات، يُظهر بوضوح عزمها على البقاء في الصدارة في صناعة دائمة التطور.

وعلاوة على ذلك، ساهمت التعديلات الاستراتيجية للشركة وتركيزها على الربحية، في تمهيد الطريق أمامها نحو نمو واستقرار مستدامين، وفق مورلي. وقد ساهم استحواذ إريكسون على شركة كرادل بوينت في عام 2020، وشركة فوناج في عام 2022، في توسيع نطاقها في سوق خدمات المؤسسات، لتعزز بذلك قاعدة شركائها القوية من مزودي خدمات الاتصالات والشركاء الآخرين في منظومة صناعة الاتصالات.

هذا ويُسلّط تقرير Frost Radar™ الضوء على إمكانات النمو في شبكات الجيلين الرابع والخامس الخاصة، حيث تتمتع إريكسون بمكانة مرموقة تُمكّنها من التعاون مع مُزودي خدمات الاتصالات وشركاء القطاع لمواصلة ريادتها في هذه الفرص المؤسسية. ومع تزايد أهمية كفاءة الطاقة، ركّزت إريكسون على تصميم منتجات أجهزة أصغر حجماً وأخف وزناً وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع طرحها عدداً من حلول البرمجيات لتحسين موارد الشبكة. وتتوفر المجموعة الكاملة من هذه المنتجات الرائدة لتلبية الطلب المتزايد على التكنولوجيا المستدامة.

ويقوم تقرير Frost Radar™ بشكل مستقل بتقييم معدلات النمو بالإضافة إلى الإيرادات المطلقة، ويجمعها مع عدة عوامل أخرى لقياس أداء الشركات وفقاً لمؤشر النمو. كما يقيس التقرير مستويات الابتكار لكل شركة من خلال تقييم محفظة منتجاتها، وقابلية توسع ابتكاراتها، وفعالية استراتيجية البحث والتطوير، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى.

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