هانوي، فيتنام: في خطوة استراتيجية ستعزز آفاق التحول الرقمي في المنطقة، أعلنت شركة FPT، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عن شراكة حصرية مع شركة FutureTEC، المزود الإقليمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في الكويت والبحرين والأردن.

يمزج هذا التحالف الاستراتيجي بين الخبرة العالمية والابتكار الذي تتميّز به FPT، والحضور المحلي الراسخ والثقة التي بنتها FutureTEC على مدار سنوات في المنطقة، ليُشكّلان معًا قوة دافعة تُمكّن المؤسسات والهيئات الحكومية في المنطقة من تحقيق نمو مستدام وتحوّل رقمي متكامل.

وينصّ الاتفاق على تعيين شركة FutureTEC شريكًا حصريًا لشركة FPT في المنطقة ضمن مجالات خدمات محددة، بينما توفّر FPT قدرات تنفيذ وتسليم شاملة لدعم مشاريع FutureTEC مع عملائها وتحقيق أهداف النمو طويلة الأمد.

ستركز الشراكة بين الشركتين على ستة مجالات تقنية رئيسية تشمل: البيانات والذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، المنصّات منخفضة أو عديمة البرمجة (Low-Code/No-Code)، الأتمتة الفائقة بما في ذلك أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، تجربة العملاء الرقمية، والاستشارات الاستراتيجية. كما تستهدف هذه الشراكة مجموعة واسعة من القطاعات الإقليمية الحيوية، بما في ذلك الحكومات، النفط والغاز، البنوك والخدمات المالية، الطيران، والرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، قال فونغ دانغ، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة FPT للبرمجيات: "تتبنّى FPT استراتيجية "الذكاء الاصطناعي أولاً" لتشكيل المستقبل الرقمي من خلال الذكاء، والقدرة على التوسّع، والسرعة، والخبرة — وهو توجّه ينسجم بشكل وثيق مع التركيز المتزايد في الشرق الأوسط على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. ومنذ دخولنا المنطقة في عام 2020، لمسنا إمكاناتها الهائلة. ومن خلال دمج حضورنا العالمي وحلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع رؤى FutureTEC المحلية، نحن واثقون من قدرتنا على تحويل الابتكار والخبرة العالمية إلى نجاح إقليمي ملموس."

من جانبه، علّق فراس العقلة، الرئيس التنفيذي لشركة FutureTEC، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في رحلة نمو FutureTEC. فمن خلال دمج خبرتنا العميقة في المنطقة وعلاقاتنا الموثوقة في الكويت والأردن والبحرين مع تميز FPT وقدراتها على الابتكار، فإننا نفتح معًا آفاقًا جديدة لعملائنا تُمكّنهم من تحقيق طموحاتهم الرقمية بثقة واستدامة."

منذ تأسيس أول مكتب لها في الشرق الأوسط عام 2020، وسعت FPT حضورها بسرعة، جاذبةً عملاء رئيسيين عبر قطاعات متعددة بنمو إقليمي ملحوظ. وحصلت الشركة مؤخرًا على ترخيص المقر الإقليمي لعملياتها في السعودية، لتصبح أول شركة تقنية فيتنامية تحصل على هذا الترخيص المرموق في المملكة، مما يعكس التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة.

تتوافق استراتيجية FPT التي تركّز على الذكاء الاصطناعي — والمُدمجة في جميع خدماتها وحلولها — مع أجندة الشرق الأوسط للابتكار الرقمي، وتطوير المدن الذكية، والتنويع الاقتصادي القائم على التكنولوجيا. وبالاستفادة من خبراتها العالمية الواسعة، تتمتّع الشركة بموقع استراتيجي متميّز يُمكّنها من تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، ودعم أهداف التنمية الطموحة في المنطقة، وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء المحليين لخلق أثر مستدام وطويل الأمد.

نبذة عن FPT

تُعدّ شركة FPT مزوّدًا عالميًا رائدًا في مجال التكنولوجيا وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ويقع مقرّها الرئيسي في فيتنام. تعمل الشركة ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: التكنولوجيا، الاتصالات، والتعليم. على مدى أكثر من ثلاثة عقود، قدّمت FPT حلولًا مؤثرة لملايين الأفراد وعشرات الآلاف من المؤسسات حول العالم. وبصفتها شركة تتبنّى نهج "الذكاء الاصطناعي أولًا"، تلتزم FPT برفع مكانة فيتنام على الخريطة التقنية العالمية، وتقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي بمستوى عالمي للمؤسسات في مختلف أنحاء العالم. تركّز FPT على ثلاثة تحوّلات محورية: التحوّل الرقمي، والتحوّل الذكي، والتحوّل الأخضر. وفي عام 2024، سجّلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 2.47 مليار دولار أمريكي، مع قوة عاملة تتجاوز 54,000 موظف. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: https://fptsoftware.com

نبذة عن FutureTEC

تأسست شركة FutureTEC في عام 2005، وهي مزود إقليمي رائد لحلول تكنولوجيا المعلومات تعمل في الكويت والأردن والبحرين. تقدّم الشركة مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات التقنية تشمل الأمن السيبراني، والبنية التحتية والحوسبة السحابية، والبيانات والذكاء الاصطناعي. ومن خلال شراكات استراتيجية مع روّاد التكنولوجيا العالميين، تُمكّن FutureTEC المؤسسات والهيئات الحكومية من تحقيق التميّز التشغيلي، والمرونة الرقمية، والنمو المستدام. وبفضل خبرة تمتد لأكثر من عقدين والتزام راسخ بالابتكار، تواصل FutureTEC دورها الريادي في قيادة مسيرة التحوّل الرقمي في المنطقة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: www.futuretec.me

