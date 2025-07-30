شراكة استراتيجية مع شركة "لونش" التي يرأسها رائد الأعمال والمستثمر البارز جيسون كالاكانيس.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت سنابل للاستثمار، شركة الاستثمار المالي المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق برنامج Founder University بالتعاون مع شركة "لونش"، وهو برنامج معنى باستقطاب مواهب جديد ومقره الرياض، ويتمثّل هدفه في دعم رواد الأعمال الدوليين الواعدين خلال المراحل الأولية لتأسيس شركاتهم الناشئة.

تُمثّل هذه المبادرة نقلةً نوعيةً وخطوةً استراتيجيةً بارزة ضمن جهود "سنابل" الهادفة إلى تعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية وخارجها. وينطلق البرنامج، الممتد على مدى 12 أسبوعاً، بالشراكة مع شركة الشراكة الرائدة في مجال الاستثمار الجريء "لونش"، والتي يقودها رائد الأعمال والمستثمر المخضرم جيسون كالاكانيس. وقد صُمِّم البرنامج بعناية ليزوّد المؤسسين الطموحين وروّاد الأعمال في مراحلهم الأولى وأصحاب المشاريع الناشئة بالأدوات الضرورية والموارد الحيوية والتوجيه المتخصص، مما يتيح لهم تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة ناجحة ومستدامة وقادرة على النمو والتوسع.

وفي هذه المناسبة، قال المتحدث الرسمي باسم شركة "سنابل للاستثمار": "نفخر بإطلاق برنامج Founder University في الرياض، والذي يأتي ضمن جهودنا المستمرة لتهيئة بيئة مزدهرة داعمة للنمو والابتكار. ومن خلال توفير منصّة حيويةٍ تُتيح لروّاد الأعمال فرص التعلم والتطوّر والنمو، فإننا نساهم بشكل مباشر في تمكين جيلٍ جديدٍ من رواد الأعمال، الذين سيقودون مسيرة التحوّل ويُشكّلون ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي".

ويجمع برنامج Founder University بين التعليم الافتراضي والتفاعل المباشر، من خلال فعاليات رئيسية تُعقد حضورياً في مدينة الرياض، مرحّباً بالمؤسسين من جميع أنحاء العالم. ويركّز البرنامج في منهجه التعليمي على المبادئ الأساسية لإطلاق الشركات الناشئة، والتي تشمل دراسة ملاءمة المنتج للسوق، وهيكلة الحصص، واستقطاب العملاء، وتصميم المنتجات، وجمع التمويل. كما يتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل التفاعلية والجلسات المتخصصة التي يُقدّمها نخبة من الخبراء والمتحدثين العالميين البارزين.

وبدوره، قال جيسون كالاكانيس، مؤسس شركة "لونش": "بعد ثلاثين عاماً من الخبرات الطويلة في تأسيس الشركات الناشئة وتغطيتها إعلامياً، بات واضحاً بالنسبة لي أن هناك فرصة استثنائية أمام المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لإطلاق شركات ناشئة رائدة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العالمي مع حلول عام 2030 وما بعده. وتبدأ هذه الرحلة الطموحة مع برنامج Founder University، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة لونش".

ويرحب البرنامج بالمؤسسين في المراحل المبكرة والسنة الأولى من تنفيذ مشاريعهم، بدءاً من روّاد الأعمال الذين يمتلكون أفكاراً أولية وشريكاً مؤسساً فقط، وصولًا إلى من لديهم منتجٌ مبدئي أو قاعدة أولية من العملاء. وعلى الرغم من أن Founder University لا تقدم تمويلًا مباشراً في بداية البرنامج، إلا أن المشاركين الذين يُظهرون أداءً متميزاً سيحظون بفرصة التواصل مع نخبة من المستثمرين الإقليميين والدوليين البارزين، إضافةً إلى إمكانية الحصول على استثمارات من شركة "لونش" وشركائها، سواء أثناء البرنامج أو بعد انتهائه.

تم فتح باب التسجيل رسمياً الآن أمام الراغبين بالانضمام إلى الدفعة الأولى من برنامج Founder University، والتي تنطلق فعالياتها في نوفمبر 2025 بمدينة الرياض.

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