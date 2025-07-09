المحرق، البحرين: أعلنت مجموعة طيران الخليج عن إطلاق برنامجها الصيفي FLY، وهو برنامج تدريبي مخصص لتمكين قادة المستقبل في قطاع الطيران. يهدف البرنامج إلى منح طلاب المدارس في مملكة البحرين فرصة تفاعلية وعملية لاستكشاف قطاع الطيران من منظور مهني شامل، بما يعزز فهمهم لمسارات العمل في هذا القطاع الحيوي.

يأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود المجموعة في دعم وتنمية الكفاءات الوطنية، وبناء جسور تواصل فعالة مع المؤسسات التعليمية. ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة على مختلف المسارات الوظيفية في قطاع الطيران من خلال زيارات ميدانية، جلسات تعريفية، وتجارب عملية تغطي مجالات متنوعة مثل خدمات الطيران، إدارة المطارات، المناولة الأرضية، والتدريب الفني، وذلك بالتعاون مع شركات المجموعة، بما في ذلك طيران الخليج، وشركة مطار البحرين.

وفي إطار هذه المبادرة، تعاونت مجموعة طيران الخليج مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين التعليمي والمجتمعي للمساهمة في ترشيح الطلبة المشاركين في البرنامج الصيفي، وهم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، مركز ناصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤسسة المبرة الخليفية، إنجاز البحرين، مدرسة بيان البحرين، مدرسة ابن خلدون الوطنية، ومدرسة بيكون الخاصة.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد مطر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة طيران الخليج:

"يمثل برنامج FLY استثماراً حقيقياً في طاقات شباب الوطن، وفرصة مبكرة لاكتشاف قطاع الطيران عن قرب. نحن ملتزمون بتمكين الجيل القادم من الكفاءات البحرينية، وتزويدهم بالمعرفة والرؤية التي تؤهلهم لمسارات مهنية واعدة. هذه المبادرة تعكس رؤيتنا في بناء قوى عاملة وطنية جاهزة للمستقبل، وتعزيز مكانة المجموعة كمؤسسة رائدة في تطوير رأس المال البشري."

يُجسّد البرنامج التزام مجموعة طيران الخليج بالتنمية المجتمعية والتعليم، بما ينسجم مع رؤية المملكة في تمكين الشباب وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

نبذة عن مجموعة طيران الخليج

تأسست مجموعة طيران الخليج في العام 2010 بهدف التنسيق بين الشركات العاملة في قطاع الطيران بهدف تعزيز إسهامات قطاع الطيران في اقتصاد مملكة البحرين وتعظيم القيمة لجميع الجهات ذات العلاقة. وتنضوي تحت مظلة المجموعة كل من طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وأكاديمية الخليج للطيران، ومجموعة أخرى من أصول الطيران، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: Gulfairgroup.bh ، لينكدإن: Gulf Air Group Holding إنستغرام: @GulfAirGroup

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