القاهرة: وقعت شركة هواوي تكنولوجيز، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مذكرة تفاهم مع شركة Flat6Labs، مسرعة الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك للتعاون في برنامج "هواوي Spark". إذ أطلقت هواوي برنامجها بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وإضافة قيمة جديدة لها وتعزيز مجال ريادة الأعمال في مصر؛ وذلك في إطار جهود شركة هواوي لدفع عجلة التحول الرقمي، تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

تهدف الاتفاقية إلى بناء برنامج تسريع أعمال مشترك للشركات الناشئة الواعدة يتضمن إمكانية وصول مجانية إلى أحدث تقنيات هواوي، وكذا توفير وسائل للتمويل والاستثمار في هذه الشركات عبر إحدى أفضل مسرعات الأعمال في مصر، علاوة على توفير تحالف قوي لتقييم الجانبين الفني والتجاري للمشروعات الناشئة المشتركة في البرنامج.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر البرنامج للشركات الناشئة إمكانية وصول مجانية إلى النظام البيئي في مجال السحابة لشركة هواوي، وذلك للمشروعات التي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات وتكنولوجيا الخدمات المالية وحلول الاستدامة والرعاية الصحية والتعليم. إلى جانب تزويد هذه الشركات ببرامج تدريبية ودعم فني من هواوي في تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير قاعدة البيانات ونظام التشغيل لتطوير تطبيقاتها وخدماتها.

في هذا الصدد، أعرب السيد/ عمرو زايد، المدير التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر، عن تطلعه لتعميق أواصر التعاون مع مسرعة الأعمال Flat6Labs، مؤكدًا: "نحرص في هواوي مصر على دفع عجلة التحول الرقمي في مصر من خلال العمل على عدة مستويات، ومنها برنامج "هواوي Spark" الذي سيوفر أحدث التقنيات والحلول للشركات التقنية الناشئة لتسريع نمو عجلة التحول الرقمي. لذا، نسعى إلى بناء شراكات استراتيجية قوية مع أفضل مسرعات الأعمال لتعزيز مجال ريادة الأعمال في مصر، مع تكوين تحالفات تعمل على تقييم المشروعات الناشئة من جانبيها الفني والتجاري لخلق قيمة مضافة وضمان وصولها إلى الجمهور المستهدف وتوسيع قاعدة عملائها في أسواق جديدة."

من جانبه، أكد السيد/ ألبرت ملطي، المدير التنفيذي للبرامج بشركة Flat6Labs، على أهمية هذا التعاون، قائلًا: "نهدف إلى تعزيز الابتكار القائم على المعرفة وزيادة الفرص الاستثمارية أمام الشركات الناشئة في مراحلها الأولى والمبكرة، وهو ما ستوفره هذه الشراكة بين برنامجيِّ "Flat6Labs للتمويل الأولي" و"هواوي Spark"؛ خاصة للشركات التقنية الناشئة التي ستحظى بإمكانية وصول مجانية إلى نظام هواوي السحابي، بالإضافة إلى التدريب والتوجيه الدائمين سواء في الجانب الفني من خلال برامج هواوي التدريبية وتقنياتها الحديثة أو في الجانب التجاري عبر توفير شبكة من المستثمرين والخبراء لضمان تأسيس نموذج أولي ذي جدوى وتسريع نموه خلال فترة وجيزة."

يشار إلى أن هواوي أطلقت برنامج "هواوي Spark" في العديد من البلدان حول العالم بهدف المساعدة في تنمية خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير النظام البيئي المحلي في كل بلد على حدة، وذلك انطلاقًا من إيمان الشركة الراسخ بإمكانية تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال التوجيه والدعم اللازمين؛ مما يخلق المزيد من فرص العمل لدعم تعافي الاقتصاد، سواء إقليميًا أو عالميًا.

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نبذةٌ عن "هواوي":

"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفاً تقريباً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

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