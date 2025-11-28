دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركةFisher Human Resources Consultancies (Fisher)، المتخصصة في حلول التوظيف والموارد البشرية في دولة الإمارات، عن دورها المحوري في دعم عدد من الشركات الرائدة في قطاعاتها، أبرزها تعاونها العميق مع ADC Energy Systems في تنفيذ أضخم مشروع تبريد مناطقي من الجيل الجديد في دولة الإمارات، والثاني على مستوى العالم.

وتُعد ADC Energy Systems، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في التبريد المناطقي على مستوى الخليج، حيث تمتلك سجلاً يزيد على 1,200,000 طن تبريد خلال أكثر من عقدين، وقد أنجزت مشاريع رائدة لصالح كبار المطورين والهيئات في الإمارات والسعودية وقطر.

وشمل نطاق عملFisher استقطاب الكفاءات الفنية والتشغيلية والداعمة اللازمة لتلبية متطلبات الإنشاء، بما يضمن مواءمة المهارات مع الاحتياجات الدقيقة لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في قطاع التبريد المناطقي. واعتمدت الشركة نموذجها المتخصص في اختيار المواهب بدقة عالية، بما يعزز جودة المرشحين والالتزام بمعايير المشروع والجاهزية التشغيلية ضمن الأطر الزمنية المحددة.

ومن مقرها في منطقة برشا هايتس بدبي، تواصل Fisher ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي لمؤسسات عدة في الدولة، من خلال توفير حلول توظيف شاملة ومصممة لخدمة الاحتياجات الفورية للمشاريع، إلى جانب دعم الخطط طويلة المدى للموارد البشرية.

وقال نزار سعد الدين، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة Fisher : "يُسعدنا أن نكون جزءاً من قصة نجاح كبرى الشركات الرائدة مثل. ADC Energy Systems فهذه المشاريع تشكّل علامات فارقة في قطاع التبريد المناطقي، وكان دورنا ضمان مواءمة استراتيجية التنفيذ مع أفضل الكفاءات من المهندسين والمشغلين والمتخصصين القادرين على التعامل مع التعقيد الفني وأهمية استمرارية التبريد لمشروع محوري على جزيرة الريم، كما ونشكر ADC على الثقة التي منحتنا إياها."

ومن جانبه، قال سامي سليمان، عضو مجلس الإدارة في : ADC Energy Systems "جودة كوادرنا لا تقل أهمية عن جودة هندستنا ومعداتنا. وقد نجحت Fisher في تلبية احتياجاتنا من المواهب عبر مختلف التخصصات في المشروع بكل سلاسة. ونثمّن هذه الشراكة ونتطلع إلى توسيعها في مشاريع مقبلة بالمنطقة."

ويعكس التعاون بين ADC Energy Systems و Fisher مدى أهمية الشراكات بين مطوري البنية التحتية ومؤسسات الموارد البشرية المتخصصة في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة، عبر تطوير أصول عالمية المستوى يقودها كفاءات عالية مهارياً من داخل المنطقة.

