في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز تجربة عملائه

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية استراتيجية مع شركة FinIQ، المزود الرائد لتكنولوجيا أسواق رأس المال والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وذلك بهدف تعزيز عروض البنك في قطاع إدارة الثروات من خلال توفير حلول متكاملة وسهلة الاستخدام تحت مظلة واحدة.

وفي إطار هذا التعاون تم اعتماد نظام FinIQ كنظام أساسي لأعمال المشرق في إدارة الثروات للمنتجات الاستثمارية، ليحل محل التطبيقات القديمة المتعددة، وليوفر خدمة يسهل على العملاء التعامل معها. وكانت عمليات إدارة الأسهم والصناديق والسندات والفواتير وشهادات الإيداع والأوراق النقدية تتم في السابق من خلال عدد من الأنظمة الداخلية للبنك وغيرها من الأنظمة التي يوفرها مزودو التكنولوجيا المالية.

وجدير بالذكر أن وظائف المكاتب الأمامية والمتوسطة والخلفية التي توفرها شركة FinIQ تستخدم على نطاق واسع في المنظومة المصرفية، إذ أنها توفر سير عمل إدارة الطلبات والامتثال وعمليات التحقق من الملاءمة، وإجراء التسويات، والمدخلات المحاسبية. علاوة على ذلك، يقوم نظام FinIQ بتوليد جميع الإخطارات والمستندات المسبقة واللاحقة لعملية التداول، ويسهل حصول العملاء على قروض لومبارد من خلال إجراء حسابات القرض مقابل القيمة والهامش بشكل آلي مؤتمت. كما يعمل هذا النظام على توفير روابط للجهات الضامنة بشكل مؤتمت لتسوية السندات والصناديق المشتركة والأسهم النقدية، بالتزامن مع الإجراءات المؤسسية ذات الصلة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال فيبول كابور، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في المشرق: "نحن سعداء بالعمل مع شركة FinIQ، والتي ستقدم لنا في إطار هذه الاتفاقية حلولها الشاملة والمتكاملة، بما يسهم في تعزيز قدرتنا على المضي قدماً في إعادة صياغة مستقبل قطاع الخدمات المالية، من خلال توفير أعلى مستويات الراحة والابتكار والثقة لعملائنا وتزويدهم بتجربة مصرفية سلسة وملائمة".

من جانبه، قال ميليند كولكارني، الرئيس التنفيذي لشركة FinIQ: "نحن فخورون باختيار المشرق لنا كشريك موثوق لدعمه في مساعيه المتواصلة على صعيد التحول الرقمي. ونحن نولي أولوية كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط ككل، وواثقون بقدرتنا على تكرار النجاح الذي حققناه سابقاً في منطقة آسيا المحيط الهادئ".

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. وكونه أحد أوائل المؤسسات المالية في المنطقة، تميز البنك بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّ اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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