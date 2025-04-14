​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحّب محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، بانضمام حكومة جورجيا إلى تحالف "متحدون ضد الإساءة الإلكترونية" المتنامي التابع للاتحاد.

ووقّع وزير الرياضة الجورجي، السيد شالفا غوغولادزي، رسمياً ميثاق "متحدون ضد الإساءة الإلكترونية (UAOA) خلال اجتماعه مع محمد بن سليم، الذي عُقد خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1.

وانضمت جورجيا إلى تحالف موحد ومؤثر من الحكومات والهيئات الرياضية ومنصات التكنولوجيا، ملتزمة بمكافحة التحرش الإلكتروني وخطاب الكراهية في عالم الرياضة.

وأصبحت هذه الحكومة الوطنية العاشرة التي تنضم إلى الائتلاف، ملتزمةً بالعمل بشراكة وثيقة مع حملة اتحاد منظمات التنقل (UAOA) لمواجهة تصاعد الكراهية عبر الإنترنت وتأثيرها المدمر على الصحة النفسية، والمشاركة في تحقيق نزاهة الرياضة.

وناقش بن سليم والسيد غوغولادزي خلال لقائهما التزام الوزير بحماية الرياضيين والرياضات، بالإضافة إلى حملته "ابدأ بالتحدث" للإبلاغ عن التحرش والإساءة.

وفي إطار عمل اتحاد منظمات التنقل (UAOA) على صياغة سياسات واستراتيجيات فعّالة لمعالجة الإساءة عبر الإنترنت، تتطلع الحملة إلى التعاون مع جورجيا، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون من خلال تبادل الأدلة في فعاليات ومؤتمرات اتحاد منظمات التنقل (UAOA).

وأسس بن سليم اتحاد منظمات التنقل (UAOA) عام ٢٠٢٢ كمبادرة جديدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة المشرفة على رياضة السيارات العالمية، واتحاد منظمات التنقل عالمياً.

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم: "يسرني أن أرحب بانضمام حكومة جورجيا إلى تحالف "متحدون ضد الإساءة الإلكترونية". ويؤكد هذا التأييد على ريادة جورجيا في إدراك أن الإساءة الإلكترونية تُشكل تهديداً خطيراً لمستقبل الرياضة. اذ اننا معاً نبني تحالفاً عالمياً قوياً من شأنه إحداث تغيير هادف وجعل الرياضة فضاءً أكثر أماناً للجميع".

من جانبه قال السيد شالفا غوغولادزي: "تتشرف جورجيا بالوقوف إلى جانب شركائنا الدوليين في مكافحة الإساءة الإلكترونية في الرياضة. إن توقيع ميثاق "متحدون ضد الإساءة الإلكترونية" يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز السلامة والاحترام والصحة النفسية لجميع الرياضيين والمدربين والمسؤولين والمشجعين."

وأضاف: "نفخر بدعم هذه الحركة العالمية التي أسسها الاتحاد الدولي للسيارات، وبدورنا في بناء ثقافة رياضية تزدهر بالسلامة والشمولية، داخل الملاعب وخارجها."

ان حملة "متحدون ضد الإساءة الإلكترونية" التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (FIA) هي تحالف بحثي مدعوم من مؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات. وشهدت الحملة نمواً سريعاً في الأشهر الأخيرة، وحصلت مؤخراً على جائزة "تحالف السلام والرياضة" المرموقة تقديراً لجهودها الرائدة عالمياً في بناء حملة هائلة تُحدث تغييراً هادفاً.

ورحب تحالف UAOA حتى الآن بتأييد حكومات اليونان وفرنسا وسلوفينيا وألبانيا وأستراليا وكينيا وكوستاريكا وناميبيا ورواندا، إلى جانب منظمات مثل ARISF التي تمثل مليون رياضي.

التعليق: محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات مع وزير الرياضة الجورجي السيد شالفا غوغولادزي.

الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) هو الهيئة المشرفة على رياضة السيارات العالمية، وهو اتحاد منظمات التنقل عالمياً. وهو منظمة غير ربحية ملتزمة بدفع عجلة الابتكار ودعم السلامة والاستدامة والمساواة في قطاع السيارات. الرياضة والتنقل. تأسس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) عام ١٩٠٤، وله مكاتب في باريس ولندن وجنيف، ويضم ٢٤٥ منظمة عضواً من خمس قارات، تمثل ملايين مستخدمي الطرق ومحترفي رياضة السيارات والمتطوعين. ويضع الاتحاد ويطبق لوائح رياضة السيارات، بما في ذلك سبع بطولات عالمية ينظمها الاتحاد، لضمان سلامة وعدالة المنافسات العالمية للجميع.

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