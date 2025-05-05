أبوظبي: تعرض "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، أحدث منتجاتها من الأنظمة والحلول متعددة المجالات في معرض الدفاع والأمن الدولي "FEINDEF"، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 14 مايو في مركز "IFEMA" بمدريد.

ويعمل هذا الحدث، الذي تنظمه مؤسسة "FEINDEF" مرة كل عامين بدعم مؤسسي من وزارة الدفاع الإسبانية، على توفير منصة استراتيجية لتعزيز وتوسيع شبكة مجموعة ايدج المتنامية من شركاء الدفاع والأمن في مختلف أنحاء أوروبا.

من جهته، قال مايلز تشامبرز، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في ايدج: "يُوفر معرض "FEINDEF" فرصة مثلى لتعزيز علاقاتنا مع الجهات المعنية في القطاعين الصناعي والحكومي دولياً، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للتعاون، وعرض النطاق الكامل لحلولنا المتقدمة متعددة المجالات. وإذ نواصل العمل على توسيع حضورنا في أوروبا وخارجها، سنبقى ملتزمين بتقديم قدرات متكاملة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتطورة لعملائنا الحاليين والمحتملين. وفي هذا السياق، يسعدنا أن نشارك لأول مرة في معرض "FEINDEF" إسبانيا، الدولة التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة مجموعة إيدج، سواء من الناحية الثقافية أو من خلال شراكاتنا التجارية القائمة."

وستعرض "ايدج" مجموعة شاملة من الأنظمة والحلول المتقدمة، بما في ذلك المنصات البرية، والأنظمة الجوية، والاتصالات الآمنة، والذخائر الموجهة بدقة، وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى أنظمة الرادار والكهروضوئية الحديثة.

وفي مجال الأنظمة الجوية، ستعرض ايدج طائرتين من طراز "SHADOW 25" و"SHADOW 50"، وهما بالتحديد مسيرتان جوّالتان مزوّدتان بمحرك نفّاث، كما تُوفران القدرة على توجيه ضربات سريعة ودقيقة ضد الأهداف الثابتة.

كما ستعرض المجموعة نظام "HT-100" بعيد المدى للإقلاع والهبوط العمودي من شركة "أنافيا"، بالإضافة إلى وحدة إطلاق الصواريخ "SKYNEX" ونظام الدفاع الجوي "SKYKNIGHT" ، اللذين يوفران حماية شاملة ضد مجموعة من التهديدات الجوية التقليدية وغير المتماثلة.

وفي المجال البري، ستعرض "ايدج" آلية الدوريات الخفيفة رباعية الدفع من طراز "AJBAN 452A" ، المصممة خصيصًا للأمن الداخلي ومراقبة المدفعية ومهام نقل القوات.

وفي مجال الحرب الإلكترونية، ستعرض المجموعة "SKYSHIELD"، وهو نظام ثابت مضاد للطائرات المسيرة، مدمج في خزانة بيئية، ويوفر قدرات تشويش الترددات والتضليل لتحقيق تغطية وحماية مثالية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض "BORDERSHIELD"، وهو حل مراقبة مستقل يهدف إلى توفير وعي متكامل ومستمر بالموقف لأغراض الحفاظ على أمن الحدود.

كما ستعرض "ايدج" مجموعتها من أنظمة الاتصالات الآمنة المتقدمة، بما في ذلك كاتم من طراز

" KATIM GATEWAY9001-R" ، وهي منصة متينة مصممة لتشفير الشبكات في البيئات الصعبة وعمليات النشر أثناء الحركة؛ و سيتم عرض"GATEWAY 9001" ، وهو جهاز صغير الحجم مناسب للبيئات المكتبية؛ إلى جانب "GATEWAY 9011" من الجيل التالي، وهي منصة عالية الأداء توفر قدرات كشف العبث والاستجابة خلال دورة الحياة الكاملة.

بالإضافة إلى ذلك، ستعرض المجموعة هاتف كاتم "KATIM X3M" الذكي فائق الأمان، والمصمم للتطبيقات بالغة الأهمية في البيئات التشغيلية الصعبة.

وفي قطاع الذخائر الدقيقة، ستعرض ايدج نظام "الطارق"، وهو حل تكتيكي دقيق التوجيه يتيح استهداف الأصول الثابتة والمتحركة بدقة عالية وبعيدة المدى، حتى في البيئات التي لا يتوفر فيها نظام تحديد المواقع العالمي "GPS".

وسيعرض جناح مجموعة "ايدج" أيضًا أحدث الأنظمة المتطورة للمجموعة في مجال البصريات الكهربائية ورادارات المراقبة، والمصممة لدعم باقة واسعة من سيناريوهات العمليات.

ومن خلال عرض قدراتها الشاملة متعددة المجالات في معرض " FEINDEF 2025"، تؤكد مجموعة ايدج التزامها بتوفير تقنيات مركزة على المهام وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في السوق الدفاعية الأوروبية.

ويمكن للزوار استكشاف محفظة ايدج المتنوعة في الجناح 8C22 في القاعة 8، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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