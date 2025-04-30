القاهرة: شاركت هواوي، الرائدة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في فعاليات النسخة السابعة من قمة مؤتمر الدول الرقمية (FDC Summit)، التي أقيمت تحت رعاية معالي الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025 بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، وبحضور أكثر من 100 من أبرز خبراء وقادة الصناعة على المستويين الإقليمي والعالمي.

جاءت مشاركة هواوي تحت شعار "تأمين مستقبل مصر الرقمي بالاعتماد على قوة الذكاء الاصطناعي"، لتجدد التزامها الراسخ بدفع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الرقمية بأعلي مستويات الأمن السيبراني وتمكين استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يدعم رؤية مصر نحو مستقبل رقمي آمن ومبتكر.

وخلال فعاليات القمة، استعرضت هواوي رؤيتها الاستراتيجية الشاملة لمستقبل الامن السيبراني واستخدامات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على دمج أعلى معايير الأمن السيبراني في جميع حلولها الرقمية لضمان تحول رقمي آمن وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. كما سلطت الضوء على التكامل الممتد بين خدماتها السحابية المتطورة والبنية التحتية الرقمية، مما يمكّن القطاعات المختلفة من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بكل ثقة وفعالية وكفاءة.

وعلى هامش مشاركتها في قمة مؤتمر الدول الرقمية (FDC Summit)، عززت هواوي حضورها بالمشاركة الفعالة في جلستين نقاشيتين ضمن أجندة القمة. في جلسة حملت عنوان "من البيانات إلى القرارات: إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي في ظل الجيل الجديد من التخزين"، تحدث المهندس/ يسري البدري، مدير حلول تكنولوجيا المعلومات في شركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا، عن الدور الحاسم للبيانات في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح البدري أن بناء نماذج ذكية فعالة يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية: قوة الحوسبة، وتوفر البيانات، وكفاءة الخوارزميات. كما استعرض أبرز حلول حماية البيانات التي تقدمها هواوي، مثل "Data Protection+" و”DCS Full-Stack Solution”، والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للمؤسسات بشكل آمن وفعّال. وسلّط الضوء على منصة "DeepSeek" من هواوي، التي تُمثل نقلة نوعية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بفضل قدرتها العالية على تدريب النماذج بفعالية وكفاءة. وأكد أن هذه المنصة تساعد الشركات على تقليل التكاليف وتحسين الأداء، ما يفتح آفاقاً جديدة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع. كما عرض مجموعة من حلول التخزين المتطورة التي طورتها هواوي التي تتميز بقدرتها على دعم التطبيقات الذكية وتدريب النماذج الضخمة للذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية، إلى جانب تقليل استهلاك الطاقة وخفض التكلفة الإجمالية مقارنةً بالأنظمة التقليدية.

وخلال الجلسة الثانية، استعرض المهندس محب حليم، مدير الحلول ومدير التكنولوجيا في هواوي، أبرز الابتكارات التي أطلقتها هواوي في مجال تقنيات حماية البيانات، المصممة خصيصًا لتواكب متطلبات العصر الرقمي سريع التغير، مؤكداً أن هواوي ملتزمة بتمكين المؤسسات من حماية أصولها الأكثر قيمة: بياناتها. والتي تشمل الحلول المختلفة في مجال حماية البيانات، بما في ذلك تأمين النسخ الاحتياطية، والتعافي السريع من الكوارث، وبناء بنى تحتية رقمية مرنة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. كما سلط الضوء على قصص النجاح وأفضل الممارسات في حماية البيانات الحديثة، مشيراً إلى كيفية توظيف تقنيات هواوي الذكية لتحصين المؤسسات ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة، وقد مثلت الجلسة فرصة ذهبية لقادة تكنولوجيا المعلومات والتنفيذيين وصناع القرار، لابتكار وتطوير استراتيجيات فعّالة في مجال حماية البيانات.

تجدر الإشارة إلى أن هواوي أكدت، من خلال مشاركتها في قمة مؤتمر الدول الرقمية (FDC Summit) الإقليمية الكبرى، على التزامها العميق بدعم مصر في رحلتها نحو بناء اقتصاد رقمي مبتكر وآمن ومستدام يرتكز على حماية المعلومات كمحور أساسي، كما سلطت الضوء على ريادتها في مجال الأمن السيبراني، عبر تقديم حلول متقدمة قادرة على التصدي للتهديدات الرقمية المتزايدة، بما يسهم في تعزيز جاهزية المؤسسات وقدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية بفعالية.

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