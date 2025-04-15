سجّلت الشركات المدرَجة في التصنيف معدّل نمو بلغ 8,823% كحدّ متوسّط، مع تحقيق 29 شركة نموًا تجاوز 1,000%، في رقم قياسي جديد للبرنامج

الشرق الأوسط: كشفت ديلويت الشرق الأوسط عن نتائج النسخة الرابعة من برنامجها في المنطقة، الذي يسلط الضوء على أسرع الشركات نموًا في قطاع التكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط. ويعتمد البرنامج في تصنيفاته على نسبة نمو الإيرادات خلال السنوات الأربع الماضية، مستعرضاً الابتكار وروح الريادة التي تواصل رسم ملامح مشهد التكنولوجيا في المنطقة.

وشهد هذا العام محطة جديدة بارزة في البرنامج، مع تلقّي أكثر من 200 طلب للمشاركة للمرّة الأولى من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وقبرص، في دلالة واضحة على تنامي مستوى التفاعل والنضج ضمن منظومة الشركات الناشئة في المنطقة. وتصدّرت المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد الشركات المُدرجة، إذ استحوذت على 30% منها، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28%، ثمّ قبرص بنسبة 16%.

ووصل متوسّط نسبة النمو في تصنيفات فاست 50 إلى 8,823%، مع تسجيل 29 شركة نموًا تجاوز 1,000%، مقارنةً بـ 21 شركة فقط في النسخة السابقة من البرنامج. وحافظ قطاعا التكنولوجيا المالية (22%) والبرمجيات (31%) على مكانتهما بصفتهما أكثر القطاعات حضورًا في القائمة. أمّا الشركة التي تصدّرت فئة فاست 50 من حيث معدّل النموّ، فقد سجّلت زيادة لافتة بنسبة 20,164%، في دليل واضح على القدرة الاستثنائية للشركات الرائدة على التوسّع وتحقيق نتائج مبهرة.

وفي هذا الصدد، قال معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت الشرق الأوسط: "دائمًا ما نستمدّ الحافز والإلهام من عمق الابتكار الذي تنبض به هذه المنطقة. ويُجسّد برنامج Technology Fast 50 في نسخته الرابعة الإمكانيات الهائلة التي يتمتّع بها قطاع التكنولوجيا في المنطقة. وأثبت الفائزون هذا العام أنّ الرؤية الواضحة والتنفيذ المتقن يُثمران عن تحقيق إنجازات استثنائية". وتابع قائلًا: "ونفتخر بالاحتفال بهؤلاء المؤسّسين ودعمهم، إذ يُسهم نجاحهم في دفع عجلة الاقتصاد الإقليمي نحو مزيد من الترابط والاستدامة والقدرة على الصمود والتكيّف مع المتغيّرات."

وضمّت المراكز الثلاثة الأولى في قائمة» فاست 50« شركات من قبرص والمملكة العربية السعودية، في حين تصدّرت الشركات الإماراتية والسعودية فئة "النجم الصاعد"، التي تحتفي بالشركات الناشئة الواعدة ذات الإمكانات الكبيرة.

وشهدت النسخة الرابعة من البرنامج أيضًا تقدّمًا ملحوظًا على صعيد التنوّع، إذ بلغت نسبة الشركات التي تقودها سيدات 18% من إجمالي الشركات المُدرجة، مقارنةً بنسبة 15% العام الماضي. وانسجامًا مع التزام ديلويت بمفهوم الشمولية، واصلت فئة "المرأة في القيادة" تسليط الضوء على المشاريع التكنولوجية التي تقودها سيدات والتي تستوفي معايير التصنيف الأساسية لبرنامج فاست 50.

وشهد هذا العام إطلاق فئة جديدة تحت اسم قيادات، بهدف تسليط الضوء على إنجازات روّاد الأعمال من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وحظيت هذه الفئة باهتمام واسع، ما يعكس الدور المتنامي للكفاءات المحلية في بناء منظومة التكنولوجيا في المنطقة. كما قدّمت فئة التأثير، التي تحتفي بالشركات التي تضع مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في صميم رسالتها، لجنة تحكيم مستقلّة خاصة بهذه الفئة للنسخة الرابعة من البرنامج. وتمّ تقييم المرشّحين وفق ثلاثة معايير رئيسية، هي التأثير والتميّز والتنفيذ، وذلك ضمن عملية عرض منظّمة.

وفي المستقبل، تعتزم ديلويت تنظيم سلسلة من فعاليات Fast 50 Connect في مختلف أنحاء المنطقة خلال شهر مايو، للاحتفاء بالفائزين لهذا العام وتوفير منصّة مميّزة لتعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات الكبرى وأعضاء شبكة فاست 50 الأوسع نطاقًا، الأمر الذي يُسهم في تعزيز نجاح المشاركين في البرنامج.

ومن خلال تسليط الضوء على الشركات في منطقة الشرق الأوسط وقبرص التي تُظهر معدّلات نموّ استثنائية وروح ابتكار متميّزة، يُساهم برنامج Technology Fast 50 في ترسيخ دور هذه الشركات في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد على امتداد المنطقة.

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