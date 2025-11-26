أعلنت شركة Falcon Executive Aviation، (وهي جزء من مجموعة Alex Group Investment)، عن تطوير محطة جديدة متعددة الوسائط (FBO) في دبي. تمّ الإعلان عن هذا المشروع خلال معرض دبي للطيران 2025 (Dubai Airshow)، وسيتمّ تصميمه من البداية ليكون المركز الرئيسي في المدينة لخدمات النقل بالمروحيات ومركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) المستقبلية.

يشكّل هذا المشروع خطوة استراتيجية ترسّخ مكانة Falcon كأول مشغّل لخدمات الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة يدمج خدمات الطائرات الخاصة والمروحيات ومركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) ضمن بوابة واحدة ومتكاملة للطيران الخاص، ما يؤذن بحقبة جديدة ومتطورة من حلول التنقل الجوي الحضري في دبي.

سيتمّ إنشاء المبنى على مساحة تبلغ 6،380 متراً مربعاً، وقد صُمّم ليكون بمثابة منشأة فائقة الخصوصية، مزوّدة بإمكانية الوصول المباشر إلى مهبط المروحيات ومنصة إقلاع وهبوط المركبات العمودية "فيرتيبورت". تتيح هذه المرافق عمليات هبوط وإقلاع فورية لكلّ من المروحيات والمركبات العمودية الكهربائية (eVTOL)، فضلاً عن توفير رحلات ربط سريعة بين مختلف إمارات الدولة.

ويهدف هذا المرفق الجديد إلى تقديم تجربة تنقّل استثنائية تجمع بين السرعة والراحة، تتيح للمسافرين الهبوط بطائراتهم الخاصة، وإتمام إجراءات الجوازات في خصوصية تامة، ثم متابعة رحلتهم مباشرة بواسطة المروحية أو باستخدام مركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) المستقبلية للتمتع بوصول سريع إلى أي نقطة داخل دبي. ويضمّ المشروع مجموعة من المرافق الراقية تشمل المتاجر الفاخرة، والخدمات المصرفية الخاصة، ومساحات تجارية، وصالات لكبار الشخصيات، مصمّمة جميعها بعناية لدعم منظومة خدمات التنقُّل العمودي المتكاملة، تجمع بين الكفاءة العالية والفخامة.

وفي هذا السياق، قال Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene ، مؤسس ورئيس مجموعة Alex Group Investment: "يمثل إنشاء هذا المبنى نقطة تحول حاسمة في مستقبل خدمات الطيران في دبي. للمرة الأولى سيتمّ الجمع بين خدمات تشغيل الطائرات الخاصة والمروحيات والمركبات العمودية الكهربائية (eVTOL) ضمن بوابة واحدة خاصة بالكامل. نحن نقوم ببناء أكبر منشأة مخصّصة لهبوط المروحيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون ليس بمثابة مرفق إضافي، إنما كأساس قوي لشبكة التنقل الجوي المستقبلية في المنطقة. ويمهد هذا المشروع الطريق نحو بداية فصل جديد ومتميز في مسيرة الطيران في دبي."

جهات الاتصال :

للاستفسارات الإعلامية

Ines Nacerddine

مديرة قسم التسويق - قطاع الطيران

Alex Group Investment

البريد الإلكتروني: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

