دبي: وقّع مستشفى "ميدكير رويال التخصصي"، أحد أبرز المراكز المتقدمة للرعاية الطبية المتعددة التخصصات ضمن مجموعة مستشفيات ومراكز "ميدكير" في دولة الإمارات، اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة FAI لخدمات الطيران (FAI Aviation Services DMCC)، التابعة لـ"FAI rent-a-jet GmbH"، المشغّل الألماني الرائد في مجال خدمات الإسعاف الجوي، والتي تتخذ من دبي مقراً لها. وتمثّل هذه الشراكة أول تعاون من نوعه لشركة FAI في منطقة الشرق الأوسط، وتُرسّخ مكانة مستشفى "ميدكير رويال التخصصي" بوصفه مركزاً محورياً ضمن منظومة متكاملة وحديثة للرعاية الطارئة تربط بين خدمات الإسعاف الجوي والرعاية الطبية الأرضية. وقد جرت مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاقية في دبي، بحضور كل من باربارا باومغارتنر، المدير العام لشركة FAI لخدمات الطيران، والدكتورة شانيلا لايجو، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية.

تُتيح هذه الشراكة الاستراتيجية للمرضى الدوليين في الحالات الحرجة الحصول على رعاية طبية متكاملة، تبدأ على متن طائرات مجهّزة كوحدات متنقلة للعناية المركزة، وتستكمل فور وصولهم عبر فريق طبي محلي مؤهّل لتقديم أعلى مستويات العلاج المتخصص. وبهذا، تنتقل خدمات الرعاية بسلاسة تامة من الجو إلى الأرض، حيث يشكّل مستشفى "ميدكير رويال التخصصي" محوراً أساسياً في قلب منظومة متكاملة وحديثة للاستجابة الطبية الطارئة.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتولى مستشفى "ميدكير رويال التخصصي" دور المزود الأساسي لأطباء العناية المركزة والفرق الطبية المتخصصة لدعم مهام الإسعاف الجوي الدولية التابعة لشركة FAI، مما يتيح نقل خبراته السريرية المتقدمة إلى بيئة الطب الجوي بكل كفاءة وفعالية. كما سيعمل الطرفان على التعاون في مجالات تنفيذ برامج تدريبية مشتركة ومبادرات لتعزيز الجاهزية السريرية، وتطبيق برامج ضمان الجودة، بما يسهم في تحقيق استمرارية سلسة ومتكاملة للرعاية، بدءاً من الاستقرار الطبي أثناء الرحلة الجوية ووصولاً إلى تلقي العلاج التخصصي داخل المستشفى.

وبفضل بنيته التحتية المتقدمة، وفرق الطوارئ المتخصصة، وجاهزيته الكاملة على مدار الساعة، يُعدّ مستشفى "ميدكير رويال التخصصي" مؤهلاً بشكل مثالي للتعامل مع عمليات الإخلاء الطبي العاجل وحالات النقل الحرجة بكفاءة وسرعة عالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحسين سرعة الاستجابة، وتعزيز سلامة المرضى، ودعم مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي للخدمات الطبية الطارئة والسياحة العلاجية عالية الجودة.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة شانيلا لايجو، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية: "نفخر بشراكتنا مع شركةFAI للإسعاف الجوي بهدف تعزيز قدراتنا في الاستجابة لحالات الطوارئ، وضمان حصول المرضى على الرعاية المُنقذة للحياة في الوقت المناسب. ويؤكد هذا التعاون التزامنا الراسخ بتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية، في أي وقت وأي مكان يحتاج فيه المرضى إلى الدعم. ومن خلال هذه الشراكة، نضمن بالتعاون مع FAI أن تبقى الرعاية الطبية عالية الجودة والداعمة للمرضى في متناول الجميع، وخاصة في اللحظات الحرجة".

وبدورها، قالت باربارا باومغارتنر: "نفخر بتوقيع هذه الشراكة الأولى من نوعها مع مستشفى ميدكير رويال التخصصي، والتي تسهم في تعزيز التكامل بين خدمات الطب الجوي والبري لدى شركة FAI في دولة الإمارات. ومن خلال هذا التعاون، تستفيد شركة FAI من خبرات الكفاءات الطبية المحلية التي تتميّز بفهم عميق للثقافة المحلية واحتياجات المرضى".

يُعد مستشفى ميدكير رويال التخصصي إحدى المنشآت الطبية الراقية ضمن شبكة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، حيث يُقدّم للمرضى تجربة علاجية متكاملة تُعزز من سرعة التعافي وجودة الرعاية. ويتميّز المستشفى بتخصصاته المتعددة وبنيته التحتية المتطوّرة، إلى جانب اعتماده على أحدث التقنيات الطبية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التشخيص الطبي، بما يشمل التصوير بالرنين المغناطيسي، وعلاج الأورام، ورعاية الإصابات الحرجة. كما يوفّر قسم الطوارئ على مدار الساعة رعاية فورية وعالية الجودة لمختلف الحالات الطارئة.

وتتمتع أقسام الطوارئ وجراحة العظام في المستشفى بتجهيزات متطورة تُمكّنها من التعامل مع حالات الإصابات والكسور بكفاءة عالية، بدءاً من مرحلة التثبيت والتقييم الأولي، وصولاً إلى الإجراءات الجراحية المعقّدة، مع التركيز على توفير رعاية متخصصة وفورية للمرضى. كما يحرص المستشفى على متابعة الرعاية الصحية للمرضى الدوليين بعد عودتهم إلى أوطانهم، لضمان استمرارية التعافي. وتُعد مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية جزءاً من شبكة راقية تضم 208 منشآت طبية معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، وتقدّم خدمات صحية شاملة ومعترفاً بها عالمياً. ويُسهم في تسهيل هذه الرحلة العلاجية أخصائيو دعم المرضى المتفانون، مثل شركة FAI، والذين يحرصون على ضمان تجربة تعافٍ مريحة، سلسة، وخالية من الضغوط للمرضى.

وتتمتّع FAI بتاريخ من التعاون المثمر مع عدد من الأطباء الذين يواصلون العمل معها منذ عام 2008، بما في ذلك ضمن مهام خدمات الإسعاف الجوي. وفي الوقت ذاته، يؤدي مستشفى ميدكير رويال التخصصي دوراً محورياً في دعم عمليات الإخلاء الطبي الطارئة، من خلال الاستجابة السريعة لحالات الإدخال الحرجة التي تُنقذ حياة المرضى القادمين عبر مهام الإجلاء الجوي.

وتضمنت إحدى المهام الأخيرة نقل شابة أمريكية مقيمة في دولة الإمارات، كانت قد تعرضت لإصابات بالغة إثر حادث سير أثناء عطلتها في قيرغيزستان. وقد أوصى الأطباء بعدم قدرتها على تحمّل رحلة الطيران الطويلة إلى الولايات المتحدة. وبعد سلسلة من الاتصالات العاجلة، نجحت شركة FAI بسرعة في تأمين علاجها داخل دولة الإمارات، حيث تم نقلها بشكل طارئ إلى دبي على متن طائرة من طراز Challenger 604، لتتلقى رعاية طبية ممتازة في مستشفى ميدكير رويال التخصصي. وبعد ستة أسابيع من العلاج، غادرت المستشفى وهي قادرة على المشي.

نبذة عن "ميدكير":

مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هي مجموعة من مرافق الرعاية الصحية الخاصة الراقية التابعة للمجموعة الأم، "أستر دي إم للرعاية الصحية. وأثبتت ميدكير وجودها بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل مجموعة من المستشفيات على أحدث طراز في كل من دبي والشارقة، بما في ذلك مستشفى ميدكير رويال التخصصي، ومستشفى ميدكير الصفا، ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال، ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، ومستشفى ميدكير الشارقة، بالإضافة إلى 20 مركزاً طبياً في جميع أنحاء الإمارات.

وتحرص ميدكير على تقديم أفضل الخدمات الصحية المتكاملة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة. بدايةً من الاستعانة بأفضل المواهب واستخدام أحدث التقنيات والمرافق والعلاجات، و تتبع ميدكير أعلى المعايير الممكنة في تقديم الرعاية الصحية، مع العلم أن جميع مستشفيات ميدكير معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة لجودة الخدمات الصحية، والتي تُعَّد المعيار القياسي في مجال الرعاية الصحية العالمية، كما حصلت مستشفيات ومراكز ميدكير على العديد من الشهادات و الأعترافات الدولية كمقدم خدمة طبية مميزة.

إن ما يميز مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هو فريقها المميز متعدد الثقافات واللغات من الأطباء الذين تلقوا تدريبات مكثفة في بعض المعاهد الطبية الرائدة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال اتباع نهج متعدد التخصصات، يوفر فريق ميدكير العلاج الأمثل القائم على البراهين الطبية بدعمٍ من طاقم التمريض وخبراء التغذية و فريق التأهيل والتقنيين. ويلتزم فريق ميدكير بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة لكل مريض تحت شعار "سنعتني بك جيداً". لمزيد من المعلومات عن ميدكير، يُرجى زيارة موقع www.medcare.ae أو متابعة حساب @Medcareae على تويتر وإنستجرام.

حول مجموعة FAI للطيران:

تُدير مجموعة FAI للطيران أكبر أسطول من طائرات "بومباردييه" للأعمال في ألمانيا، ويضم الأسطول خمس طائرات من طراز "بومباردييه جلوبال اكسبرس"، وخمس طائرات "تشالنجر 604"، وخمس طائرات "ليرجيت 60/60 اكس آر". وتُدير FAI منشأة تشغيل أرضي محايدة للكربون تمتد على مساحة 10,000 متر مربع في مقرها الرئيسي بمدينة نورمبرغ، ألمانيا، ويعمل لديها فريق يضم نحو 300 موظف، من ضمنهم حوالي 80 موظفاً في مركز "الصيانة والإصلاح والتجديد" MRO التابع لها في نورمبرغ. وقد بلغت الإيرادات المجمّعة لمجموعة FAI في عام 2024 نحو 130 مليون يورو، مع تسجيل أكثر من 12,000 ساعة طيران لأسطولها خلال العام.

تُعد FAI شريكاً رسمياً لفريق ماكلارين لسباقات الفورمولا 1.

وقد حصلت الشركة على جائزة "شركة الإسعاف الجوي للعام" من مجلة ITIJ المرموقة في أعوام 2012 و2020 و2021.

وفي عام 2021، نالت FAI جائزة خاصة للاستجابة للجائحة، تقديراً لدورها البارز في التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19.

وفي عام 2022، حصلت FAI على جائزة "20 عاماً من التميز في قطاع الطيران في الشرق الأوسط" من مجلة MEA Business، وذلك في حفل توزيع جوائز الابتكار في الطيران.

وفي عام 2023، تم تكريم FAI بجائزة "شركة الإسعاف الجوي للعام" ضمن جوائز الشرق الأوسط للطيران، خلال فعاليات معرض دبي للطيران.

في عام 2024، حصلت FAI على جائزة "الريادة والنمو المتميّز في القطاع" من مجلة MEA Business.

وفي العام نفسه، نالت الشركة اعتماد "بلاتينوم أرجوس للتشغيل" وشهادة "ISBAO" المرموقة في مجال سلامة الطيران. كما تم تكريم FAI بجائزة "خدمات الإسعاف الجوي الأكثر ابتكاراً" ضمن حفل توزيع جوائز أعمال الطيران في الشرق الأوسط.

وفي عام 2025، حازت FAI على جائزة "أفضل خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (MRO) في أوروبا لعام 2025" من مجلة Aerospace Defense Review.

