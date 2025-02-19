حلول الرادارات المتقدمة والحرب الإلكترونية والأنظمة المضادة للطائرات دون طيار سيتم تنفيذها عبر شركة "بَلس"، المشروع المشترك بين ايدج وإندرا في أبوظبي

أبوظبي: أعلنت "أبوظبي لبناء السفن"، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والرائدة إقليمياً في بناء السفن الحربية والتجارية وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، عن شراكة استراتيجية مع شركة "إندرا سيستمز" (إندرا)، الرائدة عالمياً ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفاع ومقرها إسبانيا.

وبموجب هذا التعاون، وبدعم من شركة "بَلس"، المشروع المشترك بين مجموعة "ايدج" وشركة "إندرا"، سيجري تزويد سفينة" FA-400" الهجومية السريعة التي تنتجها شركة أبوظبي لبناء السفن برادار" إندرا" المتطور ثلاثي الأبعاد، وتدابير الدعم الإلكتروني للرادار، وتدابير الدعم الإلكتروني للاتصالات، وأجهزة التشويش المضادة للطائرات دون طيار، مما يحسّن فعاليتها التشغيلية بصورة هائلة.

وقع الاتفاقية السيد أنجيل إيسكريبانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إندرا، وخالد الزعابي، رئيس المنصات والأنظمة في مجموعة إيدج، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن، في معرض ومؤتمر الدفاع البحري (NAVDEX 2025) في أبو ظبي، والذي يستمر حتى 21 فبراير.

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال خالد الزعابي: " بصفتها سفينة مصممة ومصنّعة ومشيدة بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزز سفن " FA-400 "هدفنا المتمثل في بناء محفظة من المنصات عالمية المستوى المتوافقة تماماً مع الاحتياجات الدفاعية المعاصرة. كما يُحسن دمج أنظمة الرادار والكهرومغناطيسية المتطورة في "إندرا "قدرات" FA-400"، مما يضمن المرونة والقدرة على التكيف لمواجهة مجموعة من التحديات التشغيلية. "

من جهته،قال أنجيل إيسكريبانو: "تمتلك "إندرا" عقوداً من الخبرة في تطوير التكنولوجيا الدفاعية عالية الأداء، وتشتهر حلولها للرادار ثلاثي الأبعاد وتدابير الدعم الإلكتروني للرادار بقدراتها المتينة في البيئات التشغيلية الصعبة. ويجسّد دمج أنظمتنا المثبتة ميدانياً في سفينة " FA-400" من شركة أبوظبي لبناء السفن رؤية مشتركة للارتقاء بمعايير الدفاع البحري وبلوغ مستوى جديد لتطور السفن التي تصنّعها دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتعرض شركة أبوظبي لبناء السفن سفينة " "FA-400، المجهزة بحلول الرادارات المتقدمة والحرب الإلكترونية والأنظمة المضادة للطائرات دون طيار من "إندرا"، في "مرسى نافدكس"، مما يوفر للحضور الفرصة لالقاء نظرة متعمقة على قدراتها التشغيلية. وجرى تصميم وتصنيع السفينة بالكامل في دولة الإمارات، حيث تتميز بتنوعها التشغيلي المتفوق، مما يرسّخ دورها كإحدى أهم الأصول الاستراتيجية في العمليات البحرية الحديثة. ويجري تنفيذ المجموعة البحرية المتكاملة عبر شركة "بَلس"، المشروع المشترك بين مجموعة ايدج و"إندرا" في أبوظبي، مما يرتقي بالخبرات الصناعية المحلية ويطوّر القدرات ويثقل المهارات الوطنية.

نبذة عن أبوظبي لبناء السفن

أبوظبي لبناء السفن (ADSB) هي شركة رائدة على المستوى الإقليمي في بناء السفن العسكرية والتجارية، وإصلاحها، وصيانتها، وإعادة تجهيزها وتعديلها، وتُدير الشركة واحداً من أكثر أحواض السفن تطوراً في المنطقة، مع سجل حافل بالإنجازات يمتد لربع قرن من الزمن. تتبع شركة أبوظبي لبناء السفن لقطاع المنصّات والأنظمة في مجموعة ايدج، وتسهم في المساعدة على زيادة قدرات الدفاع البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأسطول البحري الإماراتي بحالة تشغيلية ممتازة. كما تُعنى الشركة أيضاً بقطاع الطاقة المدنية، إذ تُوفّر خدمات تصنيع وصيانة وتجديد للبنية التحتية الثابتة التابعة لقطاع الطاقة البحرية. تتمثل رؤية شركة أبوظبي لبناء السفن بتحقيق الريادة الإقليمية في تقديم الحلول الموثوقة والمبتكرة، وإنشاء علاقات متينة تجلب قيمة مضافة للعملاء، وغيرهم من الجهات المعنية، العسكرية والمدنية على حد سواء.

المزيد من المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني adsb.ae/ar

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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