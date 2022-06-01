تعزيزاً لمكانة المملكة على خارطة العالم السياحية

الشركة الجديدة ستسهم في دعم قطاع السياحة والسفر وستنفرد ببرامج سياحيةٍ للوجهات الرئيسية في المملكة

جدة، المملكة العربية السعودية: وقعت مجموعة إيلاف، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة والسفر والسياحة في المملكة، مذكرة تفاهم مع شركةEXO العالمية يقوم الطرفان بموجبها بتأسيس شركة سياحية كبرى مقرها المملكة، وتُعنى باستقطاب السياح إلى المملكة، وتصميم البرامج السياحية لمجموعة من وجهاتها السياحية الرئيسية.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف، الدكتور عادل عزت، عن اعتزازه بالمشروع المرتقب الذي سيسهم في دعم السياحة المحلية، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة العالم السياحية، ورفع حركة السياحة والزيارة للمملكة، فضلاً عن رفع معدلات التوطين في قطاع السياحة تحقيقهاً لمستهدفات رؤية 2030 الطموحة. وأكد الدكتور عادل أنEXO تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال التجارب السياحية الدولية.

وأشار الدكتور عادل إلى أن الشركة الجديدة ستنفرد ببرامج سياحيةٍ للوجهات الرئيسية في المملكة؛ وفي مقدمتها: الرياض، وجدة، والعلا، والباحة، وأبها، والأحساء، وغيرها من مناطق المملكة بهدف استقطاب السياح من مختلف دول العالم بشكلٍ عام.

من جهته، أكد هامش كيث، الرئيس التنفيذي لشركة EXO، أنه يتطلع لإطلاق EXO السعودية بالتعاون مع مجموعة إيلاف، بوصفها إحدى الشركات السعودية الرائدة في قطاع الضيافة والسياحة، وأضاف قائلاً، "إننا على ثقة من أن الشركة التي سنؤسسها بالتعاون مع إيلاف ستسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للطرفين، بالاستفادة من الخبرات الكبيرة لمجموعة إيلاف في السوق السعودية، والقدرات العالمية لـ EXO، لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم لزيارة المملكة. ونحن متحمسون للغاية برؤية المملكة 2030 والوجهات التي تضمها المملكة، ونعتقد أن إيلاف هي الشريك المثالي لنا للعب دور هام في تطور قطاع السياحة والسفر في المملكة."

ويأتي تأسيس شركة السياحة الجديدة ضمن جهود مجموعة إيلاف المستمرة لإثراء تجارب ضيوفها وعملائها من سكان وزوار المملكة، استناداً لخبراتها الطويلة ومعرفتها المتعمقة في سوق الضيافة والسياحة السعودي.

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