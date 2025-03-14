أبوظبي: أعلنت "إي آند الإمارات" و"evision"، التابعتان لمجموعة "إي آند"، اليوم عن إطلاق خدمة (STARZ ON Business)، وهي خدمة تلفزيونية ومنصة فيديو رقمية مميزة صُممت خصيصاً لقطاع الأعمال. وقد تم تطوير هذه الخدمة لتحديث طريقة تفاعل الشركات مع عملائها وكيفية تقديم المحتوى الترفيهي، حيث تقدم مزيجاً فريداً من قنوات البث التلفزيوني المباشر ومحتوى الفيديو حسب الطلب ليتناسب مع احتياجات قطاعات الأعمال.

وعملت شركة "evision"، ذراع بث المحتوى الإعلامي والترفيهي في "إي آند"، على تطوير خدمة (STARZ ON Business) لتوفر حلولاً تقنية وترفيهية متخصّصة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك المطاعم ومراكز اللياقة البدنية والمنشآت العاملة في قطاع الضيافة ومتاجر البيع بالتجزئة وغيرها الكثير. وتشمل الخدمة أيضاً توفير حلول اللافتات الرقمية، ما يمكّن الشركات من عرض حملاتها التسويقية ورسائل إعلامية خاصة بعلامتها التجارية وإنشاء بيئة حيوية ومرئية تجذب العملاء.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في "إي آند الإمارات": تعد خدمة "STARZ ON Business" نقلة نوعية نحو عصرٍ جديدٍ من الترفيه الرقمي للشركات، حيث نعمل على تمكين الشركات من التواصل مع جمهورها وعملائها بطرق مبتكرة وفعالة، وذلك من خلال توفير المحتوى المتميز والحلول المتكاملة. ويشكل إطلاق هذه الخدمة التزامنا بقيادة التحول الرقمي وتوفير حلولٍ قيّمة لعملائنا في قطاع الأعمال، ونطمح لمواصلة هذه الرحلة التي ستعيد تعريف مفهوم الترفيه الرقمي وتجارب العملاء عبر قطاعات متنوعة».

من جهتها، قالت زهرة زيات، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "evision": «يسعدنا أن نقدم خدمة (STARZ ON Business) لأول مرة في المنطقة، والتي تم تصميمها لإحداث ثورة في مستوى تفاعل العملاء في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات. إذ توفر هذه الخدمة المبتكرة للشركات أداة ترفيه مميزة، تساعدهم على جذب العملاء من خلال تقديم مزيجٍ مختار من القنوات التلفزيونية المباشرة والمحتوى حسب الطلب المناسب لمختلف قطاعات الأعمال، في حين يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات زيادة مبيعات منتجاتها. ونحن في "evision" نؤكد التزامنا باستمرار تقديم حلول تقنية متطورة تساهم في نجاح الأعمال وتعزز تجربة العملاء».

وتبدأ أسعار باقات خدمة (STARZ ON Business) من 29 درهماً إماراتياً، في حين تبدأ أسعار الباقات الأكثر شمولاً، والتي تشمل خدمات البث التلفزيوني لمنصة الفيديو الرقمية واللافتات الرقمية من 159 درهماً إماراتياً. وسيحصل المشتركون الجدد على الشهر الأول من اشتراكهم مجاناً عند الاشتراك في أي من باقات الخدمة.

وتوفر خدمة (STARZ ON Business) العديد من المزايا لعملائها، بما في ذلك محتوى فيديو حسب الطلب مخصص يتناسب مع متطلبات القطاعات المحددة، كالمحتوى المتعلق بالطهي للمطاعم، ومقاطع الفيديو المتعلقة باللياقة البدنية للصالات الرياضية، ومحتوى أسلوب الحياة لقطاعات البيع بالتجزئة، ما يضمن توفير تجربة ترفيهية ملائمة وجذابة لجمهور هذه الشركات.

كما تقلل هذه الخدمة من الحاجة الى توفير العديد من الأجهزة، وذلك من خلال دمج احتياجات بث المحتوى واللافتات الرقمية في شاشة واحدة، مما يسهم في خفض التكاليف وتبسيط عملية الإعداد للشركات، وعرض محتوى المنصة بسلاسة باستخدام خصائص تقسيم الشاشة، وبذلك توفير خدمة عملاء بشكل أفضل.

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