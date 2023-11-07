تقدم STARZ ON مزيجاً من المحتوى الإقليمي والعالمي المصمّم خصيصاً لتلبية احتياجات المشاهدين بلغات متعددة مجاناً

مزيجاً من المحتوى الإقليمي والعالمي المصمّم خصيصاً لتلبية احتياجات المشاهدين بلغات متعددة مجاناً توفر خدمة البث الجديدة القنوات التلفزيونية وآلاف الساعات من المحتوى حسب الطلب للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتم تشغيل STARZ ON بواسطة تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تلبية احتياجات المشاهدين بناءً على اختياراتهم وموقعهم الجغرافي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "evision"، ذراع بث المحتوى الإعلامي والترفيهي في &e، وأكبر شركة للمحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، اليوم عن إطلاق منصة المشاهدة المجانية عبر الإنترنت "STARZ ON" التي تقدم المحتوى الإقليمي ومحتوى هوليوود وبوليوود، والمحتوى المتنوع باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية إلى جانب المحتوى الرياضي مجاناً للمشاهدين.

وتعمل المنصة الجديدة بتقنيتي AVOD (الفيديو المعتمد على الإعلانات حسب الطلب)، وFAST (البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات)، وتتوفر لجميع المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وغرب إفريقيا على الأجهزة بنظامي Android وiOS. وسيتمكن المشتركون حالياً من مشاهدة 50 قناة تلفزيونية، بالإضافة إلى آلاف الساعات من المحتوى مجاناً، بينما تعمل STARZ ON حالياً على زيادة المحتوى المتنوع ليصل إلى أكثر من 25,000 ساعة، وأكثر من 100 قناة تلفزيونية متاحة على جميع الأجهزة الذكية بحلول عام 2024.

وتأتي خدمة البث المتطورة الجديدة كجزء من استراتيجية evision طويلة المدى لتطوير المنصات الذكية التي تمكن المستخدمين من تحقيق أقصى استفادة من المحتوى عبر الإنترنت، باستخدام التقنيات القائمة على السحابة لتعزيز أنماط الحياة الرقمية للعملاء.

وتعليقاً على هذا الإطلاق، قال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي في &e الحياة: "تعد STARZ ON أكثر من مجرد خدمة جديدة، فهي تزوّد تجربة مميزة تنسجم مع تحول &e إلى مجموعة تكنولوجية عالمية، حيث تقدم رحلة رقمية استثنائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على تغيير مشهد صناعة البث المباشر والتأثير الإيجابي على المجتمعات التي تخدمها &e الحياة".

وأضاف الشامسي: "نؤمن بأن STARZ ON سيكون لها تأثير كبير في قطاع الترفيه الرقمي، لتسهم في الارتقاء بخدمات الترفيه إقليمياً، عبر المحتوى والعروض الملائمة لمختلف شرائح المجتمع، في خطة تهدف إلى تحويل المنصة لتصبح الأكثر مشاهدة في عالم البث المباشر".

تضم STARZ ON مجموعة متنوعة من المحتوى المتميز بلغات متعددة، بجانب أعمال الدراما والكوميديا وأفضل إنتاجات دور العرض السينمائية، والأفلام الوثائقية والعروض الواقعية، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية والعروض المباشرة لنزالات الملاكمة.

ومن جهته، قال أوليفييه براملي، الرئيس التنفيذي في evision:" تعمل evision على إحداث نقلة نوعية في مجال خدمات بث المحتوى من خلال إطلاق منصة STARZ ON المجانية للمحتوى بلغات متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونلتزم بأن نصبح شركة رائدة في المنطقة من خلال توفير الوصول إلى مختلف وسائل بث المحتوى الإعلامي والترفيهي المتميزة بالشكل الذي سيترك بصمة واضحة في هذا المجال، لاسيما في ظل التوقعات بنمو خدمات بث المحتوى عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة".

ويتمتع المشتركون أيضاً بالعديد من القنوات التلفزيونية الحصرية والمصمّمة للمنصة الجديدة مثل "STARZON KIDS" و"STARZON CHILLZ" و"STARZON THRILLZ”. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم أكثر من 40 قناة مميزة بما في ذلك أفضل الأخبار، وبرامج الواقع، وأفلام بوليوود، والمحتوى الرياضي، وبرامج النجوم المشهورين، لتوفير أفضل تجربة بث مجانية للمشاهدين في جميع أنحاء المنطقة.

وتتضمن STARZ ON تقنيات جديدة تسمح بالتخصيص الذكي للمحتوى المعروض والإعلانات الذكية، وتوفر المنصة الجديدة أيضاً ميزات التنزيل والتشغيل السهلة والسريعة، لتقديم تجربة مستخدم رائعة بما في ذلك قائمة الاختيارات المتميزة للمحتوى، والتشغيل التلقائي، والعروض الترويجية الرائعة للعلامات التجارية المميزة بعدة لغات.

وتقدم STARZ ON رؤية بانورامية للمحتوى الترفيهي العالمي، تلبي مجموعة واسعة من الأذواق، من الأفلام والبرامج التلفزيونية إلى المحتوى التعليمي والترفيهي باللغات العربية والإنجليزية، والفرنسية، ولغات جنوب آسيا، وغيرها.

ويُتاح لمستخدمي STARZ ON إمكانية الاشتراك بخدمات STARZPLAY لمشاهدة المحتوى الترفيهي المتميز والفعاليات الرياضية المباشرة مثل الكريكت، والرجبي، والدوري الإيطالي الدرجة A لكرة القدم.

ويمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع باكتشاف العالم اللامحدود الذي تقدمه لهم STARZ ON والمزيد، من خلال تحميل تطبيق STARZ ON عبر Google Play وApple iOS.

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